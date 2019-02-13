 هذه هي شروط زيدان لتسلم الإدارة الفنية لتشيلسي | عالم الرياضة | DW | 18.02.2019

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عالم الرياضة

هذه هي شروط زيدان لتسلم الإدارة الفنية لتشيلسي

لم تتحقق التوقعات بعودة زين دين زيدان إلى عالم التدريب عبر بوابة مانشستر يونايتد. عوض ذلك قد يتحول تشيلسي إلى المحطة التدريبية القادمة للمدير الفني الفرنسي، لكن شريطة أن يوافق النادي اللندني على جميع شروط زيدان.

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

لا زالت مرارة الهزيمة التاريخية التي مني بها تشيلسي أمام مانشستر سيتي قبل نحو أسبوعين بسداسية نظيفة، تعصف بالنادي اللندني، فهي الأعلى في تاريخه منذ عام 1991. وعمليا أقفلت هذه المباراة جميع الأبواب أمام المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري للبقاء مع تشيلسي، لتتحول مسألة إقالته الى مسألة وقت فقط.

موافقة مبدئية؟

وبموازاة مع ذلك، سارعت صحيفة "سان" البريطانية إلى تأكيد وجود مفاوضات جارية بين "البلوز" وبين زيدان. وبعد ذلك، ظهرت تقارير إعلامية أخرى من بينها تقرير في "دايلي ميل" البريطانية كشف حتى عن موافقة مبدئية لمايسترو ريال مدريد السابق، لكن بشروط قاسية.

أول هذه الشروط التمديد للنجم البلجيكي إيدين هازارد الذي بات على أهبة الرحيل إلى "بيرنابيو" نهاية الموسم. ثم الحصول على ميزانية قدرها 200 مليون يورو لترتيب صفقات يكون لزيدان فيها نصيب كبير من أحقية القرار.

فالمدرب الذي فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، يريد أن تصبح له كلمة فصل إلى جانب كلمة مديرة النادي مارينا غرانوفسكايا، وذلك في كل ما يتعلق بالتخطيط وإعادة هيكلة الفريق حتى يكون "البلوز" قادرا على المنافسة على اللقب. هذا الأمر يبدو اليوم وبدون أدنى شك مستحيلا بعد أن انزلق تشيلسي الى المركز السادس في الترتيب العام للدوري الانجليزي الممتاز.

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أكبر 10 أندية كرة قدم في العالم وفق تصنيف "فرانس فوتبول"

صفقات محتملة

في هذا الإطار نشرت صحيفة "صن" توقعاتها حول التشكيلة التي قد يعتمد عليها زيدان في حال تعاقد مع النادي اللندني لتولي مهامه الصيف القادم. وراهنت الصحيفة البريطانية على ثلاث صفقات محتملة: على مستوى خط الدفاع طرح اسم لاعب مونشنغلادبخ ماتياس غنتر (25 عاما)، للعب إلى جانب أنطونيو روديغر وسيزار أزيليكويتا.

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أما على مستوى خط الوسط، فقد طرح اسم إيسكو بقوة نظرا للمشاكل التي يواجهها الإسباني (26 عاما) مع فريقه الحالي ريال مدريد، وهو بالتالي مستعد للرحيل عن الأبيض الملكي.

وفي خط الهجوم من الوارد جدا حسب "صن" الاعتماد على كريستيان بوليزيتش الذي يلعب حاليا مع دورتموند الألماني على سبيل الإعارة، أو ماورو إيكاردي، المهاجم الأرجنتيني الذي لا يريد الحسم في أمر تمديد عقده الحالي المستمر إلى غاية 2021، وهو الأمر الذي أثار حفيظة إدارة ناديه إنتر ميلان الإيطالي.

و.ب

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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هذه هي شروط زيدان لتسلم الإدارة الفنية لتشيلسي

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