هذه هي شروط زيدان لتسلم الإدارة الفنية لتشيلسي

لا زالت مرارة الهزيمة التاريخية التي مني بها تشيلسي أمام مانشستر سيتي قبل نحو أسبوعين بسداسية نظيفة، تعصف بالنادي اللندني، فهي الأعلى في تاريخه منذ عام 1991. وعمليا أقفلت هذه المباراة جميع الأبواب أمام المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري للبقاء مع تشيلسي، لتتحول مسألة إقالته الى مسألة وقت فقط.

موافقة مبدئية؟

وبموازاة مع ذلك، سارعت صحيفة "سان" البريطانية إلى تأكيد وجود مفاوضات جارية بين "البلوز" وبين زيدان. وبعد ذلك، ظهرت تقارير إعلامية أخرى من بينها تقرير في "دايلي ميل" البريطانية كشف حتى عن موافقة مبدئية لمايسترو ريال مدريد السابق، لكن بشروط قاسية.

أول هذه الشروط التمديد للنجم البلجيكي إيدين هازارد الذي بات على أهبة الرحيل إلى "بيرنابيو" نهاية الموسم. ثم الحصول على ميزانية قدرها 200 مليون يورو لترتيب صفقات يكون لزيدان فيها نصيب كبير من أحقية القرار.

فالمدرب الذي فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، يريد أن تصبح له كلمة فصل إلى جانب كلمة مديرة النادي مارينا غرانوفسكايا، وذلك في كل ما يتعلق بالتخطيط وإعادة هيكلة الفريق حتى يكون "البلوز" قادرا على المنافسة على اللقب. هذا الأمر يبدو اليوم وبدون أدنى شك مستحيلا بعد أن انزلق تشيلسي الى المركز السادس في الترتيب العام للدوري الانجليزي الممتاز.

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صفقات محتملة

في هذا الإطار نشرت صحيفة "صن" توقعاتها حول التشكيلة التي قد يعتمد عليها زيدان في حال تعاقد مع النادي اللندني لتولي مهامه الصيف القادم. وراهنت الصحيفة البريطانية على ثلاث صفقات محتملة: على مستوى خط الدفاع طرح اسم لاعب مونشنغلادبخ ماتياس غنتر (25 عاما)، للعب إلى جانب أنطونيو روديغر وسيزار أزيليكويتا.

أما على مستوى خط الوسط، فقد طرح اسم إيسكو بقوة نظرا للمشاكل التي يواجهها الإسباني (26 عاما) مع فريقه الحالي ريال مدريد، وهو بالتالي مستعد للرحيل عن الأبيض الملكي.

وفي خط الهجوم من الوارد جدا حسب "صن" الاعتماد على كريستيان بوليزيتش الذي يلعب حاليا مع دورتموند الألماني على سبيل الإعارة، أو ماورو إيكاردي، المهاجم الأرجنتيني الذي لا يريد الحسم في أمر تمديد عقده الحالي المستمر إلى غاية 2021، وهو الأمر الذي أثار حفيظة إدارة ناديه إنتر ميلان الإيطالي.

و.ب