 هذه هي خطة ريال مدريد للموسم القادم | عالم الرياضة | DW | 03.05.2019

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عالم الرياضة

هذه هي خطة ريال مدريد للموسم القادم

كان موسما كارثيا بكل المقاييس: الريال أهدر كل ما يمكن إهداره، وبات عليه العمل على استعادة بريقه وبسرعة. فما الحل؟ خطة بميزانية نصف مليار يورو لترميم الصفوف بنجوم جدد، مع قائمة لأسماء سيتم الاستغناء عنها. إليكم التفاصيل.

Fußball Champions League l Real Madrid gegen Ajax Amsterdam (Imago/J. Jo Martin)

كريم بنزيمة أثناء منافسات ربع نهائي دوري الأبطال بين الريال وأجاكس أمستردام الذي أنهى مسيرة الريال عند هذا الحد.

خروج مبكر من مسابقة دوري الأبطال، خروج مبكر من كأس إسبانيا ومن المنافسة على لقب الليغا الذي ذهب إلى الغريم برشلونة، مع تغيير المدرب مرتين هذا الموسم.

ريال مدريد يفقد بريقه أسبوعا بعد أسبوع ومرحلة تلو الأخرى، ولا بد من حلول. القناعة المترسخة الآن في "البيرنابيو" تتجلى في إعادة ترتيب صفوف الفريق بنجوم جديدة، فعقدة المدرب حُلت عبر العودة مجددا إلى الفرنسي زين الدين زيدان. الآن سوف يتم الانتقال إلى مستوى اللاعبين بميزانية كشف عن حجمها الرئيس فلونتينو بيريز من مدة، وهي تبلغ نصق مليار يورو.

كيف سوف يتم إنفاقها؟ إنها النقطة التي تشغل بال الكثيرين حاليا. وفي عددها الصادر اليوم الجمعة (الثالث من مايو/أيار) تكشف صحيفة "أس" الإسبانية عن تفاصيلها. فخطة "إعادة البناء" تقتضي حسب الصحيفة التعاقد مع لاعبين قيمة كل واحد منهم 250 مليون يورو. بالمقابل طرح آخرين بقيمة 400 مليون يورو على الأٌقل. وبشكل أكثر إيضاحا تتحدث الصحيفة عن ثلاثة أسماء يسعى الريال للتعاقد معهم، وثلاثة آخرين يريد التخلي عنهم.

في مقدمة الأسماء المطروحة على القائمة الأولى يبرز إيدين هازارد بطبيعة الحال، في صفقة سكب عليها الحبر الكثير، و"أس" تؤكد أنها دخلت مراحلها الأخيرة بعد أن وافق الريال على دفع 112 مليون يورو لتشيلسي للتخلي عن نجم خط وسط المنتخب البلجيكي.

الاسم الثاني هو الفرنسي بول بوغبا والمفاوضات حوله بين "الملكي الأبيض" ومانشستر يونايتد تجري على قدم وساق. فالنادي الإنجليزي يصر على مبلغ 150 مليون، والوضع الحالي يشير الى استسلام الريال للأمر.

عكس ذلك، تقول الصحيفة لم تحقق المفاوضات الجارية مع توتنهام الاختراقة المنشودة فالنادي الانجليزي يريد 100 مليون يورو في صفقة الدنماركي كريستيان إريكسن، في حين أن بيريز لا يريد دفع أكثر من 85 مليون يورو. 

ولإبرام هذه الصفقات، لا بد بطبيعة الحال من طرح لاعبين آخرين على سوق الانتقالات الصيفية. وفي تقرير "أس" يرد اسم النجم الويليزي غاريث بيل على رأس قائمة المرشحين. الأخير فشل في الاندماج داخل صفوف الفريق بالشكل الذي يجب، وبات هدفا لاستهجان المشجعين. المرشح الثاني هو توني كروس، مع العلم أن زين الدين زيدان وقبل أسابيع أكد في مؤتمر صحفي أن "المايسترو" الألماني باقٍ في صفوف الفريق على الأقل الموسم القادم. 

خميس رودريغز المعار إلى بايرن ميونيخ على قائمة المطروحين للبيع، وحسب تقارير ألمانية فإن بايرن من جانبه غير مستعد لدفع مبلغ 24 مليون يورو للاحتفاظ بالنجم  الكولومبي. ذات الأمر أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية منتصف الأسبوع. 

و.ب

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