 هذه هي النظارات الأجمل والأنسب تبعا لشكل الوجه

تعتبر النظارات الشمسية الإكسسوار المثالي لإضفاء مظهر أنيق. بيد أن الاختيار الخاطئ قد يؤثر على الشكل العام لحاملها، فما هي النظارات الأجمل والأفضل؟ وهل يلعب شكل الوجه دورا في اختيار النظارة؟ بحسب مجلة غلامور التي تعنى بالأناقة والجمال درج البعض، لا سيما الرجال علىاختيار نظارة شمس مربعة دائما، بينما تميل بعض النساء لاختيار نظارة ذات شكل بيضاوي، لكن الخبراء يحذرون من الاختيار العشوائي، فالاختيار يجب أن يكون متسقا بحسب شكل الوجه وطبيعته.
الوجوه المربعة
تمتاز هذه الوجوه بأن الجبهة والخدين والذقن تكون متساوية العرض، كما أن الفك تكون معالمه ظاهرة. لهذا النوع من الوجوه تكون النظارات الشمسية ذات العدسات الدائرية أو البيضاوية هي الأكثر اتساقا وملاءمة. تجعل هذه الأشكال الوجوه المربعة تبدو أكثر نعومة وأقل حدة. كما تناسب نظارات Aviator والتي تمتاز بإطارات خالية من الحواف النساء ذوات الوجه المربع. حيث تعمل الإطارات الخالية من الحواف أو الرقيقة على جعل الوجه يبدو مسترخيا.
من الضروري هنا التأكيد على ضرورة الابتعاد عن شراء النظارات الشمسية ذات الشكل المربع لهذه الفئة، فالنظارات المربعة ستجعل وجوه من يملكون وجوها مربعة أكثر حدة، لذلك من الأفضل تجنبها.
للوجوه المستديرة
وبحسب موقع بيلد دير فراو الألماني المتخصص، إذا كان وجهك مستديرًا إلى حد ما، فلا يجب عليك شراء النظارات ذات العدسات البيضاوية. فهذه ستضفي تباينا مع منطقة الذقن الناعمة، وستجعل الوجه يبدو ضيقا، كما أن العدسات ستبدو أكثر ضخامة على هذا النوع من الوجه. الأفضل هنا الإطارات المربعة، حيث ستشكل هذه الإطارات تناغما لطيفا مع شكل الوجه وستقلل من استدارته. من المهم أيضا التأكيد على شراء إطارات مربعة يتناسب حجمها وحجم وجهنا، فليس من المحبذ أن تبدو الإطارات بالغة الضخامة بشكل مبالغ فيه.
وجه شبه منحرف: نظارة شمسية بعدسات عين القطة
أن أصحاب الجبهة ومنطقة الصدغ الضيقة نوعًا ما والتي تعطي وجها مثلثا أو شبه منحرف، سيكون الاختيار لهم إطارات تخفي أو تقلل من هيمنة منطقة الفك والذقن البارزة لديهم. لذلك قد تشكل النظارات الشمسيةعلى غرار عين القطة Cat-eye الاختيار الأفضل. فهذه الإطارات والتي تشكل حوافها المدببة على الأطراف تمنح الجبهة المزيد من الامتلاء وبالتالي يكون لها تأثير متوازن، كما تشكل النظارات الشمسية ذات العدسات المستديرة توازنًا بصريًا بين الذقن والجبهة لذلك ينصح بها أيضا.
للوجوه البيضاوية
مع الوجوه البيضاوية، تكون عظام الوجه مستديرة قليلاً، ويكون الانتقال من الخد إلى الذقن سلسًا من أجل ذلك تشكل النظارات ذات الإطار المستدير خيارا جيدا، كما أن الإطارات المربعة قد تعد خيارا مقبولا أيضا. ويمكن لعشاق الموضة ارتداء نظارات عين القطة أو النظارات من دون إطار، والتي تكون أقرب إلى شكل المستطيل.
في النهاية يجب التأكيد على أن إطار النظارة المناسب لا يغني عن التأكد من اختيار عدسات ذات نوع جيد تكون قادرة على حجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتوفررؤية جيدة حتى في الظل.
علاء جمعة
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
هوس اقتناء أشهر الماركات
الملابس ما هي إلا قطعة قماش حتى ترتديها المرأة".. هكذا يرى مصمم الأزياء الأمريكي الشهير مارك جاكوبس. فملابس المرأة مهما كانت سواء باهظة الثمن أو عادية، فما هي إلا قطعة قماش يمكن أن تصنع من شكل المرأة لوحة فنية جميلة. فلا يجب أن تسعى المرأة دوماً لشراء أغلى الماركات والتسوق في أشهر المحلات، فقط يكفي أن تكون متناسقة ومرتبة للظهور بالشكل اللائق الجذاب.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
كي الملابس
ينصح خبراء الموضة في موقع كوزموبوليتان الأمريكي، باتباع حيل بسيطة يمكنها تغيير الشكل العام لزي المرأة. يقول تشارلز مانيينج خبير الموضة أن البعض يغفل أهمية استخدام المكواة. فالملابس المكرمشة يمكنها أن تقلل من مظهر الملابس وتعطي إيحاءً برخص ثمنها. إذا لم يكن لديك الوقت كل صباح لكي الملابس، يمكنك تحضيرها في الليلة السابقة للخروج، أو حتى إرسالها لمحلات التنظيف والكي بالبخار.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
نظارات كبيرة
من الحيل التي يمكن أن تغير الشكل العام للمرأة هي ارتداء النظارات الكبيرة في الحجم. فإذا شعرت بعدم الرغبة في وضع المكياج، ما عليك إلا ارتداء نظارة شمسية كبيرة ووضع أحمر الشفاة. ومع قبعة بسيطة تتناسق مع لون ملابسك أو حقيبة يد، تكتمل أناقتك دون إسراف أو تبذير.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
مكياج البهلوان
مهما ارتدت المرأة من ملابس، فالمكياج له عامل كبير يؤثر على مظهرها. ولا يعني ذلك وضع مكياج صارخ أو ألوان لا تتناسب مع لون البشرة، والتي ربما تظهر المرأة كالبهلوان !! اختيار المكياج المناسب للوقت المناسب، له عامل كبير في إظهار أناقة المرأة وشياكتها، حتى لو ارتدت ملابس لا تحمل ماركة بيوت الأزياء العالمية. المكياج الوردي أو البيج يصلح للعمل، أما الألوان الفاقعة، فهي للسهرات والأمسيات الخاصة.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
شعر لامع ونظيف
وعلى موقع ليس آند لاشيز، المتخصص في موضوعات الموضة والمرأة، يؤكد الخبراء أن تسريحة الشعر أيضاً من أبرز الأشياء التي تضفى على المرأة مظهراً معيناً حسب شكله وطريقة تصفيفه. فالشعر المُهمل والمقصف غير اللامع أو وجود قشرة الشعر أعلى الكتفين، كلها تنعكس أيضاً على الملابس أيضاً. فهى تعطي إنطباعاً بعدم الاهتمام، كما يقلل من الشعور بالثقة بالنفس.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
اختيار الإكسسوارات المناسبة
إضافة الاكسسوار المناسب لملابسك، يزيد من أناقتك بلاشك. فيمكنك اختيار ألوان متناسقة أو حتى ارتداء نفس الألوان وتوحيدها. مثل ارتداء عقد من اللون الأبيض فوق ملابس بيضاء أيضاً. كما يمكن ارتداء عدة سلاسل رفيعة ومختلفة الطول بحيث تظهر وكأنها متدرجة الطول على عنقك، وهو ما يعطى شكلاً أنيقاً ومظهراً جذاباً لمنطقة الرقبة وأعلى الصدر. اختيار الفضة يعتبر مناسباً وغير مكلف في الوقت ذاته.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
الأسود والرمادي
من المعروف أن الأسود هوعنوان الأناقة، وليس ذلك فحسب، إنما يعطى هذا اللون إيحاءً بأن ما ترتديه يحمل ماركة مرتفعة الثمن. يمكنك المزج بين الأسود والرمادي لمظهر رسمي وكلاسيكي. كما ينصح الخبراء، باختيار طقم من لون واحد فقط، مثل البيج أو الكحلى أو البني، ودعمه بأكسسوار مناسب وحقيبة وحذاء بلون مختلف، فتوحيد اللون في الزي كله يضفى عليها لمسة شياكة وبساطة.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
الأظافر الصناعية
يرى الخبراء أن الأظافر الصناعية المبالغ في أشكالها وأطوالها، تضعف من قوة ما ترتديه المرأة. فيوجد العديد من الأظافر وألوانها لا تتناسب إطلاقاً مع الرغبة في الظهور بشكل أنيق وجذاب. اختيار الأظافر المصنوعة من الجيل، هو الأفضل للحصول على أظافر جذابة لمدة تستمر إلى 3 أسابيع. ويفضل الخبراء الألوان الهادئة مثل الوردي و البيج و الأبيض الفرنسي. وفي المناسبات الخاصة الألوان الفاقعة والغامقة كالأحمر وغيرها.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
أناقتك في كعب الحذاء
على طريقة الفنان الكوميدي فؤاد المهندس،" كعبك يدل على أنوثة طاغية" ! فاختيار الحذاء له دور هام في "لوك" المرأة. ولإطلالة جذابة بملابس غير مكلفة، فقط اختاري الحذاء ذو الكعب العالي أو المتوسط. أما في حالة ارتداء الأحذية المسطحة، أو ما يطلق عليها (البالرينا)، فيفضل اختيار ذات الكعب منها ولو حتى عدة سنتيمترات. فهذا النوع من الأحذية بدون كعب، يقلل من شكل الملابس حتى وإن كانت غالية الثمن. سارة إبراهيم