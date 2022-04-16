 هذه هي النظارات الأجمل والأنسب تبعا لشكل الوجه

تعتبر النظارات الشمسية الإكسسوار المثالي لإضفاء مظهر أنيق. بيد أن الاختيار الخاطئ قد يؤثر على الشكل العام لحاملها، فما هي النظارات الأجمل والأفضل؟ وهل يلعب شكل الوجه دورا في اختيار النظارة؟ بحسب مجلة غلامور التي تعنى بالأناقة والجمال درج البعض، لا سيما الرجال علىاختيار نظارة شمس مربعة دائما، بينما تميل بعض النساء لاختيار نظارة ذات شكل بيضاوي، لكن الخبراء يحذرون من الاختيار العشوائي، فالاختيار يجب أن يكون متسقا بحسب شكل الوجه وطبيعته.

الوجوه المربعة

تمتاز هذه الوجوه بأن الجبهة والخدين والذقن تكون متساوية العرض، كما أن الفك تكون معالمه ظاهرة. لهذا النوع من الوجوه تكون النظارات الشمسية ذات العدسات الدائرية أو البيضاوية هي الأكثر اتساقا وملاءمة. تجعل هذه الأشكال الوجوه المربعة تبدو أكثر نعومة وأقل حدة. كما تناسب نظارات Aviator والتي تمتاز بإطارات خالية من الحواف النساء ذوات الوجه المربع. حيث تعمل الإطارات الخالية من الحواف أو الرقيقة على جعل الوجه يبدو مسترخيا.

من الضروري هنا التأكيد على ضرورة الابتعاد عن شراء النظارات الشمسية ذات الشكل المربع لهذه الفئة، فالنظارات المربعة ستجعل وجوه من يملكون وجوها مربعة أكثر حدة، لذلك من الأفضل تجنبها.

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للوجوه المستديرة

وبحسب موقع بيلد دير فراو الألماني المتخصص، إذا كان وجهك مستديرًا إلى حد ما، فلا يجب عليك شراء النظارات ذات العدسات البيضاوية. فهذه ستضفي تباينا مع منطقة الذقن الناعمة، وستجعل الوجه يبدو ضيقا، كما أن العدسات ستبدو أكثر ضخامة على هذا النوع من الوجه. الأفضل هنا الإطارات المربعة، حيث ستشكل هذه الإطارات تناغما لطيفا مع شكل الوجه وستقلل من استدارته. من المهم أيضا التأكيد على شراء إطارات مربعة يتناسب حجمها وحجم وجهنا، فليس من المحبذ أن تبدو الإطارات بالغة الضخامة بشكل مبالغ فيه.

وجه شبه منحرف: نظارة شمسية بعدسات عين القطة

أن أصحاب الجبهة ومنطقة الصدغ الضيقة نوعًا ما والتي تعطي وجها مثلثا أو شبه منحرف، سيكون الاختيار لهم إطارات تخفي أو تقلل من هيمنة منطقة الفك والذقن البارزة لديهم. لذلك قد تشكل النظارات الشمسيةعلى غرار عين القطة Cat-eye الاختيار الأفضل. فهذه الإطارات والتي تشكل حوافها المدببة على الأطراف تمنح الجبهة المزيد من الامتلاء وبالتالي يكون لها تأثير متوازن، كما تشكل النظارات الشمسية ذات العدسات المستديرة توازنًا بصريًا بين الذقن والجبهة لذلك ينصح بها أيضا.

للوجوه البيضاوية

مع الوجوه البيضاوية، تكون عظام الوجه مستديرة قليلاً، ويكون الانتقال من الخد إلى الذقن سلسًا من أجل ذلك تشكل النظارات ذات الإطار المستدير خيارا جيدا، كما أن الإطارات المربعة قد تعد خيارا مقبولا أيضا. ويمكن لعشاق الموضة ارتداء نظارات عين القطة أو النظارات من دون إطار، والتي تكون أقرب إلى شكل المستطيل.

في النهاية يجب التأكيد على أن إطار النظارة المناسب لا يغني عن التأكد من اختيار عدسات ذات نوع جيد تكون قادرة على حجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتوفررؤية جيدة حتى في الظل.

علاء جمعة