 هذه هي الحياة | تقارير جديدة | DW | 07.06.2023

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تقارير جديدة

هذه هي الحياة

يوهانا كلوغ تبلغ من العمر 27 عاما وتعمل مرافقة للمحتضِرين. انشغالها بموضوع الموت أثر على حياتها بشكل إيجابي. يرافق الفيلم الشابة العشرينية المقيمة في برلين أثناء عملها وخلال حياتها اليومية.

Doku | Eben noch Leben

Doku | Eben noch Leben

يوهانا كلوغ تعمل حاليا على أطروحتها لنيل درجة الدكتوراة، حول موضوع "استقلالية المريض في حالات الأطفال المصابين بأمراض ميؤوس منها"، ونشرت للتو كتابها العلمي التخصصي الثاني. وكانت قد بدأت بمرافقة الأشخاص المحتضِرين منذ أن كانت في العشرين من عمرها. وهي تقول: "من حينها، وموضوع الاحتضار والموت والحزن لا يفارقني. فلقد تولدت لدي رغبة قوية في تواصل مباشر وصريح وحقيقي مع البشر".

 

Doku | Eben noch Leben

وهذا التفاعل المكثف مع موضوع الموت لا يحدث فقط في مؤسسات رعاية المحتضِرين، حيث ترافق من بين أشخاص آخرين، سيّدة عجوزا، وامرأة شابة تعاني من مشكلة خطيرة في القلب، أو خلال نزهاتها مع فتاة غارقة في الحزن بسبب وفاة أختها، بل أيضا في أثناء أوقات الرقص والاحتفال بشغف مع أصدقائها.

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 24 يونيو/حزيران 2023 – 14:00 UTC
السبت 24 يونيو/حزيران 2023 – 18:03 UTC
السبت 24 يونيو/حزيران 2023 – 20:30 UTC
الأحد 25 يونيو/حزيران 2023 –01:00 UTC
الأحد 25 يونيو/حزيران 2023 – 08:00 UTC
الأحد 25 يونيو/حزيران 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023 – 06:00 UTC
الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023 – 14:30 UTC
الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023 – 21:30 UTC
الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 28 يونيو/حزيران 2023 – 08:30 UTC
الخميس 29 يونيو/حزيران 2023 – 02:30 UTC
الجمعة  30 يونيو/حزيران 2023 – 06:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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