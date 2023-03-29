هذه هي أسرع الطرق للتعرف على علامات الإصابة بالسكتة الدماغية

من المعروف أن هناك علامات حرجة قد لا يلاحظها البعض في كثير من الأحيان قبل إصابة أحدهم بالسكتة الدماغية.

يقول الأطباء إن واحداً من كل ثلاثة ضحايا للسكتة الدماغية لا يتصل أبداً برقم الطوارئ، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة CDC.

وقال الدكتور أندرو روسمان، المدير الطبي لمركز السكتة الدماغية الشامل في كليفلاند كلينك بولاية أوهايو، إن الكثير من الناس قد لا يعرفون حتى أنهم مصابون بسكتة دماغية، مضيفاً أن "العلاج المبكر دائماً ما يكون أفضل في جميع الحالات".

ويشير الأطباء إلى بعض العوامل التي يمكن أن تعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية ومنها ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول والتدخين والسمنة ومرض السكري.

وبهدف إنقاذ حياة الناس قبيل الدخول في مرحلة حرجة من السكتة الدماغية، ابتكر العلماء طريقة بسيطة يمكن من خلالها اكتشاف علامات الإصابة بالسكتة الدماغية والتي تعرف اختصاراً بــ"B.e. F.a.s.t" بحسب ما نشر على موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

(B) Balance: التوازن: هل يواجه الشخص فجأة مشكلة في التوازن أو التنسيق بين الحركة العضلية والإشارات العصبية؟

(E) Eyes: العيون: هل يعاني الشخص من رؤية غير واضحة أو مزدوجة، أو هل حدث فقدان مفاجئ للرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما دون ألم؟

(F) Face Drooping تدلي الوجه: هل يتدلى جانب واحد من الوجه؟ هل يشعر الشخص بالخدر في إحدى الوجنتين؟ للإجابة على هذا السؤال، غالباً ما يطلب من الشخص أن يبتسم.

(A) Arm Weakness ضعف الذراع: يمكن أن يكون ضعف الذراع أو الساق أو خدرهما من أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية. لذلك يطلب من الشخص رفع ذراعيه ومراقبة ما إذا كان أحدهما يسقط إلى أسفل لا إرادياً.

(S) Speech Difficulty صعوبة الكلام: يطلب من الشخص تكرار جملة بسيطة. يجب ملاحظة وجود تلعثم من عدمه أو ما إذا كانت الكلمات صعبة الفهم.

(T) Time الوقت: إذا كان الشخص يعاني من أي من هذه الأعراض ، فهنا يجب الاتصال برقم الطوارئ الطبية فوراً وبأسرع ما يمكن.

يقول الدكتور روسمان: "هذا ليس موقفًا يجب خلاله الانتظار والتفكير .. هذا أمر يتطلب تحركاً فورياً .. أيضاً من يعاني من هذه الأعراض لا يجب أن يفكر أبداً في أن يقود السيارة إلى طوارئ المستشفى .. يجب الاتصال بالإسعاف لتحضر وتنقل الشخص إلى المستشفى لإجراء الفحصوص والحصول على الرعاية التي يحتاجها من الخبراء في قسم الطوارئ".

وأكد روسمان في تصريحات لموقع News4Jax أنه "من الأهمية بمكان أن يدرك الناس من جميع الأعمار أن السكتة الدماغية يمكن أن تحدث لهم"، مشيراً في ذلك إلى دراسات حديثة تفيد بأن الشباب بدأوا يعانون من السكتات الدماغية بأعداد متزايدة.

ع.ح./ع.ج.م