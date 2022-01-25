 هذه معاناتي في الحرب على أوكرانيا! | جعفر توك | DW | 01.03.2022

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جعفر توك

هذه معاناتي في الحرب على أوكرانيا!

العالم كله ينظر إلى مشاهد الحرب في أوكرانيا ومعاناة المدنيين، ومحاولة بعض الطلاب والمهاجرين من المنطقة العربية النجاة بحياتهم من دمار الحرب

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