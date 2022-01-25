هذه معاناتي في الحرب على أوكرانيا!

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
العالم كله ينظر إلى مشاهد الحرب في أوكرانيا ومعاناة المدنيين، ومحاولة بعض الطلاب والمهاجرين من المنطقة العربية النجاة بحياتهم من دمار الحرب
عراقي وسوري وليبي خرجوا من بلادهم التي شهدت حروباً طاحنة وتوجهوا إلى أوكرانيا، بحثا عن ملاذ آمن ومستقبل أفضل. لكنهم وجدوا أنفسهم وقد تقطعت بهم السبل عالقين وسط حرب طاحنة بين روسيا وأوكرانيا.
مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ظهرت أرقام مخيفة حول مدى اعتماد معظم الدول العربية على القمح الأوكراني والروسي في توفير رغيف الخبز. ما هي بدائل هذه الدول لضمان توفير الرغيف الذي ينبغي أن يكون حاضراً في كل وجباتنا الغذائية؟
يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية على المخاوف في أوروبا والعالم بأسره، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية. ماذا يعني ذلك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإلى أي حد هي معنية بتطورات الصراع بين الغرب وروسيا؟
بعد تثبيته من قبل خامنئي، أدى رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الثامن لإيران. السجل الدامي للرئيس الجديد يضع مستقبل العلاقات الألمانية الإيرانية على المحك. فهل تصعد ألمانيا لهجتها تجاه إيران؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول