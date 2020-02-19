هذه شروط بيلباو لاستعادة نجمه السابق!

هل سيعود خافيير مارتينيز إلى صفوف فريقه القديم ويترك بايرن ميونيخ الصيف القادم؟ موضوع بات يشغل الصحافة الإسبانية بقوة في الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن رئيس فريقه السابق، أتلتيكو بيلباو شخصيا، دخل على الخط متحدثا إلى صحيفة "موندو ديبورتيفو" المختصة عن وجود "متسعٍ لتقديم المساعدة لبيلباو"، وهو ما يعني ببساطة حسب المتحدث أن بيلباو بحاجة إلى مارتينيز.

في ذات الوقت، ربط رئيس النادي مسألة عودة المدافع بعدد من الشروط، أولها أن تكون للأخير الرغبة أساسا في العودة. وليس هذا فقط بل القدرة على "تقديم أفضل ما لديه" وتحديدا تقديم "ما ينقص الفريق"، وفق صاحب الكلمة الأخيرة في أتلتيكو أيتور إيليزاغي. الشرط الثاني أن يتعهد مارتينيز بعدم الوقوف في طريق المواهب الجديدة"، ما اعتبر إشارة ضمنية أن أتلتيكو لن يقدم لإبنه مارتينيز مقعدا رسميا داخل الفريق.

إذا خياران يبدو ثانيهما الأصعب لمارتينيز، رغم أن وضعه مع البافاري ليس أفضل.

يذكر أنه وفي موسم 2012 انتقل المدافع المتعدد المراكز إلى نادي بايرن ميونيخ قادما من بيلباو. وسرعان ما تحول إلى لاعب أساسي لكن الوضع اختلف اليوم، سواء سببب الإصابات المتكررة أو بسبب خروج الإسباني عن حسابات وخطط المدربين. وهكذا كان الأمر مع المدرب السابق نيكو كوفاتش، ثم مع خلفه هانزي فليك.

الأمر الآن بيد مارتينيز نفسه، فالجانب المالي محسوم ويظهر رضا واضح بين طرفي الصفقة، فمبلغ 20 مليون الذي وضعه بايرن، وافق عليه بيلباو بشهادة رئيسه لـ "موندو ديبورتيفو" التي جاء فيه: "لسيت لدينا أية مشكلة في دفع 20 مليون يورو من أجل خافيير مارتينيز. لدينا القدرة على فع هذا المبلغ. من الناحية المالية لا يوجد أية عقبة".

و.ب/ع.ج.م