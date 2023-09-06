هذه شروط بروكسل لاستئناف مفاوضات انضمام تركيا

قال المفوض المجري أوليفر فارهيلي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء (السادس من سبتمبر/ أيلول 2023) إن "مفاوضات الانضمام متوقفة حاليا. ولاستئنافها، هناك معايير واضحة للغاية يجب تحديدها: الديموقراطية وسيادة القانون".

وأضاف فارهيلي "لقد ناقشنا المجالات التي يمكننا المضي قدماً فيها"، مشيراً إلى أن الشراكة بين أنقرة والأوروبيين لديها "إمكانات هائلة".

من جانبه اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بروكسل بوضع عراقيل "سياسية" في مفاوضات الانضمام. وأوضح فيدان "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يظهر الإرادة اللازمة لتحسين علاقاتنا وأن يتصرف بمزيد من الشجاعة".

شرط أردوغان

وقبل قمة حلف شمال الأطلسي في تموز/يوليو، اشترط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، استئناف مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم معظم دول التحالف العسكري.

وقدمت تركيا التي تحظى بوضع مرشح رسمي للانضمام، ملف ترشحها للمجموعة الاقتصادية الأوروبية في 1987 وللانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 1999، وأطلقت رسميا مفاوضات العضوية مع التكتل في 2005، لكن المحادثات متوقفة منذ أعوام.

وتوتّرت العلاقات بين بروكسل وأنقرة كثيراً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في أنقرة في تمّوز/ يوليو 2016 وحملة القمع التي أعقبتها وطالت معارضين وصحافيين.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)