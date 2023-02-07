 "هذه حياتي في ألمانيا!" | جعفر توك | DW | 14.03.2023

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جعفر توك

"هذه حياتي في ألمانيا!"

في حلقة اليوم من جعفر توك نناقش معنى الهوية الألمانية والاندماج بالنسبة لمهاجرين /ات ولاجئين/ات من المنطقة العربية يقيمون/ يُقمن في ألمانيا

متى أصبح جزءا من المجتمع الألماني؟ وما هو تعريفي للاندماج؟ هل أصبحت ألمانيا بلدي؟ أم أنها لن تصبح أبدا كذلك؟ وماذا عن أولادي، كيف أربّيهم في ألمانيا؟

هذه الأسئلة نطرحها ونناقشها مع ضيفاتنا وضيوفنا في حلقة جعفر توك حول حياة مهاجرين/ات ولاجئين/ات من المنطقة العربية في ألمانيا.

 

ضيوف الحلقة:
كنانة الحبالتي، ممرضة سورية

زكريا بعزيز، مساعد فني جراحي مغربي

أنس حليم، مطور برمجيات مغربي

جولي إدريس، خبيرة تجميل سورية

ياسين المريش، مدير مركز إسلامي ألماني - يمني

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