هذه المرة مع المجر.. تعادل ثالث لألمانيا بدوري الأمم الأوروبية

تعادل المنتخب الألماني لكرة القدم مع مضيفه المجري 1/1 مساء اليوم السبت (11 يونيو/ حزيران 2022) في مباراة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم المنتخب المجري عن طريق زولت ناغي في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك يوناس هوفمان التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة التاسعة.

ووجد المنتخب الألماني نفسه متخلفاً منذ الدقيقة 6 بهدف زولت ناغي، بعدما تابع محاولة رأسية لزميله رولاند سالاي صدها الحارس مانويل نويل، قبل أن يدرك يوناس هوفمان التعادل بعد ثلاث دقائق إثر تخطيه الحارس بيتر غولاسي بطريقة رائعة بعد تمريرة طويلة من نيكو شلوتربك قبل أن يسدد في الشباك.

فرحة عارمة للاعبي المجر بعدما سجل زولت ناغي هدف التقدم على ألمانيا

وخيم التعادل السلبي على مواجهة إنجلترا وإيطاليا، في نفس المجموعة. ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى خمس نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير. بينما يأتي منتخب المجر في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، يليه المنتخب الألماني برصيد ثلاث نقاط.

وتقفل هذه النافذة الدولية المرهقة بجولة رابعة الثلاثاء المقبل حيث تحل إيطاليا ضيفة على ألمانيا، فيما تلعب إنكلترا على أرضها ضد المجر التي فازت على رجال المدرب غاريث ساوثغيت 1-صفر في الجولة الأولى.

ص.ش/هـ.ش (د ب أ، أ ف ب)