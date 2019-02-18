هذه المرة بسبب داني ألفيس.. شجارات جيرمان لا تنتهي

لا هدوء في بيت باريس سان جيرمان، فقضية الفرنسي أدريان رابيو لم تهدأ بعد لتنضم إليها قضية جديدة تتعلق بالبرازيلي داني ألفيس. فعكس أدريان رابيو الذي قرر النادي الفرنسي التخلص منه بسبب "عدم ولائه" للفريق كما تقول إدارة النادي، داني ألفيس سوف يحصل على تمديد لموسم آخر أي إلى غاية 2020، لكن بشروط لم ترض نجم "سيلساو" السابق البالغ من العمر 35 عاما.

ورغم موافقته، إلا أن غضبه من النادي والمدرب توماس توخل لم يهدأ بعد. ففي حوار أدلى به لمحطة "مونتي كارلو" الفرنسية كشف داني ألفيس عن حجم الإحباط الذي يعاني منه داخل صفوف متصدر الدوري الفرنسي، والسبب الرئيسي يعود إلى "عدم التقدير والاعتراف" الذي يُعامل به في المعسكر الباريسي، حسب تصريحاته.

وأمام محاوره في البرنامج الإذاعي، الذي لم يكن شخصا آخر سوى بطل العالم وبطل أوروبا السابق الفرنسي كريستوف دوغاري، يقول داني ألفيس "لا أريد أن أمتدح نفسي، ولكنني أعرف الكيفية التي يمكن اعتمادها للفوز، كما أدرك جيدا الأشياء التي تؤدي إلى الهزيمة. حين أبعث برسائل، أتمنى أن يتم العمل بها. ليس لأنني أعلى شأنا من الآخرين، هذا غير صحيح، ولكن لأنني مررت من التجربة في السابق".

ويقصد النجم البرازيلي منافسات دوري الأبطال التي خرجت منها كتيبة توماس توخل من دول الثمن أمام مانشستر يونايتد. ويبدو أن لاعب خط الوسط حاول تقديم النصيحة لتوخل والأخير لم يعمل بها. غير أن داني ألفيس لم يفصح عن طبيعة هذه النصيحة في الحوار، مكتفيا بإلقاء اللوم والعتاب على إدارة النادي: "عندما يكون اللاعب قد مرّ من جميع التجارب، فمن الضروري الاستماع إليه ووضع الثقة في تجربته. ربما تسير الأمور على ما يرام، ربما العكس".

وفي حقيقة الأمر رصيد هذا اللاعب من الأرقام يتحدث عن نفسه، فقد فاز مع فريق برشلونة بلقب الليغا ست مرات ولقب الليغا الإيطالية مرة واحدة مع يوفينتوس تورين الذي انتقل منه بعد انتهاء عقده إلى باريس سان جيرمان في موسم 2017.

وفي موسم 2018 تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي أبعدته مدة طويلة عن الملاعب. ويتوجب التنويه أيضا أن توخل اعتمد عليه كثيرا لدى عودته إلى الملاعب خاصة في مباريات دوري الأبطال.

ومع ذلك رفض النادي تجديد العقد للاعب بالشروط التي كان يرغب فيها، الأمر الذي جعل زميله وصديقه نيمار يتدخل ليمارس الضغوط على إدارة باريس سان جيرمان باعتبار أنه "لا يمكنه اللعب إلا في محيط يساعده على ذلك، وداني ألفيس من الوجوه التي تجعل هذا المحيط ملائما" يقول نيمار.

و.ب/ع.ج.م