 هذه المدينة ستعاقبك إذا أكلت في الشارع! | عالم المنوعات | DW | 11.05.2019

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منوعات

هذه المدينة ستعاقبك إذا أكلت في الشارع!

قد تعتقد أن مطالبة اليابانيين زوار بعض مدنهم السياحية بعدم تناول الطعام في شوارعها يعود لأسباب بيئية فقط، إلا أن دوافع اليابانيين أكثر بل وربما أغرب من ذلك.

Japan Rentner fotografieren an der Buddha Figur Kotoku-in Daibutsu (Imago/IPON)

أصدرت مدينة كاماكورا اليابانية مرسوماً تطلب فيه من زائري المدينة عدم تناول الطعام أثناء السير في شوارعها لتجنب بقايا الطعام وإلقاء المواد المستخدمة لتغليفه، ما يضطر سكان المدينة لاحقاً إلى تنظيفه. وإذا سرت في شوارع المدينة، التي تعد من المقاصد السياحية في اليابان لمعابدها الشهيرة وشواطئها الساحرة، ستجد المرسوم مُعلقاً في كل مكان.

إلا أن المكان المُستهدف تحديداً بالمرسوم في مدينة كاماكورا هو شارع كوماتشي دوري التجاري، حيث يوجد العديد من المطاعم اليابانية. فوفقاً لموقع "اليابان اليوم"، يتراوح عدد مرتادي الشارع ما بين 50 إلى 60 ألف شخص في اليوم الواحد.  

وأوضح ممثل عن المدينة اليابانية لموقع "سي إن إن" الإخباري الأمريكي أن الهدف من الحملة هو رفع الوعي بالمشكلة وليس فرض غرامات مالية على زوار المدينة. ويخشى اليابانيون من أن فرض عقوبات ربما يؤدي إلى إبعاد السياح، ولهذا فإن أحد الأسباب التي يحاولون من خلالها إقناع الزوار بعدم تناول الطعام في الشارع هو التخويف من إمكانية تلويث ملابس الآخرين.

مختارات

وتمتد معاناة اليابان مع ما يتسبب فيه السياح من تلوث بتناولهم الطعام في الشارع لمدن أخرى، مثل مدينة كيوتو التي استقبلت 30 في المائة من إجمالي زوار اليابان عام 2017، وفقاً لإحصائيات الحكومة اليابانية.

وتشتهر مدينة كيوتو بسوق نيشيكي، المعروف بتقديمه الطعام التقليدي منذ 400 عام. وطلب اتحاد الأسواق العام الماضي من المطاعم بالسوق وضع لافتات تحث على عدم تناول الطعام أثناء السير.  

كما لا تقتصر مشكلة اليابانيين مع تناول الطعام في الشارع على مخلفات الطعام فقط، حيث يعتبرون أن تناول الطعام أثناء السير أو القيام بأي نشاط آخر سلوك سيء لأنه إشارة إلى عدم تقدير الطعام، وهي عادة اكتسبها اليابانيون منذ الحرب العالمية الثانية، حيث ندر حينها الطعام في اليابان وتحول لأمر لا بد من تقديره وعدم التعامل معه بتهاون.

د.ب/ ي.أ

  • Rüstung eine Samurais (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    كلمة ساموراي مشتقة من "saberu" ما يعني باللغة اليابانية "يخدم". اكتسب محاربو الساموراي النبلاء المزيد من القوة التي انعكست على البلاد على مر العقود وخصوصاً في القرنين السابع والثامن عشر. وما يزال الدليل على ذلك حاضراً حتى يومنا هذا في الدروع الرائعة، والأقنعة والخوذات التي تعتبر مثالاً عن الفن الحقيقي كالتي تظهر (في الصورة) وقد صنعت من المعدن، والخشب، والجلود والحرير، وجلد الدب.

  • Rüstung eine Samurais und eines Kriegspferdes (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    جمع غابرييل باربييه مولر مع زوجته الدروع والخوذات والأسلحة من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر. وتعتبر المجموعة التي عرضت في متحف خاص في دالاس بالولايات المتحدة منذ عام 2012 ، والآن في ميونخ، الأكبر في العالم.

  • Maske eines Samurais (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    يجب أن تقوم الخوذات والأقنعة بردع العدو أو على الأقل بترهيبه وإخافته. كما أن الغرض من أشكالها المختلفة مثل الشياطين، والتنين، والحيوانات الخطرة، والآلهة البوذية أن توفر حماية نفسية للمحارب.

  • Samurai-Schwert (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    قال أحد قادة الساموراي: "السيف هو روح الساموراي، ويتعرض الشخص الذي يخسر سيفه للاضطهاد كما قد يخضع لأشد العقوبات ". ويتميز السيف بنصله الحاد، مما يجعله سلاحاً خطيراً بإمكانه أن يقطع الجسد. وكانت السيوف تعامل باحترام شديد لأنها تمثل روح الساموراي.

  • Gemälde zeigt Samurai-Krieger, die einen Fluss überqueren (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    تعود معظم المعروضات في المجموعة، والتي يمكن مشاهدتها حالياً في معرض ميونخ للفنون" كونستهاله"، إلى ما يسمى فترة "إيدو" (1603-1868)، والتي عرفت كفترة سلام بعد عقود من الحرب في اليابان. وواصل محاربو الساموراي ممارسة فنون الدفاع عن النفس، إلا أنهم قد تولوا أعمالاً في الإدارة الحكومية، والتعليم والتجارة.

  • Kunstvoll verzierter Helm eines Samurais (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    في زمن السلم الذي دام 250 عاماً، الفترة الأطول في التاريخ الياباني، ظهرت العديد من الدروع، والخوذات الفخمة. إذ اعتبرت فترة حكم قادة الساموراي في اليابان بزمن الأرستقراطية العسكرية.

  • Rotes Gewand mit floralem Aufnäher (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    شهد عام 1868 نهاية حقبة الساموراي، وحكم الشوغونات، ليحل مكانه حكم الإمبراطور الذي تسلم السلطة.

  • Rüstung eine Samurais (The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas)

    الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء

    في اليابان الحديثة، لم يكن هناك مكان متاح للفرسان النبلاء. ولكن ما تزال أسطورة الساموراي مستمرة. يمكن مشاهدة معرض "الساموراي روعة الفروسية اليابانية" الذي يستمر حتى (30 حزيران/ يونيو 2019) في كونستهاله في ميونخ. نادين فوجيك/ ريم ضوا.


مختارات

الساموراي..قصة المحاربين اليابانيين النبلاء  

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