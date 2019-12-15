 هذه العوامل تؤثر على تسارع وتيرة الشيخوخة.. فتجنبوها | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 16.12.2019

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صحة

هذه العوامل تؤثر على تسارع وتيرة الشيخوخة.. فتجنبوها

لم تعد مسألة الشيخوخة تقتصر على العوامل الوراثية فحسب، فقد أكد العلماء أن هناك عدد من العوامل البيئية المحيطة بالانسان تساهم وبشدة في زيادة وتيرة حدوث الشيخوخة. فما هي هذه العوامل؟

تقل مرونة الجلد وتتطور التجاعيد

هناك تغيرات تحدث في لون صبغة الجلد حيث تصبح غير متجانسة لتبدأ بقع الشيخوخة في الظهور

التجاعيد والبقع العمرية والشعر الخفيف، كلها مظاهر وإشارات على التقدم في العمر يمكن رؤيتها على وجوهنا - سواء أحببنا ذلك أم لا. لكن ليس الجميع تظهر عليهم علامات التقدم في السن بالمعدل نفسه، كما أن اللوم لا يمكن إلقاؤه على الجينات فقط.

ومن غير الممكن محاربة كل مظاهر التقدم في العمر بالكريمات ومستحضرات التجميل فقط. فما لا يعرفه الكثيرون أن سرعة تقدمنا في العمر لا تعتمد على العوامل الوراثية والجينات وحسب، بل كيف نتصرف، وأين نعيش، وكيف نتعامل مع بيئتنا.

مختارات

عوامل بيئية مسؤولة عن التغيرات الجلدية

فيما يتعلق بالتغيرات الحادثة للجلد فإن الأرقام واضحة. ويقول جان كروتمان، رئيس معهد لايبنيتس لأبحاث الطب البيئي إن "نحو 20 إلى 30 في المائة من التغيرات الجلدية تحدث بسبب عوامل وراثية. والباقي -  70 إلى 80 في المائة - تنتج عن تأثيرات بيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية وتلوث الهواء".

وعلى من يريد أن يفهم سبب ارتباط التغييرات في مظهرنا ارتباطًا وثيقًا بالبيئة والسلوك، فعليه أن يراقب عن كثب خلايا الجسم البشري.

يقول مارتن دينتسل من معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة: "لا تؤثر الشيخوخة أبداً على عضو واحد فقط، فهي دائماً ما تسبب هِرَم الكائن الحي بأكمله. لذلك فإن التغييرات الخارجية مرتبطة بعملية الشيخوخة بأكملها ويمكن أن تكون مؤشراً على حالة الجسم". بحسب ما نشره موقع تي-أونلاين الألماني.

الإجهاد البيولوجي يسبب الضرر

يذكر العلماء أنه إذا ما أكلنا الأطعمة الدسمة أو شربنا الكحول أو الدخان أو استلقينا وقتًا طويلاً في الشمس، فإننا نعرض أجسامنا لضغط بيولوجي. هذا الضغط يؤدي إلى تلف على المستوى الجزيئي، على سبيل المثال يتعرض الحمض النووي للتلف، سواء لدى الشباب أو كبار السن. يحدث هذا الضرر آلاف المرات في كل دقيقة. ولكن بينما تراقب أجهزة الأجسام الشابة تلك المؤثرات جيدًا وتقوم بعمليات الإصلاح بسرعة، تنخفض قدرة أجسام من هم أكبر سناً على القيام بذلك.

ويقول مارتن دينتسل "إن الشيخوخة تعني أن الجسم قد أصبح غير قادر بشكل متزايد على التغلب على هذا التوتر، لذلك تتراكم طفرات الحمض النووي في خلايا الجسم، ما يجعل فشل الأعضاء أو تطور الأورام أكثر سهولة".

الشيخوخة

لم تعد الجينات وحدها المتهمة بحدوث الشيخوخة، بل العوامل البيئية المحيطة بالإنسان أيضاً لها دور بارز.

فيما يشير كروتمان من معهد لايبنيتس لأبحاث الطب البيئي إلى أن مثل هذه التغييرات في الخلايا لها تأثيران مرئيان على الجلد، "فمن ناحية، هناك تغيرات تحدث في لون صبغة الجلد حيث تصبح غير متجانسة لتبدأ بقع الشيخوخة في الظهور. ومن ناحية أخرى، تقل مرونة الجلد وتتطور التجاعيد"، نقلا عن موقع تي-أونلاين الألماني.

ويمكن ملاحظة الفرق بين شيخوخة الجلد المحددة جينيًا وتلك المتأثرة بالعوامل الخارجية بالعين المجردة، "فكل واحد منا يحصل على تجاعيد دقيقة كلما تقدم ​​في السن. ومع ذلك، إذا تمت إضافة التأثيرات البيئية، فإن التجاعيد تصبح أكثر عمقًا، ثم ينهار المزيد من الكولاجين، وهو البروتين الذي يكون النسيج الضام ما يزيد من عمق وأثر الشيخوخة".

مزيد من التأثيرات الخارجية على الجلد

يقوم كروتمان وزملاؤه بإجراء اختبارات في المعمل لاكتشاف أكثر ما تعانيه بشرة الإنسان وما الذي يغيرها ويسبب تقدمها في العمر. وعلى الرغم من أن الآثار الضارة وحتى المسرطنة للأشعة فوق البنفسجية أو دخان التبغ قد تمت دراستها وإثبات تأثيرها علمياً، إلا أن العلماء لا يزالون في بداية أبحاثهم فيما يتعلق بتأثيرات تلوث الهواء، حيث يختبر العلماء حالياً مدى تأثر الجلد البشري الموضوع في أطباق بتري عندما تلامسها المواد الضارة العالقة في الهواء.

يقول كروتمان: "إذا كان الجلد مغطى بالغبار المعلق في الهواء، فيمكن اكتشاف البقع على الجلد سريعًا"، مضيفاً: "تحول السخام ونواتج حرق الوقود - والقادمة من محركات الديزل على وجه الخصوص - إلى مواد ضارة. ولم يتم التحقق حتى الآن مما إذا كانت هذه التغيرات في صبغة الجلد مصحوبة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد أم لا.

الشيخوخة

حلم الشباب الدائم مستحيل علمياً

لماذا يتقدم الناس في العمر بشكل مختلف؟

من العوامل الأساسية لمظاهر الشيخوخة المرئية، المواد والظروف المسببة للتأثيرات الخارجية على الجلد، وكذلك المواد التي نتناولها عبر الفم. فقبل بضعة أسابيع فقط، توصلت دراسة نشرت في مجلة "علم الأوبئة وصحة المجتمع" أجراها فريق من جامعة جنوب الدنمارك إلى أن تناول الكحوليات بكثافة والتدخين يمكن أن يسببا ظهور علامات خارجية على الشيخوخة الجسدية.

على سبيل المثال، فالتجاعيد على شحمة الأذن، وخطر ما يسمى أقواس الشيخوخة في حدقة العين لدى التلاميذ والصبغة البرتقالية المائلة للاصفرار على الجفون التي من الممكن أن تظهر بوتيرة متسارعة على الأشخاص محل الدراسة. ولعمل ذلك قام الباحثون بتقييم تقييم طويل المدى لبيانات 11،500 من البالغين من منطقة كوبنهاغن الكبرى.

ومجدداً، يتضح أن الأشخاص تبدو عليهم علامات الشيخوخة بوتيرة مختلفة رغم التأثيرات البيئية المماثلة التي تعرض لها الجميع. لذلك فإن التأثير الضار للعوامل الخارجية يعتمد أيضًا على الظروف المادية.

يقول دينتسل: "لدى الناس تركيبة وراثية مختلفة، فهناك أشخاص يعيشون في عمر يتجاوز مائة عام على الرغم من أنهم يدخنون أو يستهلكون الكحول"، مضيفاً أن هذه الاختلافات غالبا ما تكون واضحة للعيان.

ويمكن فصل الساعات الزمنية عن الساعات البيولوجية للبشر ما يعني أن من تبدو عليهم علامات الشباب فإن هذا دليل على أنهم صغار في السن بيولوجيًا.

لذلك فحتى حلم الشباب الأبدي لا يمكن تحقيقه بالكامل، فهناك عوامل تؤثر على سرعة وضوح تعرضنا للشيخوخة. وبما أنه لا يمكننا تغيير الجينات، أو معدل استهلاك الكحول والتبغ، وعادات الأكل، فإن ما يبقى في إيادينا هو الحماية من أشعة الشمس وجودة الهواء الذي نتنفسه. وكما يقول الخبراء: "لا أحد يشيخ دون سبب".

ع.ح/ز.أ.ب

  • Macaroon (picture-alliance/Photononstop/B. Bacou)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الحلوى مضرة للبشرة!

    التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.

  • älteres Ehepaar Picknick (picture-alliance/dpa/J.M. Guyon)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الذكريات الجميلة والنجاح

    أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.

  • Senioren im Fitnessstudio (picture alliance/PAP)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الرياضة تحارب الشيخوخة

    "الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."

  • Frau kauft frisches Obst in einem Markt (picture-alliance/Photononstop)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    مضادات الأكسدة

    مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.

  • Meditation am Meer (Colourbox)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    التأمل ضد الشيخوخة

    أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.

  • Junge Leute in einer Gruppe am Strand (picture-alliance/blickwinkel)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    علاقات جيدة لعمر أطول

    تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم

    الكاتب: سارة إبراهيم


مختارات

هكذا تتحدى الشيخوخة

العمر ليس مجرد رقم مكتوب في شهادة ميلادك.. عمرك الحقيقي هو التمتع بالصحة والشعور الداخلي بصغر السن مهما تقدمت السنوات بك.. كيف يمكن أن تحارب الشيخوخة وآثار التقدم في السن؟ نصائح يقدمها الخبراء لشيخوخة سعيدة! (21.03.2019)  

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