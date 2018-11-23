هذه التغييرات ستحدث في ألمانيا عام 2019

مع كل عام جديد تتغير أشياء وتصدر قوانين جديدة يُعمل بها لغرض تسهيل الأمور الحياتية للناس. وفي ألمانيا غالباً ما تعلن الجهات الرسمية عن نيتها تغيير العمل بأشياء أو قوانين قبل فترة من دخولها حيز التنفيذ. هذه بعض التغييرات التي يحتمل أن تصادفكم في عام 2019، بعضها يخص من يعيش في ألمانيا وبعضها تطال قضايا تقنية يمكن أن تواجهكم حتى إن كنتم خارج ألمانيا.

استخدام الهواتف

حسب موقع صحيفة "بيلد" الألمانية، عليكم توقع ظهور إعلانات في برنامج "واتساب" للمحادثات. لحسن الحظ لن تظهر الإعلانات خلال المحادثات بل ستظهر على صفحة التطبيق الرئيسية فقط. أما بشأن طريقة حذف الإعلانات من التطبيق، فإن الأمر لم يتضح حتى الساعة.

لن يكون بإمكان حاملي هواتف Nokia S40 القديم الاستمرار في استعمال تطبيق "واتساب"، كما سيشمل الأمر أيضاً من يمتلكون أنظمة Android 2.3.7 أو تلك التي تعمل بأنظمة أقدم من هذا النظام، وكذلك نظام iOS 7 لأجهزة "آبل"، إذ سيتوقف دعم "واتساب" لتلك الأنظمة مع بداية العام القادم 2020.

إذا كنتم تعيشون في أوروبا، فإنكم ستستفيدون من أجور مخفضة في الاتصال الهاتفي داخل دول الاتحاد الأوروبي وكذلك رسوم إرسال الرسائل النصية، إذ قرر الاتحاد الأوروبي أن يجري العمل في 15 مايو/ أيار 2019 بسقف أجور موحد للاتصالات وإرسال الرسائل، ليبلغ أعلى سعر لدقيقة واحدة بين دول الاتحاد الأوروبي 19 سنتاً فقط، وستة سنتات لكل رسالة النصية. هذه الأسعار تشمل استعمال الهاتف النقال والهواتف الأرضية.

جنس "مختلف"

في هذا العام سيتم وضع خانة لجنس ثالث "مختلف" في الوثائق الرسمية بألمانيا. وكان البرلمان الألماني قد وافق على إضافة خانة "مختلف" إلى جانب خانتي "ذكر" و"أنثى" في سجلات المواليد. وامتثل البرلمان الألماني لقرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا، التي طالبت المشرعين بتغيير قانون الأحوال الشخصية في موعد أقصاه نهاية عام 2018 لاعتماد هذا التعديل.

ويقدر عدد الذين سيشملهم هذا التغيير بنحو 160 ألف شخص، حسب موقع "بيلد".

إعانة الأطفال

مع الأول من شهر تموز/ يوليو، سيرتفع مبلغ الإعانة الشهرية للأطفال التي تقدمها الدولة، إذ سيتم رفع مبلغ الإعانة للأسر التي لديها طفل أو طفلين ليصل إلى 204 يورو، ومن لديها ثلاثة أطفال 210 يورو، و235 يورو عن كل طفل إضافي، حسبما كتب موقع "بيلد".

غرامة على التأخير

من سيعاني من التأخير في مواعيد الطائرات أو قطارات شركة السكك الحديدية الألمانية سيحصل على مبلغ تعويضي لقاء التأخير، من دون تقديم طلب لدفع التعويض كما هو الحال الآن. لكن لا توجد تفاصيل بشأن كيفية الدفع وعدد ساعات التأخير التي يمكن دفع تعويض لقاءها. ربما سيتضح ذلك في الأيام المقبلة.

نقود من فئة 100 و200 يورو

لا تستغربوا إن شاهدتم أعداداً أكبر من الأوراق المالية من فئات 100 و200 يورو، إذ ستظهر في الأسواق في يوم 28 مايو/ أيار بأشكال جديدة يصعب تزويرها.

الأجور الدنيا سترتفع

سيرتفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا من 8.84 إلى 9.19 يورو في الساعة، إذ أن هناك فئات من العمالة تحصل على مبالغ قليلة كأجور عمل. رفع الحد الأدنى للأجور يعني أن صاحب العمل ملزم بدفع أجرة 9.19 يورو (على الأقل) في الساعة لموظفيه أو عماله.

منع دخول سيارات الديزل

على كل من يملك سيارة تعمل بمحرك ديزل قديم التأكد من منع دخوله إلى مراكز بعض المدن. ففي مدينة شتوتغارت، سيمنع دخول السيارات التي تعمل بمحركات ديزل قديمة من الأول من كانون الثاني/ يناير. وفي مدينة فرانكفورت سيدخل هذا المنع حيز التنفيذ مع الأول من شباط/ فبراير. أما بالنسبة لمدينتي بون وكولونيا، فسيبدأ المنع مع الأول من نيسان/ أبريل، لتنضم إليهما مدينتي إيسن وغيلزنكيرشن مع الأول من تموز/ يوليو.

ع.خ/ ي.أ