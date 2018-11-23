 هذه التغييرات ستحدث في ألمانيا عام 2019 | عالم المنوعات | DW | 01.01.2019

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منوعات

هذه التغييرات ستحدث في ألمانيا عام 2019

من توقف "واتساب" عن العمل في أنظمة هواتف، إلى تحديد أسعار المكالمات بين دول الاتحاد الأوروبي، وحتى وضع خانة للجنس "المختلف" في الوثائق الألمانية، هذه التغييرات وغيرها ستعتادون عليها خلال عام 2019 في ألمانيا.

Messenger-Dienste (picture-alliance/dpa/W. Kastl)

مع كل عام جديد تتغير أشياء وتصدر قوانين جديدة يُعمل بها لغرض تسهيل الأمور الحياتية للناس. وفي ألمانيا غالباً ما تعلن الجهات الرسمية عن نيتها تغيير العمل بأشياء أو قوانين قبل فترة من دخولها حيز التنفيذ. هذه بعض التغييرات التي يحتمل أن تصادفكم في عام 2019، بعضها يخص من يعيش في ألمانيا وبعضها تطال قضايا تقنية يمكن أن تواجهكم حتى إن كنتم خارج ألمانيا.

استخدام الهواتف

حسب موقع صحيفة "بيلد" الألمانية، عليكم توقع ظهور إعلانات في برنامج "واتساب" للمحادثات. لحسن الحظ لن تظهر الإعلانات خلال المحادثات بل ستظهر على صفحة التطبيق الرئيسية فقط. أما بشأن طريقة حذف الإعلانات من التطبيق، فإن الأمر لم يتضح حتى الساعة.

لن يكون بإمكان حاملي هواتف Nokia S40 القديم الاستمرار في استعمال تطبيق "واتساب"، كما سيشمل الأمر أيضاً من يمتلكون أنظمة Android 2.3.7 أو تلك التي تعمل بأنظمة أقدم من هذا النظام، وكذلك نظام iOS 7 لأجهزة "آبل"، إذ سيتوقف دعم "واتساب" لتلك الأنظمة مع بداية العام القادم 2020.

مختارات

أفادت أنباء أن تطبيق الاتصالات والدردشة واتس آب المملوك لفيسبوك سيتغير عام 2019 بصورة قد تثير غضب كثير من المستخدمين وتغير من بعض خصائص التطبيق الذي يستخدمه نحو 1.5 مليار شخص. (04.11.2018)

مع ازدياد الإقبال على تطبيق واتساب تزداد بطبيعة الحال انتهاكات قواعد شروط الاستخدام، ما ينتهي بحظر المستخدمين في الغالب، فما هي القواعد التي يجب على مستخدمي واتساب مراعاتها لعدم حدوث ذلك؟ (23.11.2018)

إذا كنتم تعيشون في أوروبا، فإنكم ستستفيدون من أجور مخفضة في الاتصال الهاتفي داخل دول الاتحاد الأوروبي وكذلك رسوم إرسال الرسائل النصية، إذ قرر الاتحاد الأوروبي أن يجري العمل في 15 مايو/ أيار 2019 بسقف أجور موحد للاتصالات وإرسال الرسائل، ليبلغ أعلى سعر لدقيقة واحدة بين دول الاتحاد الأوروبي 19 سنتاً فقط، وستة سنتات لكل رسالة النصية. هذه الأسعار تشمل استعمال الهاتف النقال والهواتف الأرضية.

جنس "مختلف"

في هذا العام سيتم وضع خانة لجنس ثالث "مختلف" في الوثائق الرسمية بألمانيا. وكان البرلمان الألماني قد وافق على إضافة خانة "مختلف" إلى جانب خانتي "ذكر" و"أنثى" في سجلات المواليد. وامتثل البرلمان الألماني لقرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا، التي طالبت المشرعين بتغيير قانون الأحوال الشخصية في موعد أقصاه نهاية عام 2018 لاعتماد هذا التعديل.

ويقدر عدد الذين سيشملهم هذا التغيير بنحو 160 ألف شخص، حسب موقع "بيلد".

إعانة الأطفال

مع الأول من شهر تموز/ يوليو، سيرتفع مبلغ الإعانة الشهرية للأطفال التي تقدمها الدولة، إذ سيتم رفع مبلغ الإعانة للأسر التي لديها طفل أو طفلين ليصل إلى 204 يورو، ومن لديها ثلاثة أطفال 210 يورو، و235 يورو عن كل طفل إضافي، حسبما كتب موقع "بيلد".

غرامة على التأخير

من سيعاني من التأخير في مواعيد الطائرات أو قطارات شركة السكك الحديدية الألمانية سيحصل على مبلغ تعويضي لقاء التأخير، من دون تقديم طلب لدفع التعويض كما هو الحال الآن. لكن لا توجد تفاصيل بشأن كيفية الدفع وعدد ساعات التأخير التي يمكن دفع تعويض لقاءها. ربما سيتضح ذلك في الأيام المقبلة.

نقود من فئة 100 و200 يورو

لا تستغربوا إن شاهدتم أعداداً أكبر من الأوراق المالية من فئات 100 و200 يورو، إذ ستظهر في الأسواق في يوم 28 مايو/ أيار بأشكال جديدة يصعب تزويرها.

الأجور الدنيا سترتفع

سيرتفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا من 8.84 إلى 9.19 يورو في الساعة، إذ أن هناك فئات من العمالة تحصل على مبالغ قليلة كأجور عمل. رفع الحد الأدنى للأجور يعني أن صاحب العمل ملزم بدفع أجرة 9.19 يورو (على الأقل) في الساعة لموظفيه أو عماله.

منع دخول سيارات الديزل

على كل من يملك سيارة تعمل بمحرك ديزل قديم التأكد من منع دخوله إلى مراكز بعض المدن. ففي مدينة شتوتغارت، سيمنع دخول السيارات التي تعمل بمحركات ديزل قديمة من الأول من كانون الثاني/ يناير. وفي مدينة فرانكفورت سيدخل هذا المنع حيز التنفيذ مع الأول من شباط/ فبراير. أما بالنسبة لمدينتي بون وكولونيا، فسيبدأ المنع مع الأول من نيسان/ أبريل، لتنضم إليهما مدينتي إيسن وغيلزنكيرشن مع الأول من تموز/ يوليو.

ع.خ/ ي.أ

  • Schweden Premiere Elektro-Fahrzeug EQC von Mercedes-Benz in Stockholm (picture-alliance/dpa/Daimler AG/Product Communication)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    كشفت شركة دايملرالمالكة لشركة مرسيدس بنز للسيارات عن أول سيارة كهربائية فاخرة تحمل اسم "إي كيو سي". ومن المتوقع أن يبدأ انتاجها خلال النصف الأول من العام 2019. إذ تنوي الشركة استثمار المليارات على تطوير سيارات كهربائية.

  • Vorschau IAA Daimler Buses – Weltpremiere eCitaro Preview IAA Daimler Buses – World Premiere eCitaro (Daimler AG)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    في نهاية عام 2014، قدمت دايملر، التي تتخذ من شتوتغارت مقراً لها، نموذج كلاس بي كأول سيارة كهربائية بالكامل. ومن المقرر أن تدخل أول حافلة نقل داخلي تعمل بالبطارية من مرسيدس بنز، إي سيتارو، ومن المقرر إنتاجها في مصنع مانهايم بحلول نهاية هذا العام.

  • Leipzig elektrischer BMW i3 (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    كان لدى شركة بي ام دبليو الشجاعة لابتكار نماذج خاصة بها للسيارات الكهربائية. منذ خريف 2013، تنتج الشركة سيارة إي3 (في الصورة)، فيما أطلقت أي 8 عام 2014. غير أنها لن تبقى على الشكل نفسه. فبحلول عام 2020، من المتوقع أن تصل إلى السوق سيارة كهربائية رياضية تعمل بواسطة البطارية كما تم التخطيط لإطلاق نماذج حديثة من أي 8 مثل كوبيه.

  • Deutschland Volkswagen E-Golf Produktion in Dresden (Getty Images/J. Schlueter)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    وتنتج الشركة المنافسة فولكسفاغن إي غولف، واي أب، وهما سيارتان كهربائيتان بالكامل. السيارة الصغيرة أي أب موجودة في الأسواق منذ عام 2013، واي غولف منذ بداية عام 2014. وتعتبر سيارة إي غولف الكهربائية الأكثر مبيعاً في ألمانيا.

  • VW I.D. Buzz (picture-alliance/dpa/U. Deck)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    تقوم فولكسفاغن حالياً بإعادة بناء مصنعها بالكامل في تسفيكاو، بولاية ساكسونيا، حيث ستطلق اعتباراً من السنة القادمة السيارة الكهربائية العائلية اي دي.

  • Audi e-tron Sportback Concept (picture-alliance/Imaginechina/B. Kelin)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    بعد أيام فقط من دايملر، وبي أم دبليو، ستعرض أودي سيارتها الكهربائية المتميزة في 17 أيلول/سبتمبر: سيارة رياضية متعددة الاستخدامات. إن أي-ترون ستكون أول سيارة كهربائية من أودي. كما ستطلق بعد ذلك، بحلول عام 2020، سيارة كوبيه رياضية متعددة الاستخدامات: سيارة رياضية وسيارة مدمجة. وترغب الشركة في بيع ما لا يقل عن 800 ألف سيارة كهربائية وهجينة سنوياً ابتداء من عام 2025.

  • Porsche Taycan (2018 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    تستثمر بورشه المليارات في مجال النقل الكهربائي. ومن المنتظر أن تطلق أول سيارة كهربائية في عام 2020، التي ستحمل اسم تايكان. وتعني باللغة العربية "الحصان الصغير المفعم بالحيوية" في إشارة إلى الحصان، شعار بورشه، الذي يظهر على مقدمة سياراتها.

  • Opeal Ampera-e 2017 (Opel AG)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    أطلقت شركة أوبل سيارتها الكهربائية أمبيرا عام 2012، غير أنها مجرد حل مؤقت، حيث اعتمدت على نموذج جنرال موتورز. حيث يتعين على أوبل استيراد السيارة لبيعها في الاتحاد الأوروبي ودفع ضرائب عالية إلى جنرال موتورز. ومن المنتظر بحلول عام 2020 أن تطرح أوبل 4 موديلات كهربائية جديدة.

  • Deutsche Post Elektroautos StreetScooter (Deutsche Post AG)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    لأن الشركات المصنعة الراسخة لم تتمكن من تأمين أعداد كبيرة من الشاحنات الكهربائية، أخذت شركة "دويتشه بوست" المبادرة بنفسها. واستحوذت في عام 2014 على شركة ستريت سكوتر، وطورت الشاحنة الكهربائية، التي تحمل الاسم نفسه. ويوجد أكثر من 6 آلاف شاحنة تجوب شوارع ألمانيا في خدمة مصالح شركة "دويتشه بوست".

  • Elektroautos Ladeparkplatz Ladestation (picture-alliance/dpa/H.Hanschke)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    سٌجل حوالي 17200 سيارة كهربائية جديدة في ألمانيا في النصف الأول من عام 2018، بالإضافة نحو 16700 سيارة هجينة. مما يمثل زيادة بنسبة 51 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، وحصة سوقية تبلغ 1.8 في المئة، النسبة التي تعتبر قليلة مقارنة بالصين أو النرويج. ومن المخطط الوصول إلى مليون سيارة كهربائية على الطرق الألمانية بحلول عام 2020.

  • China Ladestationen für Elektroautos (picture-alliance/dpa/D. Jia)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    فيما أصبحت السيارات الإلكترونية أكثر انتشاراً في الصين، يتوقع الخبراء في ألمانيا زيادة كبيرة في ديناميكيات السوق اعتباراً من عام 2020. وتقف وراء ذلك صرامة قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إينسا فريده/ ريم ضوا.


مختارات

ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

على الرغم من أن ألمانيا "إمبراطورية" السيارات، إلا أن المصنعين الصينيين يهيمنون على أسواق السيارات الكهربائية، إضافة إلى شركات أخرى مثل تيلسا، ورونو، ونيسان، وجنرال موتورز، التي تسعى الشركات الألمانية للحاق بها. (06.09.2018)  

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