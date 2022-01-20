هذه الأعراض تدل على الإصابة بالتهاب عضلة القلب.. فاحذرها!

بات من المؤكد أن فيروس كورونا لا يلحق ضررا بالرئة فقط، بل يمكنه مهاجمة كافة خلايا الجسم. وحتى القلب قد يتأثر بذلك سواء خلال الإصابة بكوفيد 19 أو بعدها بفترة.

وسبق لدراسة أجراها فريق بحث تابع لجامعة غوته في فرانكفورت بألمانيا قد أكدت في 2021 على أنه حتى عند الإصابة بأعراض خفيفة من كورونا يمكن للقب أن يتضرر. فمن بين 100 شخص ممن شملتهم الدراسة وتتراوح أعمارهم بين 45 و53 عانى الثلثان منهم من مشكل في القلب بعد الإصابة بفيروس كورونا رغم أن البعض منهم كانت لديه أعراض خفيفة.

التهاب عضلة القلب

دراسات أخرى خلصت إلى أن حتى الشباب وأصحاب اللياقة البدنية الجيدة يمكنهم الإصابة بالتهاب في عضلة القلب بعد الإصابة بفيروس كورونا ويمكن أن يحدث ذلك بسبب عدوى فيروسية مختلفة.

وأوضح فيليب وينزل، وهو اختصاصي في أمراض القلب في المستشفى الجامعي بمدينة ماينز الألمانية في مقابلة مع إذاعة بافاريا "BR" :" لاحظنا أن المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا ظهرت عليهم أعراض التهاب عضلة القلب الحاد بعد أسابيع قليلة". وكان الباحثون في مستشفى ماينز الجامعي قد نشروا بالفعل ورقة حول هذا الموضوع في المجلة المتخصصة "أبحاث القلب والأوعية الدموية" في صيف 2020.

مشاهدة الفيديو 03:21 التهابات عضلات القلب: خطر خفي

الرياضيون لا يشعرون بالتهاب عضلة القلب

وكما أفاد فريق البحث في مجلة "جاما كارديولوجي"فقد شارك 1597 رياضيا في فحوصات تضمنت رسما تخطيطيا للقلب مع تحديد قيمة التروبونين وتصوير القلب بالرنين المغناطيسي وكان جميع هؤلاء الرياضيين المشاركين في البحث سبق لهم الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت النتيجة إصابة 37 شخص (2.3 بالمائة من مجموع المشاركين في البحث) بالتهاب عضلة القلب وكان تسعة منهم فقط من ظهرت عندهم الأعراض حيث كانوا يعانون من آلام في الصدر وضيق التنفس. وتحدثت تقارير كثيرة العام الماضي عن مضاعفات في القلب لرياضيين سبق لهم الإصابة بكوفيد 19. ويحث الباحثون على ضرورة علاج التهاب عضلة القلب لتجنب الإصابة بشكل مزمن بمرض القلب.

كيف يمكن التعرف على التهاب عضلة القلب

في كثير من الحالات، يسبب التهاب عضلة القلب أعراضًا توجد أيضًا في أمراض القلب الأخرى الأكثر شيوعًا، مثل قصور القلب أو النوبات القلبية، وفقًا لمؤسسة القلب الألمانية.

وتؤكد المؤسسة أن ثلاثة من كل أربعة مرضى مصابين بالتهاب عضلة القلب يعانون من ضيق في التنفس وواحد من كل ثلاثة يعانون من آلام في الصدر وواحد من كل خمسة من عدم انتظام ضربات القلب (خفقان).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمصاب بالتهاب عضلة القلب أن يشعر بالتعب والإرهاق وفقدان الشهية والصداع، كما جاء في موقع t-online الألماني.

هـ.د/ أ.ح