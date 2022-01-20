 هذه الأعراض تدل على الإصابة بالتهاب عضلة القلب.. فاحذرها! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 03.02.2022

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صحة

هذه الأعراض تدل على الإصابة بالتهاب عضلة القلب.. فاحذرها!

الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تسبب التهابا في أوعية جميع أعضاء الجسم بما في ذلك القلب. لكن ما السبب في تأخر تشخيص مرض التهاب عضلة القلب وماهي الأعراض التي ينبغي على المصابين الانتباه إليها؟

صورة رمزية لفحوصات على القلب في الجامعة الرياضية في مدينة كولونيا

صورة رمزية لفحوصات على القلب في الجامعة الرياضية في مدينة كولونيا

بات من المؤكد أن فيروس كورونا لا يلحق ضررا بالرئة  فقط، بل يمكنه مهاجمة كافة خلايا الجسم. وحتى القلب قد يتأثر بذلك سواء خلال الإصابة بكوفيد 19 أو بعدها بفترة.

مختارات

وسبق لدراسة أجراها فريق بحث تابع لجامعة غوته في فرانكفورت بألمانيا قد أكدت في 2021 على أنه حتى عند الإصابة بأعراض خفيفة من كورونا يمكن للقب أن يتضرر. فمن بين 100 شخص ممن شملتهم الدراسة وتتراوح أعمارهم بين 45 و53  عانى الثلثان منهم من مشكل في القلب بعد الإصابة بفيروس كورونا رغم أن البعض منهم كانت لديه أعراض خفيفة.

التهاب عضلة القلب

دراسات أخرى خلصت إلى أن حتى الشباب وأصحاب اللياقة البدنية الجيدة يمكنهم الإصابة بالتهاب في عضلة القلب بعد الإصابة بفيروس كورونا ويمكن أن يحدث ذلك بسبب عدوى فيروسية مختلفة.

وأوضح فيليب وينزل، وهو اختصاصي في أمراض القلب في المستشفى الجامعي بمدينة ماينز الألمانية في مقابلة مع إذاعة بافاريا  "BR" :" لاحظنا أن المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا ظهرت عليهم أعراض التهاب عضلة القلب الحاد بعد أسابيع قليلة". وكان الباحثون في مستشفى ماينز الجامعي قد نشروا بالفعل ورقة حول هذا الموضوع في المجلة المتخصصة "أبحاث القلب والأوعية الدموية" في صيف 2020.

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التهابات عضلات القلب: خطر خفي

الرياضيون لا يشعرون بالتهاب عضلة القلب

وكما أفاد فريق البحث في مجلة "جاما كارديولوجي"فقد شارك 1597 رياضيا في فحوصات تضمنت رسما تخطيطيا للقلب مع تحديد قيمة التروبونين وتصوير القلب بالرنين المغناطيسي وكان جميع هؤلاء الرياضيين المشاركين في البحث سبق لهم الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت النتيجة إصابة 37 شخص (2.3 بالمائة من مجموع المشاركين في البحث) بالتهاب عضلة القلب وكان تسعة منهم فقط من ظهرت عندهم الأعراض حيث كانوا يعانون من آلام في الصدر وضيق التنفس. وتحدثت تقارير كثيرة العام الماضي عن مضاعفات في القلب لرياضيين سبق لهم الإصابة بكوفيد 19. ويحث الباحثون على ضرورة علاج التهاب عضلة القلب لتجنب الإصابة بشكل مزمن بمرض القلب.

كيف يمكن التعرف على التهاب عضلة القلب

في كثير من الحالات، يسبب التهاب عضلة القلب أعراضًا توجد أيضًا في أمراض القلب الأخرى الأكثر شيوعًا، مثل قصور القلب أو النوبات القلبية، وفقًا لمؤسسة القلب الألمانية.

وتؤكد المؤسسة أن ثلاثة من كل أربعة مرضى مصابين بالتهاب عضلة القلب يعانون من ضيق في التنفس وواحد من كل ثلاثة يعانون من آلام في الصدر وواحد من كل خمسة من عدم انتظام ضربات القلب (خفقان).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمصاب بالتهاب عضلة القلب أن يشعر بالتعب والإرهاق وفقدان الشهية والصداع، كما جاء في موقع t-online الألماني.

هـ.د/ أ.ح

  • مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    تأثيرالطيران على مرضى القلب

    تنخفض كمية الأوكسجين في الهواء كلما ارتفعنا عن سطح الأرض، وهنا تكمن خطورة السفر بالطائرة بالنسبة لمرضى القلب فبانحفاض كمية الأكسجين يتعرض مريض القلب لبعض المشاكل، بسبب عدم تدفق الدم إلى أعضاء جسمه بشكل صحيح ما يؤثر على حالته الصحية.

  • مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    لا بد من قياس النشاط الكهربائي للقلب

    ويجب على مريض القلب مراجعة طبيبه الخاص أو طبيب قلب قبل السفر بالطائرة، إذ لا بد من قياس النشاط الكهربائي للقلب، وألا تقل قيمة النشاط الكهربائي لمريض القلب عن 100 وات، وأن يحقق هذه القيمة بدون معاناة.

  • مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    متى ينصح بعدم الطيران؟

    من يعاني من ضيق في التنفس عند صعود الدرج من الأفضل ألا يطير، لأن سبب ذلك غالبا هو ضعف القلب، ومن الأفضل زيارة الطبيب بأسرع وقت ممكن.

  • مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    مدى خطورة الخلل في ضربات القلب

    عادة لا يمثل عدم انتظام ضربات القلب مشكلة لمن يريد السفر بالطائرة. ولكن لابد من الحذر إذا كان لذلك علاقة بتروية القلب.

  • مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    هل يسمح بالطيران لحاملي جهاز تنظيم ضربات القلب؟

    يُسمح بالطيران لمن لديه جهاز تنظيم ضربات القلب. لكن يجب فحص الجهاز قبل الرحلة وإبلاغ موظفي التفتيش في المطار عنه. كما يمكن البحث في الإنترنت عن العيادات التي لها دراية بذلك الجهاز في البلد المسافر إليه.

  • مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    السفر بعد الإصابة بنوبة قلبية

    بعد الإصابة بنوبة قلبية خفيفة قد يكون الشخص قادرا على الطيران بعد أسبوعين فقط. أما بعد أزمة قلبية حادة فيمكن الطيران بعد ستة أسابيع أو أكثر.

  • مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    عدم نسيان الأدوية

    يتوجب على مريض القلب اصطحاب جرعات كافية من أدوية القلب الخاصة به إضافة إلى نسخ التقارير الطبية المهمة، وذلك حفاظا على سلامته.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 

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