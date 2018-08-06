هذه أثمان ساعات مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز

نهاية الأسبوع الماضي، عادت رسمياً عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدوران من جديد، في موسم يُتوقع أن تبلغ فيه الإثارة والتشويق أقصى درجاتها، خصوصا مع المبالغ الضخمة، التي أنفقتها العديد من أندية "البريميرليغ" في جلب لاعبين جدد لتقوية صفوفها.

ولا تقتصر المنافسة بين مدربي الدوري الإنجليزي فقط على إيجاد خطط تكتيكية، تُساعد على اقتناص نقاط المباراة كاملة، بل أيضا في طريقة اللباس، التي تكشف نوعاً ما جانبا من جوانب شخصية هؤلاء المدربين. وتأتي الساعة اليدوية على قائمة الأشياء، التي ينظر إليها المدرب بشكل شبه دائم، من أجل معرفة دقائق المباراة المتبقية.

ويبدو أن نتائج الموسم الماضي قد أثرت على اختيارات المدربين فيما يخص الساعات اليدوية، كما يشير إلى ذلك موقع جريدة "ذا صن" البريطانية، الذي أكد أن مدربي الدوري الإنجليزي يرتدون ساعات يدوية تتفاوت قيمتها المالية بشكل كبير.

بيب غوارديولا

بعد فوز بيب غوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، بدل المدرب الإسباني ساعته اليدوية القديمة، التي كانت من نوع "سيميير" السويسيرية ( يصل سعرها إلى 1900 جنيه استرليني)، وأصبح يرتدي الآن ساعة من نوع "Richard Mille RM 004 All Gray"، حيث يتجاوز سعر هذه الساعة ذات الإصدار المحدود أكثر من 150.000 جنيه استرليني.

جوزيه مورينيو

يبدو أن أداء مانشستر يونايتد غير المستقر، قد ألقى بظلاله على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان يضع في الموسم الماضي ساعة من نوع "هوبلوت" السويسرية وبسعر يصل إلى 25 ألف جنيه استرليني. أما هذا الموسم، وكا أفاد موقع "ذا صن"، فإن "الداهية" البرتغالي، يضع الآن ساعة من نفس العلامة التجارية، بيد أن سعرها يبلغ حوالي 16.000 جنيه استرليني فقط.

يورغن كلوب

حافظ مدرب ليفربول يورغن كلوب على ساعته اليدوية، التي كان يضعها في الموسم الماضي. والساعة من نوع "الساعات الدولية IWC" ويتم تصنيعها في سويسرا، كما يبلغ ثمنها حوالي 5.500 جنيه استرليني، حسب موقع "ذا صن".

حافظ المدرب الألماني يورغن كلوب على الساعة، التي كان يضعها في الموسم الماضي، صورة من الأرشيف.

ماوريسيو ساري

أما مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، الذي يحط الرحال لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تجربة ناجحة مع فريق نابولي الإيطالي، فإنه يضع ساعة يدوية من نوع "Panerai Luminor Power Reserve"، ويبلغ سعر هذه الساعة حوالي 6000 جنيه استرليني.

ماوريسيو بوكيتينو

كما أكد موقع "ذا صن" أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام اللندني يرتدي ساعة من نوع "the Aquatimer Chronograph"، وأضاف الموقع البريطاني أن سعر هذه الساعة اليدوية يصل إلى حوالي 7000 جنيه استرليني.

ر.م/ع.ش