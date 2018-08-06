 هذه أثمان ساعات مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز | عالم المنوعات | DW | 14.08.2018

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منوعات

هذه أثمان ساعات مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز

يبدو أن مدربي الأندية الإنجليزية لم يكن تفكيرهم منصبا فقط على "التسوق" في سوق الانتقالات لتقوية صفوف فرقهم قبل انطلاق منافسات البريميرليغ، بل حرص بعضهم أيضا على التبضع في أسواق أخرى، حيث يكفي إلقاء نظرة على ساعاتهم.

Pep Guardiola (picture-alliance/Sportphoto24/S. Calabrese)

صورة أرشيفية.

نهاية الأسبوع الماضي، عادت رسمياً عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدوران من جديد، في موسم يُتوقع أن تبلغ فيه الإثارة والتشويق أقصى درجاتها، خصوصا مع المبالغ الضخمة، التي أنفقتها العديد من أندية "البريميرليغ" في جلب لاعبين جدد لتقوية صفوفها.

ولا تقتصر المنافسة بين مدربي الدوري الإنجليزي فقط على إيجاد خطط تكتيكية، تُساعد على اقتناص نقاط المباراة كاملة، بل أيضا في طريقة اللباس، التي تكشف نوعاً ما جانبا من جوانب شخصية هؤلاء المدربين. وتأتي الساعة اليدوية على قائمة الأشياء، التي ينظر إليها المدرب بشكل شبه دائم، من أجل معرفة دقائق المباراة المتبقية.

ويبدو أن نتائج الموسم الماضي قد أثرت على اختيارات المدربين فيما يخص الساعات اليدوية، كما يشير إلى ذلك موقع جريدة "ذا صن" البريطانية، الذي أكد أن مدربي الدوري الإنجليزي يرتدون ساعات يدوية تتفاوت قيمتها المالية بشكل كبير.

بيب غوارديولا

بعد فوز بيب غوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، بدل المدرب الإسباني ساعته اليدوية القديمة، التي كانت من نوع "سيميير" السويسيرية ( يصل سعرها إلى 1900 جنيه استرليني)، وأصبح يرتدي الآن ساعة من نوع "Richard Mille RM 004 All Gray"، حيث يتجاوز سعر هذه الساعة ذات الإصدار المحدود أكثر من 150.000 جنيه استرليني.

جوزيه مورينيو

يبدو أن أداء مانشستر يونايتد غير المستقر، قد ألقى بظلاله على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان يضع في الموسم الماضي ساعة من نوع "هوبلوت" السويسرية وبسعر يصل إلى 25 ألف جنيه استرليني. أما هذا الموسم، وكا أفاد موقع "ذا صن"، فإن "الداهية" البرتغالي، يضع الآن ساعة من نفس العلامة التجارية، بيد أن سعرها يبلغ حوالي 16.000 جنيه استرليني فقط.

يورغن كلوب

حافظ مدرب ليفربول يورغن كلوب على ساعته اليدوية، التي كان يضعها في الموسم الماضي. والساعة من نوع "الساعات الدولية IWC" ويتم تصنيعها في سويسرا، كما يبلغ ثمنها حوالي 5.500 جنيه استرليني، حسب موقع "ذا صن".

Fußball Premier League Jürgen Klopp und Pep Guardiola (picture-alliance/dpa/AP Photo/R. Vieira)

حافظ المدرب الألماني يورغن كلوب على الساعة، التي كان يضعها في الموسم الماضي، صورة من الأرشيف.

ماوريسيو ساري

أما مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، الذي يحط الرحال لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تجربة ناجحة مع فريق نابولي الإيطالي، فإنه يضع ساعة يدوية من نوع "Panerai Luminor Power Reserve"، ويبلغ سعر هذه الساعة حوالي 6000 جنيه استرليني.

ماوريسيو بوكيتينو

كما أكد موقع "ذا صن" أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام اللندني يرتدي ساعة من نوع "the Aquatimer Chronograph"، وأضاف الموقع البريطاني أن سعر هذه الساعة اليدوية يصل إلى حوالي 7000 جنيه استرليني.

ر.م/ع.ش

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    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


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