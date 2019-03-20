هذا هو سر غضب باريس سان جيرمان من أدريان رابيو!

ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايد، ثلاثة أندية على الأقل مهتمة بشكل كبير بضم لاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو البالغ (22 عاما). تقارير إعلامية إنجليزية، تؤكد أن ريال مدريد بات الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، لكن تأكيدات أوتلميحات من أي جهة لم تصدر بعد.
ما هو مؤكد في المقابل، أن لا مستقبل البتة لأدريان رابيو مع باريس سان جيرمان، فالعلاقة بين متصدر الدوري الفرنسي ورابيو دخلت النفق المسدود، والنادي الباريسي أوضح للاعب وللإعلام بشكل لا لبس فيه أن لا مستقبل لرابيو بين صفوفه.
وقبل مدة تمّ استبعاد رابيو من الفريق الأول، كما أنه واجه عقوبة الإيقاف لستة أيام إضافة إلى أنه أجبر على دفع غرامة مالية لم يكشف عن حجمها.
ولم يعرف السبب الحقيقي، خاصة وأن إدارة النادي استندت على تبريرات ضبابية كسوء انضباط اللاعب دون ذكر التفاصيل. الآن قامت قناة "كنال بلوس" الفرنسية الخاصة بالكشف عن السر. إذ نشرت مقتطفات من الرسالة التي حصل عليه رابيو من إدارة باريس سان جيرمان، جاء فيها: "أنتم ملتزمون بالولاء إلى النادي. والخسائر التي تسببتم فيها إلى النادي، لا يمكن القبول بها على الإطلاق".
لماذا؟! لأن رابيو قام وبعد خروج جيرمان من دوري الأبطال، بالضغط على زرّ الإعجاب لتعليق نشره لاعب مان يونايتد السابق، مواطنه باتريس إيفرا. في هذا التعليق شتم إيفرا النادي بعبارات نابية جدا. كما أنه عاب على النادي أنه "يفتقد للرجال" على حد قوله.
وبالطبع فإن إعجاب رابيو بتعليق إيفرا اثار حفيظة إدارة باريس سان جيرمان وعلى رئيسها رئيس النادي ناصر الخليفي. فكان أن طُرد من حصة التدريبات بين 15 و20 من شهر مارس/ آذار الماضي. وما أفاض الكأس أنه وعند اجتماعه مع مدير الكرة بالنادي أنتيرو إنريك، لم تظهر على رابيو أي علامات الندم، وفق تقرير قناة "كنال بلوس" الفرنسية.
و.ب
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
ملكة البوب
تشتهر مادونا أو "ملكة البوب" بحرصها على متابعة أحدث صيحات الموضة خاصة الغريبة وغير الاعتيادية، سواء في حياتها الخاصة أو على خشبة المسرح. ولم يكن غريبا أن تظهر بتلك السراويل الرياضية في بعض حفلاتها.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
الأب الروحي للسراويل الفضفاضة
كانت مجموعة الهيب هوب الأمريكية الشهيرة Run DMC في الثمانينات أكثر من تألق في ارتداء الملابس الرياضية. الفرقة التي ذاع صيتها في الثمانينات، اعتادت ارتداء السراويل الفضفاضة. وفي وقت لاحق، قررت المجموعة الاتفاق مع شركة الملابس الرياضية الشهيرة، أديداس، لإنتاج سراويل رياضية فضفاضة خاصة بهم.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
مغني الراب كاين
قد يتخذ مغني الراب الأمريكي الشهير كاين، فريق Run DMC نموذجاً يحتذى به في أعماله الفنية. لكن الفريق لم يترك بصمته الفنية فقط وإنما أثر على أسلوبه في الموضة أيضاً. ظهر كاين في العديد من الحفلات مرتديا السروال الرياضي ذو الثلاثة خطوط على الجانبين. و منذ عام 2015، بدأ بتصميم مجموعته الخاصة من الأحذية الرياضية والسترات وسراويل الجري لأحد مصانع الملابس الرياضية في ألمانيا.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
أزياؤهم تفسر اسمهم!
الفرقة الأمريكية The Backstreet Boys كانت تعد من أشهر الفرق الغنائية في فترة التسعينات. دعموا اختيار اسمهم "فريق الشوارع الخلفية"، باختيارهم هذا النوع الفضفاض والمريح من السراويل. أعضاء هذه المجموعة الغنائية كانوا مثالا لأحدث صيحات الموضة في الأزياء.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
فريق الحرير الفضفاض
فرقة NSYNC هى الأخرى، إحدى الفرق الغنائية التي كان لها أثر كبير على الموسيقى والأزياء. هذه المجموعة الشهيرة والتي يمثلها جاستين تيمبرليك، كانت تهوى رياضة الركض. وكانت ترتدى الملابس الرياضية المصنوعة من الحرير الفضفاض، في الحفلات أيصاً. اشتهرت هذه المجموعة من الشباب المراهقين في التسعينات وأوائل عام 2000.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
ايمنيم يغني بملابس الرياضة
يفضل أيضا مغني الراب "سليم شادي" الشهير بإيمنيم، أيضا السراويل الرياضية الفضفاضة. ففي أواخر التسعينات، كان مغنو الراب غالبا ما يرتدون السلاسل الذهبية والسروال الرمادي على خشبة المسرح. ومثل العديد من نجوم موسيقى الهيب هوب الآخرىن، كان إيمنيم لديه أيضاً شركة خاصة لانتاج الملابس خاصة سترات الـ hoodies وسراويل الركض.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
أوباما الرياضي
حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان يرتدي ملابس رياضية كثيرا خلال فترة ولايته. لم يشعر أوباما بالحرج من إظهار نفسه مرتديا السراويل الرياضية الفضفاضة علانية - ربما كان تعبيراً عن البساطة التي اشتهر بها خلال فترة رئاسته.
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اليوم العالمي للسراويل الرياضية: مشاهير يخطفون الأنظار
بطل عروض الأزياء
منذ عام 2008 ، أصبحت السراويل الفضفاضة sweatpants حاضرة بقوة في عروض الأزياء بعواصم الموضة، في جميع أنحاء العالم. ففي أسبوع الموضة في نيويورك، قدم المصمم الكسندر وانغ، وغيره، تصاميم متنوعة من السراويل الرياضية الفضفاضة رمادية اللون.
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ليغرفيلد يناقض نفسه!
"أي شخص يرتدي هذا النوع من السراويل الرياضية فقد فقد السيطرة على حياته".. جملة قالها مصمم الأزياء والمخرج الألماني كارل ليغرفيلد قديما، لن يجرؤ أن يعيدها الآن.. ليغرفيلد قدم بنفسه مؤخرا، مجموعة من السراويل الرياضية في عرض أزياء لمجموعة خريف/ شتاء 2014/2015 لينا فريدريش/ س.إ
الكاتب: سارة إبراهيم