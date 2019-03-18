هذا هو سر سعادة سواريز في برشلونة!

يرغب لويس سواريز في البقاء مع برشلونة لمواسم قادمة، حسبما ذكر في لقاء حصري أجرته معه قناة "سبورت" الإسبانية. الأورغوياني الذي انتقل إلى برشلونة من ليفربول منتصف عام 2014، يريد البقاء في النادي الكاتالوني حتى بعد نهاية عقده مع الفريق عام 2021.

سواريز قال إنه يشعر بالسعادة في برشلونة، فالفريق يقدر جدا الجهد الذي أبذله. "أنا في أفضل فريق في العالم، حيث كنت أرغب دائما باللعب"، مضيفاً أن أسرته تشعر بالسعادة أيضاً في مدينة برشلونة، ويتمنى الاستمتاع بوقت أطول فيها مع أسرته.

يشكل مع ميسي ثنائيا خطيرا في برشلونة.

يحاور سواريز، ميسي على الساحة الخضراء وكأنهما يعملان على نفس موجة رادار طيلة أوقات المباريات. يختفي سواريز أحياناً من على الشاشة، ليعود إلى الظهور بفجأة حين يهز شباك الفريق الخصم، أو يصنع هدفاً من تمرير متقنة إلى ميسي. وهذا ما يصنع منه لاعباً فريداً يصنع الفارق، خاصة وأن ليس كل لاعب في العالم يمكنه فهم طريقة ميسي في اللعب.

وغيابه عن تشكيلة الفريق تبدو جلية على خط هجوم الفريق، بينما يخلط وجوده أوراق خط دفاع الفريق الخصم. سواريز يضيف في لقائه مع الموقع الإسباني أن الأرقام تتحدث عن نفسها، فهو ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي الكاتالوني. يبلغ عمر سواريز 32 عاماً، وتصل قيمته في سوق الانتقالات 50 مليون يورو، ويحمل الجنسيتين الأوروغويانية والإيطالية، حسبما نقل موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بسوق انتقالات اللاعبين.

عباس الخشالي