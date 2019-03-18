 هذا هو سر سعادة سواريز في برشلونة! | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 22.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

هذا هو سر سعادة سواريز في برشلونة!

واحد من اللاعبين القلائل الذين يفهمون ميسي وطريقة لعبه، يغط بنوم عميق ثم يصحو مسجلاً هدفاً أو صانعاً فرصة هدف. لويس سواريز يكشف عن سبب سعادته في "برشلونة".

Fussball Champions League l FC Barcelona vs Liverpool l Tor 1:0 - Jubel Luis Suarez (Reuters/S. Perez)

يرغب لويس سواريز في البقاء مع برشلونة لمواسم قادمة، حسبما ذكر في لقاء حصري أجرته معه قناة "سبورت" الإسبانية. الأورغوياني الذي انتقل إلى برشلونة من ليفربول منتصف عام 2014، يريد البقاء في النادي الكاتالوني حتى بعد نهاية عقده مع الفريق عام 2021.

سواريز قال إنه يشعر بالسعادة في برشلونة، فالفريق يقدر جدا الجهد الذي أبذله. "أنا في أفضل فريق في العالم، حيث كنت أرغب دائما باللعب"، مضيفاً أن أسرته تشعر بالسعادة أيضاً في مدينة برشلونة، ويتمنى الاستمتاع بوقت أطول فيها مع أسرته.

يتمتع سواريز بذكاء وقوة بدنية وسرعة ومهارات فنية عالية.

يشكل مع ميسي ثنائيا خطيرا في برشلونة.

يحاور سواريز، ميسي على الساحة الخضراء وكأنهما يعملان على نفس موجة رادار طيلة أوقات المباريات. يختفي سواريز أحياناً من على الشاشة، ليعود إلى الظهور بفجأة حين يهز شباك الفريق الخصم، أو يصنع هدفاً من تمرير متقنة إلى ميسي. وهذا ما يصنع منه لاعباً فريداً يصنع الفارق، خاصة وأن ليس كل لاعب في العالم يمكنه فهم طريقة ميسي في اللعب.

وغيابه عن تشكيلة الفريق تبدو جلية على خط هجوم الفريق، بينما يخلط وجوده أوراق خط دفاع الفريق الخصم. سواريز يضيف في لقائه مع الموقع الإسباني أن الأرقام تتحدث عن نفسها، فهو ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي الكاتالوني. يبلغ عمر سواريز 32 عاماً، وتصل قيمته في سوق الانتقالات 50 مليون يورو، ويحمل الجنسيتين الأوروغويانية والإيطالية، حسبما نقل موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بسوق انتقالات اللاعبين.

عباس الخشالي

  • Jan Ullrich erklimmt für das Team T-Mobile bei der Tour de Suisse 2005 per Rennrad einen Anstieg bei Ulrichen (Foto: AP Photo/Keystone, Eddy Risch)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    يان أولريش.. المنشطات

    يُعد يان أولريش واحداً من أنجح سائقي الدراجات الهوائية الألمان، ويُعتبر أولريش الألماني الوحيد الذي فاز بسباق فرنسا للدراجات وذلك في عام 1997. زيادة على ذلك، فاز يان بذهبية سباق الدراجات في أولمبياد سيدني سنة 2000. بيد أن مرحلة هبوط أولريش بدأت خلال مسيرته الرياضية، إذ تعاطى المنشطات مرات عديدة.

  • Der ehemalige Radrennfahrer Jan Ullrich spricht 2014 nach einem Gerichtsprozess in Thurgau in der Schweiz zur Presse (Foto: picture-alliance/Keystone/Gian Ehrenzeller)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    كحول ومخدرات

    في أغسطس/ أب 2018 اعتقلت السلطات الألمانية يان أولريش في مدينة فرانكفورت. ومن المفترض أن البطل الألماني السابق خنق سيدة مرافقة له في غرفة الفندق. وكانت الشرطة قد اعتقلت أولريش سنة 2014 بعد أصابته شخصين خلال سياقته السيارة وهو في حالة سكر.

  • Marion Jones sprintet mit hochgerissenen Armen als erste über die Zielline im Olympiastadion von Sydney (Foto: picture-alliance/dpa/J. Haynes)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    ماريون جونز نجمة أولمبياد سيدني

    بطلة العالم سابقا، التي تألقت بشدة في أولمبياد سيدني 2000. فقد فازت البطلة الأمريكية بثلاث ميداليات ذهبية في سباقات السرعة 100 و 200 متر والتتابع 4 مرات 400 متر. زيادة على برونزيتي التتابع 4 مرات 100 متر، وكذلك القفز الطويل.

  • Marion Jones steht vor dem Gerichtsgebäude in White Planes, New York, und spricht zu den Medien (Foto: picture-alliance/epa/P. Foley)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    سجن وسحب الميداليات

    اعترفت ماريون جونز عام 2007 أمام محكمة في نيويورك، بتعاطيها مواد منشطة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بسيدني صيف 2000، وأضافت أنها كذبت أيضاً على المحققين. حكم على العداءة الأمريكية الشهيرة بالسجن ستة أشهر، وجردت اللجنة الأولمبية الدولية جونز من ميدالياتها.

  • Lance Armstrong fährt bei der Tour de France 2002 im gelben Trikot vor dem Arc de Triumph über denn Camps Élysées (Foto: picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    لانس أرمسترونغ بطل سباق فرنسا

    نجح لانس أرمسترونغ في هزيمة مرض السرطان. سيطر الدراج الأمريكي على سباق فرنسا للدراجات، وفاز به سبع مرات على التوالي بين 1999 و 2005.

  • Lance Armstrong bei einem Interview 2011 in Austin Texas (Foto: picture-alliance/AP/T. Nguyen)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    سقوط رياضي

    رافقت شائعات تعاطي المنشطات لانس أرمسترونغ طيلة مسيرته الرياضية، لأن إنجازاته كانت تبدو وكأنها تفوق قدرات البشر. سنة 2012 جرده الاتحاد الدولي للدراجات من الميداليات، التي فاز بها بسبب تعاطيه المنشطات.

  • Der Deutsche Jonas Plass (links) und Südafrikaner Oscar Pistorius (rechts) laufen in der Qualifikation der 4x400-Meter-Staffel bei der Leichtathletik-WM in Degu (Foto: picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    أوسكار بيستوريوس

    تعرضت ساقا العداء الأولمبي الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس للبتر بعد بلوغه 11 شهراً. شارك بيستوريوس في بطولة العالم بمدينة "دايغو" الكورية الجنوبية سنة 2011 وحل ثانياً في سباق 400 متر. وفي أولمبياد لندن 2012 أصبح بيستوريوس أول رياضي مبتور الساقين يخوض الأولمبياد.

  • Oscar Pistorius erreicht in Begleitung der Polizei ein Gericht in Pretoria, Südafrika (Foto: picture-alliance/AP Photo/S. Mohamed).

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    بيستوريوس يقترف جريمة قتل

    عام 2013 أطلق أوسكار بيستوريوس النار على صديقته ريفا ستينكامب وأرداها قتيلة. أدين العداء الجنوب إفريقي وحكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة القتل.

  • Argentiniens Superstar Diego Maradona küsst den Weltpokal nach dem WM-Finale 1986 (Foto: picture-alliance/Sven Simon)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    دييغو مارادونا...بطل العالم

    فاز دييغو مارادونا بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني سنة 1986 على حساب المنتخب الألماني (3:2)، كما اختير أحسن لاعب في البطولة، التي احتضنتها المكسيك. أما على مستوى الأندية، فقد فاز صاحب القدم الساحرة بلقب الدوري الإيطالي مرتين مع فريق نابولي، فضلا عن كأس الاتحاد الأوروبي سنة 1989.

  • Die Begleiter von Diego Maradona müssen ihn festhalten, damit er beim WM-Spiel zwischen Nigeria und Argentinien nicht von der Tribüne stürzt (Foto: picture-alliance/dpa/Tass/P. Kovalev)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    كحول ومخدرات

    تصدر تعاطي دييغو مارادونا للمخدرات والكحول، فضلاً عن وزنه الزائد العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية. وفي مونديال روسيا 2018 جلب مارادونا الأنظار مُجدداً بعد قيامه بحركة مسيئة عقب تسجيل الأرجنتين هدفاً في شباك المنتخب النيجيري، كما تعرض الأسطورة الأرجنتينية لوعكة صحية أثناء متابعته لمنتخب "التانغو" في المونديال الروسي.

  • Boris Becker hechtet im Wimbledon-Finale 1985 nach dem Tennisball (Foto: picture-alliance/dpa/Rüdiger Schrader)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    بوريس بيكر...فجأة نجم

    عام 1985 بدأ بوريس بيكر بتسلق سلم النجاح في رياضة التنس. فاز النجم الألماني ببطولة ويمبلدون للتنس وعمره لا يتجاوز الـ 17. تمكن بوريس من الحصول على ستة ألقاب غراند سلام.

  • Boris Becker (rechts) schüttelt Faustin Archange Touadéra (links), Präsident der Zentralafrikanischen Republik, die Hand (Foto: picture-alliance/AP Photo/Irile Moser Rechtsanwälte PartG)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    إفلاس بوريس

    سنة 2017 أعلنت محكمة بريطانية إفلاس بوريس بيكر بسبب الديون. أما على مستوى التدريب، فقد ساعد بيكر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في تحقيق نجاحات كثيرة في عالم الكرة الصفراء. إعداد: بينيامين كون/ ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

وحدها الكرة تسمع عزف ميسي فلا تغفله.. ولو تعثر!  

مدرب برشلونة يجد وصفة ناجحة للهيمنة على وسط الميدان

يبقى اختيار التشكيلة المناسبة في فريق يغص بالنجوم مشكلة مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، لكن المباريات القليلة في هذا الموسم كشفت عن وصفة ناجحة لضمان استعادة الهيمنة على وسط الميدان، فممَ تتكون؟ (01.10.2019)  

شبح العداوة يطل على خط هجوم برشلونة

خط هجوم برشلونة بقيادة ميسي وسواريز، قلعة حصينة أمام الوافدين الجدد، الذين عليهم التحلي بكثير من الصبر والاجتهاد، وإلا لن يصبحوا طرفا فيها، وهذا ما يبدو أن بطل العالم نجم أتلتيكو السابق يعاني منه. (01.11.2019)  

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع  

مواضيع ذات صلة

Fußball Spanien Copa del Rey Real Madrid v FC Barcelona

لويس سواريز .. صياد لا يحب الكرات السهلة 18.03.2019

مرر له ميسي كرات سهلة تاركه منفرداً في مواجهة المرمى، فإضاعها بطريقة غريبة. استيقظ من غفوته واخترق خط الدفاع وحده مسجلا هدفاً رائعا ليقلب الأحكام نحوه في دقيقة. لويس سواريز، رقم صعب يقلب الموازين في برشلونة.

UEFA Champions League - Gruppe B: Tottenham Hotspur - Barcelona

مَنْ يشَحَذْ مخالب هجوم برشلونة بعد لويس سواريز؟ 11.01.2019

يجد برشلونة الإسباني في البحث عن خليفة لقيادة خط هجومه في ظل تقدم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز في السن. صحيفة "دياريو" الكتالونية وضعت خمسة مرشحين محتملين لخلافته أحدهم ألماني.

Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar

مسلسل نيمار وبرشلونة.. كيف ستكون النهاية؟ 30.08.2019

يزداد التشويق في مسلسل نيمار وبرشلونة الذي يلعب فيه دور البطولة المطلقة نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة بعد أن تحول عثمان ديمبلي إلى وجه العقدة في حبكة هذا المسلسل الدرامي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

هذا هو سر سعادة سواريز في برشلونة!

مورينيو يراهن على "ماكينة أهداف" زلاتان رغم اقترابه من الأربعين

بطولة يورو 2020 : "المباريات المحظورة" من يويفا

لايبزيغ يزاحم مانشستر يونايتد على ضم جوهرة النرويج

فريق ألماني يفسخ عقد أحد لاعبيه بسبب دعمه للجيش التركي

مصر - كيف نجح المنتخب الأولمبي فيما أخفق فيه الكبار؟