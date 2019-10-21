هذا هو رد دورتموند على أنباء تولي جوزيه مورينيو تدريبه!

كذبت إدارة نادي بروسيا دورتموند صحة معلومات جاءت في تقرير صدر عن صحيفة "بيلد شبورت" الألمانية، ذُكر فيه أن الإدارة في تواصل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لغرض توليه منصب مدرب الفريق. وقال مدير الفريق ميشائيل تسورك إن "التقرير يفتقد إلى الموضوعية"، مضيفاً "نحن لا نناقش موضوع المدربين بهذا الشكل، نحن سعداء بوجود لوسيان فارف معنا".

وحول سؤال عن سبب تواصل رئيس النادي هانز يواخيم فاتسكه مع مورينيو أجاب تسورك "إنها صداقة بين رجلين، قائمة منذ سنين طويلة"، موضحاً بالقول "لا علاقة لهذه الصداقة بموضوع تدريب النادي"، حسبما نقل موقع "شبورت" الألماني.

وكان تقرير "بيلد شبورت" قد ذكر أن إدارة الفريق تفكر باستبدال المدرب بسبب نتائج الفريق غير المشجعة، سواء على المستوى القاري أو المحلي، فدورتموند يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري، كما أنه خسر في لقاء جرى الأمس الأربعاء (23 تشرين الأول/ أكتوبر) أمام انتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين، في المجموعة السادسة التي تضم سلافيا براغ التشيكي وبرشلونة.

ويتساءل متابعون إن كان نادي دروتموند المحطة الملائمة للمدرب البرتغالي الذي بحاجة إلى تحدٍ جديد بعد تدريبه أندية كبيرة مثل أنتر ميلان ، ريال مدريد، وتشيلسي، حقق معها نتائج كبيرة في الدوريات المحلية ودوري الأبطال، رغم نتائجه المتواضعة مع مانشستر يونايتيد الإنكليزي، الذي كان آخر فريق دربه وخرج من معقله خالي الوفاض قبل عام.

وفاز مورينيو بثلاثين لقباً خلال مسيرته التدريبية، وكان قد صرح في لقاء سابق مع "بيلد شبورت" أنه "مهتم بالدوري الألماني، ومشجع لنادي دورتموند، ومعجب بكيفية منافسته لفريق عملاق مثل بايرن ميونيخ".