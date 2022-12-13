هذا ما يحدث لجسمك حين تتناول الطعام نفسه يومياً!

أحيانا نحب نوعا معينا من الطعام فنأكله أكثر من مرة في اليوم أو في أوقات متقاربة، أو نكون مجبرين على أكل نوع معين من الطعام لضيق الوقت، لكن هل هناك مخاطر فعلا لو داومنا على أكل الطعام نفسه في كل مرة، وكيف ستتعامل أجسامنا مع هذا الأمر؟

من حيث المبدأ، نعلم أننا يجب أن نجعل نظامنا الغذائي متوازنًا ومتنوعًا قدر الإمكان. وفي حين يحرص البعض على تنوع لائحة الطعام، نجد البعض يركز على ثلاثة أو أربعة أطباق مفضلة فقط، ويداوم عليها. فما مخاطر ذلك على الصحة؟ بحسب موقع فت فور فن الألماني فإن التزامنا بنوع محدد من الطعام سيؤدي إلى هذه النتائج.

حرمان الجسم من العناصر الغذائية الهامة

الكلمة الأهم هنا أن الطعام وبغض النظر عن مذاقه يوفر لنا عناصر غذائية وفيتامينات وبروتينات ضرورية للجسم، وتزوده بالطاقة وبما يحتاج من عناصر من أجل مساعدته على تأدية مهامه المتعددة. فالبروكلي مثلا غني بالفيتامينات C و E و K ويزودنا أيضا بالحديد والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم.

ولكن بالرغم من العناصر الغذائية الهامة التي يوفرها البروكلي (القرنبيط الأخضر) نرى ان عناصر أخرى كالبروتين والفيتامينات الأخرى التي يحتاجها الجسم غائبة تماما، ما يعني أنه، حتى لو تناولنا البروكلي لأنه صحي، فإن عناصر غذائية أخرى سيفقدها الجسم ما سيؤدي إلى ظهور خلل في عمله ومن ثم ينهار.

الافتقار للبكتيريا الجيدة وضعف المناعة

لذلك فإنه إذا تناولنا لأي طعام صحي، حتى لو كان معززا بالفيتامينات لوحده ستكون إحدى العواقب هي أن عملية التمثيل الغذائي لدينا لن تعد تعمل بشكل صحيح. بالإضافة إلى أعراض النقص التي سبق ذكرها، يؤكد خبراء التغذية على سبيل المثال أن السموم يمكن أن تتراكم في الجسم لعدم قدرة الجسم على التخلص منها بشكل صحيح، ما يؤدي إلى خطر تسمم الدم.

ومن المتوقع كلك أن يكون هناك تأثير سلبي على عدد الجراثيم المعوية، والتي يؤدي نقصها إلى تراكم السموم في الجسم واضعاف جهاز المناعة. ويبقى الخطر الأكبر أن يؤدي عم التنوع في الغذاء إلى الموت المبكر.

الموت المبكر

يؤدي النظام الغذائي غير المتوازن في النهاية أيضًا إلى زيادة معدل الوفيات. فوفقًا لدراسة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة ونشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، استنادًا إلى بيانات عن عادات الأكل لأكثر من 59000 امرأة، فإن نسبة الوفيات كانت أعلى بين من لم يحرصوا على تنوع طعامهم. وأظهرت الدراسة اعتماد نظامً غذائي أكثر تنوعًا مع المزيد من الأطعمة الصحية، يؤدي إلى متوسط عمر أعلى من المتوقع.

ع.أ.ج