هذا ما يجب أن تعرفه عن تذكرة ألمانيا- 49 يورو!

- متى بدأ العمل بتذكرة 49 يورو ( تذكرة ألمانيا/ Deutschland-Ticket)؟
بدأ العمل بتذكرة 49 يورو اعتبار من الأول من مايو/ أيار 2023، من خلال إجراء اشتراك بالتذكرة.
- هل عرض تذكرة ألمانيا (49 يورو) محدود زمنيا؟
لا. مع العلم أن مدة التذكرة شهر واحد فقط، ولكن يجب إجراء اشتراك بالتذكرة. والاشتراك مفتوح، إذ يُمدد تلقائياً كل شهر إذا لم يتم إلغاؤه.
- أين يمكن الاشتراك بالتذكرة والحصول عليها؟
يمكن إجراء اشتراك بتذكرة 49 يورو في منافذ البيع بمحطات القطارات وعن طريق الإنترنت عبر صفحة مؤسسة السكك الحديدية "دويتشه بان"، وعبر تطبيق وسائل النقل العام المحلية "ÖPNV-Apps" وموقعها على الإنترنت أيضاً. لكن لا يمكن إجراء الاشتراك بهذه التذكرة من خلال الأجهزة الآلية لبيع التذاكر الموجودة في محطات القطارات.
- من يمكنه استخدام تذكرة ألمانيا (49 يورو)؟
يمكن لأي شخص كان استعمال هذه التذكرة، حتى لو يكن مكان إقامته مسجلاً في ألمانيا. وهذا ما يجعلها جذابة للسياح ومن يزورون ألمانيا أيضاً. لكن يجب أن يكون هناك حساب بنكي لدى الشخص ليستطيع أن يجري اشتراكاً بهذه التذكرة.
استخدام بطاقة 49 يورو مقتصر على القطارات المحلية ولا يمكنك اصطحاب دراجتك مجانا
التذكرة شخصية
- على متن أي حافلات وقطارات يمكن استخدام تذكرة 49 يورو والتنقل بها؟
يمكن استخدام هذه التذكرة للتنقل بكل وسائل النقل العام المحلية في جميع أنحاء ألمانيا، سواء أكانت الحافلات أو القطارات المحلية أو الترام، باستثناءات قليلة جداً لقطارات محلية. لذلك يجب معرفة ما إذا كان القطار المحلي مستثنى من التذكرة قبل الصعود والتنقل به.
- هل يمكن استخدام هذه التذكرة للتنقل بقطارات المسافات البعيدة السريعة؟
قطارات المسافات البعيدة السريعة مستثناة من هذه التذكرة، مثل قطارات: إنتر سيتي اكسيرس (ICE) و يورو سيتي اكسبرس (ُECE) وإنتر سيتي (IC) ويورو سيتي (EC) وريل جيب (Railjet- RJ). كما قطارات الشركات الخاصة مثل فليكس ترين (FlixTrain) مستثناة أيضاً من هذه التذكرة.
- هل يمكن لأكثر من شخص استخدام نفس التذكرة؟
لا. التذكرة لشخص واحد محدد باسمه، وبالتالي لا يمكن للغير استخدامها.
- هل يمكن لحامل تذكرة 49 يورو اصطحاب الأطفال معه مجانا؟
فقط الأطفال الذين هم دون سن السادسة يمكن اصطحابهم، إذ أنهم لا يحتاجون لتذكرة لدى التنقل بوسائل النقل العام.
- هل يمكن إعطاء تذكرة 49 يورو لشخص آخر كي يستخدمها هو أيضا؟
لا. تذكرة ألمانيا شخصية، وهي سارية المفعول مع البطاقة الشخصية التي تثبت هوية الشخص وأنه صاحب التذكرة.
اصطحاب الدارجة والحيوانات
- هل يمكن السفر بتذكرة 49 يورو إلى خارج ألمانيا؟
تذكرة ألمانيا (49 يورو) وكما هو واضح من اسمها، تسري فقط في ألمانيا، وتستخدم للتنقل بوسائل النقل العام المحلية ضمن حدود ألمانيا. لكن هناك استثناءات قليلة فقط: مثلا يمكن متابعة السفر والوصول إلى سالتسيورغ في النمسا بواسطة قطار بايرن المحلي.
- هل يمكن اصطحاب الدراجة الهوائية أيضا؟
لا. من أجل اصطحاب الدراجة الهوائية يجب شراء تذكرة أخرى للدراجة.
- هل يمكن لمستخدم تذكرة 49 اصطحاب الحيوانات الأليفة معه خلال الرحلة؟
يمكنه لحامل البطاقة أن يصطحب مجاناً الحيوانات الأليفة التي لا يتجاوز حجمها حجم قطة منزلية. أما بالنسبة للحيوانات المنزلية الأكبر فيجب شراء تذكرة إضافية لها.
هذا ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول تذكرة ألمانيا (40 يورو) على موقع مؤسسة السكك الحديدية دويتشه بان www.bahn.de.
بن ريتسله/ ع.ج
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بـ 49 يورو فقط
جسر رافينا في الغابة السوداء
قد تكون هذه البطاقة بمثابة أفضل صفقة في تاريخ السفر بالقطار في ألمانيا، حيث ستكون تكلفة العديد من رحلات القطارات المحلية ومترو الأنفاق والحافلات والترام في ألمانيا مقابل 49 يورو شهرياً فقط، وهي فرصة مثالية لرحلة عبر الغابة السوداء على جسر افينا الشهير.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بـ 49 يورو فقط
الراين الأعلى الأوسط
سواء عن طريق القارب أو السيارة أو الدراجة أو القطار، فمن المؤكد أن رحلة على طول نهر الراين من الرحلات التي تحفر في الذاكرة. يعتبر وادي الراين الأوسط، الذي يربط بين بينغن وروديسهايم وكوبلنز من أجمل مناطق الراين. وقد تم تصنيف منطقة كروم العنب هذه، المليئة بالقلاع والقرى الساحرة، كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 2002.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بـ 49 يورو فقط
طريق نهر موزيل
السفر على طول نهر موزيل من الطرقات الخلابة أيضاً في ألمانيا. ابدأ من مدينة كوبلنز حيث يلتقي نهرا الراين وموزيل، واجتاز العديد من مزارع الكروم والقلاع، بما في ذلك القرى الخلابة مثل كوخيم آن دير موزيل. تدير شركة دويتشه بان خط موزيل من كوبلنز إلى ترير. وبفضل سعر البطاقة المنخفض، يمكنك التوقف في محطات مختلفة وتذوق النبيذ المحلي على طول الطريق.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بـ 49 يورو فقط
لينداو على بحيرة كونستانس
مسارات القطار التي تسير على طول بحيرة كونستانس في جنوب ألمانيا تجعل من رحلة القطار تجربة مذهلة. قطار RE5 ، على سبيل المثال، يبدأ في شتوتغارت وينتهي في مدينة لينداو البافارية. بعد ذلك يمكن تتبع كيلومترات من حقول الزهور البرية والمناظر الطبيعية واستمتع بمناظر جبال الألب قبل المحطة النهائية حيث يمكنك التوقف لاستكشاف المدينة القديمة في جزيرة لينداو.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بـ 49 يورو فقط
ميونيخ إلى سالتسيورغ النمساوية
يمكن استخدام التذكرة الشهرية مقابل 49 يورو بعدة طرق. على سبيل المثال يمكنك أولاً استكشاف المعالم السياحية في مدينة ميونيخ بواسطة وسائل النقل العام. ثم استقل القطار المحلي إلى جبال الألب القريبة. أو يمكنك استخدام خط القطار المباشر من ميونخ إلى سالتسيورغ في النمسا.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بـ 49 يورو فقط
هامبورغ إلى زيلت
لمدة 90 يوما، سيكون السفر إلى هذه الجزيرة الشهيرة في بحر الشمال أسهل من أي وقت مضى. بدءا من حي (ألتونا) في هامبورغ، يمكنك أخذ قطار (RE6) والتوجه مباشرة إلى هذه الجزيرة المعروفة بكثبانها الرملية ومحميات المستنقعات الطبيعية والأنشطة الخارجية التي لا تعد ولا تحصى. تستغرق الرحلة أقل من 4 ساعات.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بـ 49 يورو فقط
درسدن إلى ديسين، جمهورية التشيك
يُعتبر استكشاف "سويسرا السكسونية" في ألمانيا بتشكيلاته الصخرية الرائعة من الحجر الرملي أمرا سهلاً بالقطار. يأخذك الطريق بسلاسة على طول نهر (البه )من دريسدن إلى بلدة باد شانداو. ومن الممكن المتابعة في ديسين، المدينة الواقعة في جمهورية التشيك والتي تعد الموقع الشهير لاستكشاف الجانب التشيكي من حديقة "سويسرا البوهيمية".
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بـ 49 يورو فقط
من غيرا إلى خب فوق جسر غولتسشتال
سيحب عشاق القطارات فرصة عبور أكبر جسر قرميدي في العالم، وهو جسر غولتسشتال. يمكن عبور هذا الهيكل الكبير مع خطوط القطار الإقليمية RB4 وRB2 عبر وادي إلستر من غيرا إلى بلدة "خب" في جمهورية التشيك. يبلغ طول الجسر 574 مترا وارتفاعه 78 مترا، وبُني في منتصف القرن التاسع عشر.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بـ 49 يورو فقط
ميونيخ إلى بحيرة تيغرنزي
تقع بحيرة تيغرزيه على بعد أقل من ساعة بالقطار جنوب ميونيخ ، وهي وجهة سفر شهيرة. البحيرة هي واحدة من أنظف بحيرة في بافاريا. يمكن الوصول بسهولة إلى بلدة غموند في الطرف الشمالي من البحيرة ومدينة تيغرزيه على الشاطئ الشرقي بالقطار.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بـ 49 يورو فقط
من برلين إلى بحر البلطيق
بالنسبة للعديد من سكان العاصمة برلين فإن زيارة بحر البلطيق الصيفية لا بد منها. بفضل التذكرة الشهرية الجديدة يمكنك الذهاب إلى البحر بتكلفة منخفضة وزيارة المدن الساحلية الخلابة مثل شترالسوند (الصورة). ومع ذلك تحذر شركة القطارات دويتشه بان من اصطحاب الدراجات معك خلال موسم الذروة، حيث تكون القطارات مزدحمة للغاية، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع.