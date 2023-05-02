هذا ما يجب أن تعرفه عن تذكرة ألمانيا- 49 يورو!

- متى بدأ العمل بتذكرة 49 يورو ( تذكرة ألمانيا/ Deutschland-Ticket)؟

بدأ العمل بتذكرة 49 يورو اعتبار من الأول من مايو/ أيار 2023، من خلال إجراء اشتراك بالتذكرة.

- هل عرض تذكرة ألمانيا (49 يورو) محدود زمنيا؟

لا. مع العلم أن مدة التذكرة شهر واحد فقط، ولكن يجب إجراء اشتراك بالتذكرة. والاشتراك مفتوح، إذ يُمدد تلقائياً كل شهر إذا لم يتم إلغاؤه.

- أين يمكن الاشتراك بالتذكرة والحصول عليها؟

يمكن إجراء اشتراك بتذكرة 49 يورو في منافذ البيع بمحطات القطارات وعن طريق الإنترنت عبر صفحة مؤسسة السكك الحديدية "دويتشه بان"، وعبر تطبيق وسائل النقل العام المحلية "ÖPNV-Apps" وموقعها على الإنترنت أيضاً. لكن لا يمكن إجراء الاشتراك بهذه التذكرة من خلال الأجهزة الآلية لبيع التذاكر الموجودة في محطات القطارات.

- من يمكنه استخدام تذكرة ألمانيا (49 يورو)؟

يمكن لأي شخص كان استعمال هذه التذكرة، حتى لو يكن مكان إقامته مسجلاً في ألمانيا. وهذا ما يجعلها جذابة للسياح ومن يزورون ألمانيا أيضاً. لكن يجب أن يكون هناك حساب بنكي لدى الشخص ليستطيع أن يجري اشتراكاً بهذه التذكرة.

استخدام بطاقة 49 يورو مقتصر على القطارات المحلية ولا يمكنك اصطحاب دراجتك مجانا

التذكرة شخصية

- على متن أي حافلات وقطارات يمكن استخدام تذكرة 49 يورو والتنقل بها؟

يمكن استخدام هذه التذكرة للتنقل بكل وسائل النقل العام المحلية في جميع أنحاء ألمانيا، سواء أكانت الحافلات أو القطارات المحلية أو الترام، باستثناءات قليلة جداً لقطارات محلية. لذلك يجب معرفة ما إذا كان القطار المحلي مستثنى من التذكرة قبل الصعود والتنقل به.

- هل يمكن استخدام هذه التذكرة للتنقل بقطارات المسافات البعيدة السريعة؟

قطارات المسافات البعيدة السريعة مستثناة من هذه التذكرة، مثل قطارات: إنتر سيتي اكسيرس (ICE) و يورو سيتي اكسبرس (ُECE) وإنتر سيتي (IC) ويورو سيتي (EC) وريل جيب (Railjet- RJ). كما قطارات الشركات الخاصة مثل فليكس ترين (FlixTrain) مستثناة أيضاً من هذه التذكرة.

- هل يمكن لأكثر من شخص استخدام نفس التذكرة؟

لا. التذكرة لشخص واحد محدد باسمه، وبالتالي لا يمكن للغير استخدامها.

- هل يمكن لحامل تذكرة 49 يورو اصطحاب الأطفال معه مجانا؟

فقط الأطفال الذين هم دون سن السادسة يمكن اصطحابهم، إذ أنهم لا يحتاجون لتذكرة لدى التنقل بوسائل النقل العام.

- هل يمكن إعطاء تذكرة 49 يورو لشخص آخر كي يستخدمها هو أيضا؟

لا. تذكرة ألمانيا شخصية، وهي سارية المفعول مع البطاقة الشخصية التي تثبت هوية الشخص وأنه صاحب التذكرة.

أجمل خطوط السكك الحديدية في ألمانيا

اصطحاب الدارجة والحيوانات

- هل يمكن السفر بتذكرة 49 يورو إلى خارج ألمانيا؟

تذكرة ألمانيا (49 يورو) وكما هو واضح من اسمها، تسري فقط في ألمانيا، وتستخدم للتنقل بوسائل النقل العام المحلية ضمن حدود ألمانيا. لكن هناك استثناءات قليلة فقط: مثلا يمكن متابعة السفر والوصول إلى سالتسيورغ في النمسا بواسطة قطار بايرن المحلي.

- هل يمكن اصطحاب الدراجة الهوائية أيضا؟

لا. من أجل اصطحاب الدراجة الهوائية يجب شراء تذكرة أخرى للدراجة.

- هل يمكن لمستخدم تذكرة 49 اصطحاب الحيوانات الأليفة معه خلال الرحلة؟

يمكنه لحامل البطاقة أن يصطحب مجاناً الحيوانات الأليفة التي لا يتجاوز حجمها حجم قطة منزلية. أما بالنسبة للحيوانات المنزلية الأكبر فيجب شراء تذكرة إضافية لها.

هذا ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول تذكرة ألمانيا (40 يورو) على موقع مؤسسة السكك الحديدية دويتشه بان www.bahn.de.

بن ريتسله/ ع.ج