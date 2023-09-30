 هذا ما سيقدمه امرابط لليونايتد.. خمس إضافات ستطوّر النادي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.09.2023

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رياضة

هذا ما سيقدمه امرابط لليونايتد.. خمس إضافات ستطوّر النادي

سفيان امرابط هو واحد من أفضل لاعبي الوسط الدفاعي في العالم، ومن المتوقع أن يلعب دوراً رئيسياً مع نادي مانشستر يونايتد. هذه خمس إضافات سيقدمها لفريق تين هاغ.

سفيان امرابط في أول مباراة لعبها أساسياً مع مانشستر يونايتد

سفيان امرابط في أول مباراة لعبها أساسياً مع مانشستر يونايتد

محاسن إيجابية كبيرة من المنتظر أن يجلبها اللاعب المغربي سفيان امرابط مع ناديه مانشستر يونايتد،  بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة في آخر يوم من الانتقالات الصيفية. اللاعب ظهر بشكل جيد للغاية في أول مباراة له أساسياً يوم الثلاثاء الماضي، وموقع "غول" الرياضي خصص تقريراً خاصاً للإضافات التي سيقدمها النجم المغربي للنادي الإنجليزي.

تغطية أكبر للملعب

أمرابط كان أكثر لاعب ركض خلال مونديال قطر2022، بحوالي 81.4 كلم في سبع مباريات، وكان عاملا حاسماً في وصول منتخب المغرب لنصف النهائي في سابقة إفريقية وعربية.

ولا يزال المشاهدون يتذكرون تدخله الناجح ضد كيليان مبامي في مباراة نصف النهائي، وقام عموماً بـ22 تدخلاً ناجحاً لقطع الكرة، وهو صاحب خامس أعلى تدخلات في المونديال. كمت كان امرابط أحد أفضل اللاعبين في الاحتفاط بالكرة في هذه البطولة.

يلعب دون توقف ولو كان يتألم

في إحدى المرات، سُئل مدربه السابق في نادي هيلاس فيرونا، إيفان يوريتش، إذا ما كان عليه وضع امرابط في الاحتياط ذات مرة بعد أن قام اللاعب برحلة ذهاب وإياب مدتها 20 ساعة لأجل اللعب للمغرب في تصفيات كأس العالم، لكن المدرب رد: "سيبقى سفيان في الملعب حتى يفقد الوعي".

وأضاف يوريتش: "امرابط هو أكبر مفاجأة في حياتي. اعتقدنا جميعا أنه كان مجرد لاعب خط وسط يركز على الشق البدني، لكنه أظهر أن هناك عمقا تكتيكيا كبيرا في أسلوب لعبه.. إنه يلعب حتى يموت". وفاز امرابط ذلك الموسم بجائزة أفضل لاعب في النادي.

أمرابط كان أكثر لاعب ركض خلال مونديال قطر2022، بحوالي 81.4 كلم في سبع مباريات- من المباراة أمام كرواتيا في تحديد المركز الثالث

أمرابط كان أكثر لاعب ركض خلال مونديال قطر2022، بحوالي 81.4 كلم في سبع مباريات- من المباراة أمام كرواتيا في تحديد المركز الثالث

كان امرابط يعاني من إصابة في الظهر قبل مباراة إسبانيا في دور ثمن نهائي كأس العالم 2022، ومع ذلك قرّر اللعب، واستمر في تقديم أحد أفضل العروض في مسيرته، بل ولعب في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام كرواتيا في قلب الدفاع بعد إصابة كل المدافعين.

ويتذكر امرابط قائلا: "لم أستطع التحرك.. لقد عملت مع أخصائي العلاج الطبيعي حتى الثالثة صباحاً لمحاولة تحسين الأمر. لقد جربنا كل شيء ولم أنم على الإطلاق لأن الأمر كان مرهقاً للغاية".

ويستطرد امرابط أنه لم يكن خائفًا من خذلان أي شخص إن كان أداؤه ضعيفا، لكه تلقى حقنة وبمجرد صافرة الحكم، نسي كل شيء، بل ركض 15 كيلومترا في مباراة دامت 120 دقيقة.

صاحب تمريرات قياسية

وفي الموسم الماضي مع فيورنتينا، احتل امرابط المركز الخامس بين لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي بمتوسط 73.9 لمسة لكل مباراة، بينما بلغ متوسطه 7.93 تمريرة نحو الأمام لكل مباراة بالدوري، كما أكمل أكبر عدد من التمريرات لأي لاعب في دوري المؤتمر الأوروبي، منها أكبر عدد من التمريرات في الثلث الأخير، وثالث أكبر عدد من الكرات العرضية.

مختارات

وامرابط هو أفضل لاعب حالياً في مانشستر يونايتد يستطيع التنقل بالكرة بسلاسة بين الدفاع والهجوم، كما يلعب بمهارة تحت الضغط، ما يجعله أفضل خيار لمدرب مانشستر تن هاغ بعد فشل التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ.

يمكنه اللعب في مراكز كثيرة

لعب امرابط بشكل قوي في أول ظهور له مع اليونايتد ضد كريستال بالاس، على الرغم من اللعب في مركز غير مألوف كظهير أيسر، بعد إصابة ثلاثة لاعبين في هذا المركز.

لكن رغم ذلك، لعب امرابط في جميع أنحاء الملعب، خصوصا إثر انتقاله لخط الوسط عندما يملك يونايتد الكرة، ما جعله يعطي تفوقا عدديا في خط الوسط بشكل يذّكر بدور جون ستونز مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، ومنح الفرصة لزملائه في خط الوسط، خصوصا كاسيميرو وميسون ماونت بتقديم عروض هجومية قوية.

تحسين استحواذ الفريق على الكرة

من المفترض أن يساعد أمرابط مانشستر يونايتد في التحكم في المباريات، ما يجعله يساعد المدرب على العودة إلى أسلوبه مع أياكس، عندما كان الفريق يستحوذ على الكرة، وهو ما يريده المدرب بتعاقده مع الحارس أونانا الذي يلعب جيدا بقدميه.

ومن 38 في المئة فقط خلال فوز يونايتد الصغير 1-0 على بيرنلي الأسبوع الماضي، حيث استحوذوا على الكرة بنسبة 38% فقط، دون امرابط (لعب بضع دقائق كبديل)، إلى الاستحواذ على الكرة بنسبة 69% في مواجهة فريق كريستال بالاس بوجود امرابط، ما كان عاملاً كبيرًا في هيمنتهم على مدار 90 دقيقة، ولم يواجهوا سوى تسديدتين على المرمى.

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