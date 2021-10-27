هذا ما سيتلقاه كومان بعد الإقالة وأسطورة برشلونة مرشح لخلافته

فجأة وبسرعة كبيرة يردّ برشلونة على الأزمة الرياضية المستمرة، وذلك عقب الخسارة أمام الصاعد حديثا رايو فايكانو، مقرراً التخلي عن خدمات المدرب الهولندي رونالد كومان بعد 14 شهراً من تعيينه.

وأعلن النادي في بيان رسمي "أَعفى برشلونة رونالد كومان من مهامه كمدرب للفريق الأول. أبلغه رئيس النادي خوان لابورتا بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو". وتابع البيان "سيودّع رونالد كومان الفريق يوم الخميس في سيوتات إسبورتيفا. يود نادي برشلونة أن يشكره على خدمته للنادي ويتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية".

وبخسارته على أرض رايو فايكانو صفر-1، يكون برشلونة قد مُني بخسارة ثالثة في عشر مباريات، ليحتل مركزاً تاسعاً مخيّباً في ترتيب الليغا. وخاض برشلونة مباراة فايكانو بمعنويات منخفضة إثر خسارة موقعة الـ"كلاسيكو" على أرضه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد (1-2) للمرة الثانية توالياً على أرضه.

ويبدو برشلونة شبحاً للفريق الذي قاده الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لنحو عقدين قبل رحيله الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، علماً أن تراجعه بدأ في السنوات الأخيرة حتى في ظل وجود ميسي، وذلك بعد تباينات وصلت إلى حد الفضائح مع الإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

تعويض بالملايين لكومان

لكن إقالة كومان من منصبه قد تزيد منمصاعب النادي ماليا أيضا، إذ أن كومان كان قد استقال من منصبه كمدرب وطني لهولندا في صيف 2020 وانتقل إلى برشلونة. وحصل على عقد لمدة عامين مع النادي. ونقل موقع "ترانسفير ماركت" الرياضي الألماني عن صحيفة "الباييس" اليومية قولها إن مكافأة نهاية الخدمة لكومان قد تصل إلى حوالي 12 مليون يورو، إن كومان دفع جزءاً من رسوم النقل بنفسه عندما وقع مع النادي الكتالوني، وهو ما يستعيده الآن.

وحتى لو يتم تمديد عقد كومان بعد صيف 2022، كان على برشلونة دفع تعويض بقيمة ستة ملايين يورو له حسب ما نقل موقع "شبورت 1" الألماني عن راديو كتالونيا.

تشافي هرنانديس

هل يعود أسطورة النادي لإنقاذه؟

وتبدو حظوظ لاعب وسطه السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هرنانديس مرتفعة لخلافته، وهو مطلب جماهير البرسا أيضا نظراً للقيمة الفنية والمعنوية التي يحملها منذ كان لاعب الوسط في صفوف الفريق وقاده مع زميله أندريس إينييستا إلى عدة ألقاب محلية وقارية. كما يحلم عشاق النادي باستعادة نمط اللعب الهجومي للفريق في عهد تشافي وتحت اشراف المدرب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي حالياً.

وأحرز تشافي (41 عاماً) يوم الجمعة الماضية لقباً جديداً مع السد بتتويجه في نهائي كأس أمير قطر على حساب الريان بركلات الترجيح. وحقق مع السد حتى الآن سبعة ألقاب وطنية.

وقال تشافي عشية نهائي كأس أمير قطر "عندما اتصل بي برشلونة بعد ثلاثة أشهر من قدومي إلى السد لم أكن جاهزاً.. الآن اختلف الوضع.. لكني سعيد للبقاء مع السد". ونقل موقع "غول"، أن الفريق الكتالوني قد تواصل بالفعل مع تشافي. وهو مهتم بالعودة الفورية. ويقال إن تشافي لديه شرط جزائي في قطر ويمكنه إلغاء عقده مبكرا. ولم يخفِ بطل العالم 2010 أبدًا رغبته في تدريب برشلونة يومًا ما، كما صرح سابقا. وبالنسبة لرئيس برشلونة خوان لابورتا، فنقل عنه أيضا بأن نجم برشلونة السابق الخيار المفضل بالنسبة له.

ومن الاسماء المطروحة حسب وسائل الإعلام الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب ريفربلايت، أما المواقع الفرنسية فطرحت اسم الهولندي إريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام.

لكن بحال تردد أحد الاسماء الكبرى بقبول المهمة منتصف الموسم، قد يتم اللجوء بشكل مؤقت إلى ابن النادي سيرجي بارجوان، الظهير الأيسر في صفوف الفريق خلال التسعينيات، كما نقل موقع "ترانسفير ماركت" الألماني.

زمن البدري/و.ب (أ ف ب، DW)