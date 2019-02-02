هذا ما دفعه مانشستر يونايتد لطلاقه من مورينيو!

خلصت تقارير إعلامية بريطانية الى أن نادي مانشستر يونايتد اضطر لدفع 22 مليون يورو للتخلص من مدربه السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو. واعتمدت التقارير المتطابقة على كشف الميزانية الداخلي لنادي "الشياطين الحمر" والذي نشر رسميا بداية هذا الأسبوع.

وأورد هذا التقرير تحت مسمى النفقات الخاصة، مبلغ 19,6 مليون جنيه استرليني لمورينيو وستة عناصر من طاقمه الفني آنذاك.

يذكر أنه وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي فسخ يونايتد عقده مع المدرب المثير للجدل، نتيجة للنتائج الكارثية التي حققها صاحب الأرقام القياسية في ألقاب الدوري الانجليزي منذ انطلاق الموسم. فمن مجموع 17 مباراة على مستوى بريميرليغ، لم يفز يونايتد سوى بسبع مباريات. وكان من المفترض بقاء مورينيو على سفينة "الشياطين الحمر" إلى غاية صيف 2020.

واختار النادي الإنجليزي، لاعبه السابق أولي غونر سولشاير مديرا فنيا مؤقتا إلى غاية نهاية الموسم الحالي. وكان هو صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999، الذي أقيم آنذاك على ملعب "كامب نو" في برشلونة.

واستطاع سولشاير إلى غاية اللحظة قيادة فريقه إلى الفوز عشر مرات من 11 مباراة، ليقفز يونايتد في أقل من شهرين إلى المركز الرابع في الترتيب العام.

و.ب/ع.ج.م