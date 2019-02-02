 هذا ما دفعه مانشستر يونايتد لطلاقه من مورينيو! | عالم الرياضة | DW | 15.02.2019

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عالم الرياضة

هذا ما دفعه مانشستر يونايتد لطلاقه من مورينيو!

لا يزال الإعلام البريطاني مهتم بكواليس الطلاق "البائن" ما بين جوزيه مورينيو ونادي مانشستر يونايتد الانجليزي. وتوالت التقديرات حول كلفة رحيله عن النادي، لكن الآن كشف السر رسميا.

Champions League Juventus v Manchester United Mourinho (Reuters/S. Rellandini)

خلصت تقارير إعلامية بريطانية الى أن نادي مانشستر يونايتد اضطر لدفع 22 مليون يورو للتخلص من مدربه السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو. واعتمدت التقارير المتطابقة على كشف الميزانية الداخلي لنادي "الشياطين الحمر" والذي نشر رسميا بداية هذا الأسبوع.

وأورد هذا التقرير تحت مسمى النفقات الخاصة، مبلغ 19,6 مليون جنيه استرليني لمورينيو وستة عناصر من طاقمه الفني آنذاك.

مختارات

"متى سينطق مورينيو ويكشف عن مغامرته الفاشلة في تدريب مانشستر يونايتيد؟" سؤال كان كثيرون في انتظار جوابه. وبالفعل نطق "سبشل وان" موجها اللوم في سوء نتائج الشياطين الحمر إلى جهات في النادي. (21.01.2019)

يبدو أن جوزيه مورينيو قد ضاق ذرعاً بتحميله مسؤولية بيع محمد صلاح أثناء لعبه بقميص تشيلسي. المدرب البرتغالي خرج بتصريحات صحفية رد فيها بقوة على هذا الاتهامات، وأكد أن الكثير من الأشياء الخاطئة تُقال عنه. (19.01.2019)

يذكر أنه وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي فسخ يونايتد عقده مع المدرب المثير للجدل، نتيجة للنتائج الكارثية التي حققها صاحب الأرقام القياسية في ألقاب الدوري الانجليزي منذ انطلاق الموسم. فمن مجموع 17 مباراة على مستوى بريميرليغ، لم يفز يونايتد سوى بسبع مباريات. وكان من المفترض بقاء مورينيو على سفينة "الشياطين الحمر" إلى غاية صيف 2020.

واختار النادي الإنجليزي، لاعبه السابق أولي غونر سولشاير مديرا فنيا مؤقتا إلى غاية نهاية الموسم الحالي. وكان هو صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999، الذي أقيم آنذاك على ملعب "كامب نو" في برشلونة.

واستطاع سولشاير إلى غاية اللحظة قيادة فريقه إلى الفوز عشر مرات من 11 مباراة، ليقفز يونايتد في أقل من شهرين إلى المركز الرابع في الترتيب العام.

و.ب/ع.ج.م

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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هذا ما دفعه مانشستر يونايتد لطلاقه من مورينيو!

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