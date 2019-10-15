هذا ما خلص إليه التقييم النفسي للمتهم بهاجمة مسجد بفرنسا

خلص تقرير أعده طبيب نفسي إلى أن الرجل الثمانيني، الذي يشتبه في تنفيذه إطلاق النار على مسجد في مدينة بايون في جنوب-غرب فرنسا يعاني من خلل نفسي، حسبما أفاد ممثلو الادعاء اليوم الأربعاء (30 أكتوبر تشرين الأول). وقال ممثل الادعاء مارك مارييه في بيان إن التقرير خلص إلى أن الرجل ((84 عاماً) يعاني من "خلل جزئي في حكمه على الأمور وسيطرته على أفعاله". وأضاف أن ممثلي الادعاء في قضايا مكافحة الإرهاب في باريس قرروا التخلي عن التحقيق في القضية، لكن المتهم سيمثل أمام التحقيق، بحسب ما أعلن المدعي العام مارك ماريي، مضيفاً أنّ النيابة العامة لمكافحة الإرهاب لا تنوي النظر بالقضية.
وكان رجلان مسنان أصيبا بجروح بالغة إثر الهجوم على المسجد أول أمس الاثنين، الأمر الذي أثار إدانات من مختلف الأطياف السياسية.
وكان ماريي شرح خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء أنّ المشتبه به قال للمحققين إنّه كان يريد إحراق المسجد "انتقاماً لتخريب" كاتدرائية نوتردام في باريس.
وأصاب كلود س. شخصين بإطلاق النار عليهما حين تفاجأ بوجودهما. ونفى أن يكون هدف إلى القتل، وقال إنّه كان أجرى عمليات استطلاع للمسجد للتأكد من عدم الدخول "إلا في الوقت الذي يكون فيه مشغولاً بعدد قليل جداً".
وكان جيرانه في بلدة سان-مرتان-دو-سينيون قرب بايون، شككوا بالصحة العقلية للمشتبه به، وقالوا إنّه "منعزل"، "غير ودود وغريب الأطوار" ويعاني من "الهوس" كما أنّه يتكلم بطريقة "عنيفة جداً في بعض الأحيان".
وكان المتهم الذي ترشح للانتخابات المحلية عام 2015 عن حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، وجّه خطابا غاضبا الأسبوع الماضي إلى نقابة المحامين والمدعين العامين، قال فيه إنّه يريد تقديم شكوى ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون.
وحذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المعترف به رسميا أمس الثلاثاء من أن "الهستيريا العدوانية، وحتى الجنائية المرتبطة بكراهية الإسلام" قد ترسخت في فرنسا. وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بشدة" الاعتداء وصفه بـ"الشنيع".
ع.أ.ج/ع.ج.م (أف ب/د ب أ)
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
اعتداء على مسجدين
حدث مروع شهدته مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية على إثر إطلاق نار على مصلين في مسجدين كانوا يؤدون صلاة الجمعة. الهجمات خلفت صدمة حول العالم ولاقت إدانة واسعة.
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
الضحايا
أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار إلى 49 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. وكشفت إدارة صحية في نيوزيلندا أن من بين المصابين أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايستشيرش.
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
منفذو الهجوم
ذكر رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون، أن أحد المشتبه بتورطهم في إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا هو مواطن مولود في أستراليا، ومحتجز الآن لدى الشرطة. وقال موريسون للصحفيين في سيدني "اؤكد أن الشخص محتجز الآن ، وتم ابلاغي بأنه مواطن مولود في استراليا". ذكرت الشرطة في وقت لاحق أنها تحتجز ثلاثة أشخاص.
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
حكومة نيوزيلاندا
أدانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن الهجمات على المسجدين وقالت إن بلادها "ترفض وتدين" بشكل تام متطرفي العنف الذين نفذوا إطلاق النار. وأكدت اردرن أن نيوزيلندا بلد "للتنوع والرأفة والحب، ووطن لمن يشاركونا قيمنا...هذه القيمة التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع".
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
غضب في العالمين العربي والإسلامي
أدانت بلدان عربية وإسلامية الهجوم. من جهته ندد شيخ الأزهر بالاعتداءين وحذر من انتشار "الاسلاموفوبيا". فيما قال زعماء سياسيون ودينيون إن مواطنين من دولهم كانوا في المسجدين وقت وقوع إطلاق النار.
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
"هجوم على الديمقراطية"
أعربت المستشارة أنغيلا ميركل عن تعازيها لضحايا الهجوم الإرهابي. وقالت: "الأمر يدور هنا حول هجوم غادر على مصلين ودور عبادتهم... إنه هجوم موجه ضد المسلمين. إنه بالتالي هجوم على الديمقراطية النيوزيلندية وعلى المجتمع المنفتح المتسامح... نقاسم هذه القيم مع نيوزيلندا، وبالتالي نتشارك أيضا الصدمة والإدانة لهذا الفعل المفزع".
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
إدانة دولية وتشديد إجراءات الأمن
لاقت الهجمات على المسجدين إدانات عالمية واسعة، إذ أعربت دول عديدة حتى الآن عن إدانتها الشديدة للأحداث المروعة. كما قامت دول مثل فرنسا بتشديد إجراءات الأمن قرب دور العبادة اليوم الجمعة.
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
مقاطع فيديو للهجوم
قام المشتبه به بالتصوير الحي للعملية الإرهابية داخل أحد المسجدين، خلال، وبعد الهجوم، مع بيان له مفعم بالكراهية. مقطع الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تحميله. ما شكل تحديا أمام كل من فيسبوك" و"يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، التي تعمل جاهدة على إزالة الفيديو بمحتواه العدائي.
الكاتب: إيمان ملوك