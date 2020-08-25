هذا ما اتفقت عليه حكومة ميركل والولايات الألمانية لمواجهة كورونا!

اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا على تحديد حد أدنى بـ 50 يورو للغرامات المالية على المخالفين للارتداء الإجباري للكمامات. جاء ذلك وفقاً لما أعلنته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الخميس 27 آب/ أغسطس 2020) بعد المشاورات التي أجرتها مع رؤساء الحكومات لبحث كيفية التعامل لاحقاً مع أزمة كورونا.

وأوضحت ميركل أن 15 ولاية من إجمالي 16 ولاية وافقت على هذا الإجراء. وأكدت ميركل أنه نظراً لارتفاع أعداد الإصابات أنه لا يمكن تبرير التوسع في خطوات الفتح في ظل القيود المرتبطة بكورونا، وقالت إنه يجب على الحكومة الاتحادية والولايات بسبب ارتفاع الأعداد "أن تقوم بمحاولة أخرى"، وتابعت: "نحن نأخذ الارتفاع في أشهر الصيف بصورة جادة للغاية".

كما اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا على حظر الفعاليات الكبيرة التي لا يمكن تفادي الاختلاط فيها والالتزام بقواعد النظافة الصحية خلالها، حتى نهاية العام الحالي على الأقل. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من المشاركين في المشاورات التي أجرتها المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق أيضاً على تشكيل مجموعة عمل على مستوى رؤساء مكاتب رؤساء الحكومات، لطرح مقترح بخصوص التعامل الموحد مع الفعاليات الرياضية على مستوى ألمانيا، بحلول نهاية تشرين أول/أكتوبر المقبل .وصرح ماركوس سودر، رئيس الوزراء البافاري، بعد اجتماع استمر خمس ساعات "فيروس كورونا عاد مرة أخرى بالكامل إلى ألمانيا وبالتالي يجب أن نضع أنفسنا في هذا الموقف". وأضاف "من غير المعقول تواجد الجماهير في أيلول/سبتمبر القادم. إنها إشارة خاطئة مع زيادة عدد الإصابات".

وفي سياق ذي صلة بجائحة كورونا في ألمانيا، أعلنت سلطات مدينة ترير الألمانية اليوم الخميس عن وضع مركز لاستقبال اللاجئين في المدينة تحت الحجر الصحي. وقالت إدارة الإشراف والخدمات في المدينة الواقعة غربي ألمانيا إن نزلاء المركز البالغ عددهم 519 شخصاً صاروا خاضعين الآن لحظر شامل للتجول، مشيرة إلى وجود ثلاث حالات إصابة مؤكدة بكورونا.

كما كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أغلبية كاسحة من الألمان يعتقدون أن بلادهم أدت ما عليها بشكل جيد في التعامل مع أزمة كورونا. جاء ذلك وفقا لاستطلاع أجراه معهد (بيو) الأمريكي لأبحاث الرأي في 14 دولة صناعية، وأشارت النتائج التي نُشِرَتْ اليوم الخميس إلى أن 88% من الألمان يتبنون هذا الرأي.

م.م/ خ.س (د ب أ)