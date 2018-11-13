 هذا مايحدث لجسمك عندما تأكل الكستناء | علوم وتكنولوجيا | DW | 13.11.2018

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علوم وتكنولوجيا

هذا مايحدث لجسمك عندما تأكل الكستناء

تعتبر الكستناء أو ما تعرف بـ"أبو فروة"، أحد أنواع المكسرات المفضلة في فصل الشتاء، لما تحتويه من عناصر غذائية هامة للجسم وتمده بالدفء. تعرف على فوائدها الطبيعية وعلى المحاذير المتعلقة بتناولها.

Rosskastanie mit Herbstlaub (Colourbox/M. Saprunova)

بالرغم من أنها من المكسرات اللذيذة التي تمد الجسم بالدفء في الشتاء، إلا أن تناولها نيئاً قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم. إنها "كستناء الحصان" (وتعرف في بعض البلدان باسم أبو فروة)، وهي نوع من النباتات التي تستخدم في صنع بعض أنواع العقاقير الطبية.

وبحسب الخبراء في موقع ويب ميد الأمريكي، فإن الكستناء تحتوي على الدهون والنشويات والبروتينات والعديد من الفيتامينات مما جعلها أحد المكملات الغذائية الفعالة والتي استخدمت منذ القدم لعلاج عدد من الحالات. ويُقبل الكثيرون على تناولها بعد شيّها أو سلقها وتقديمها مع العسل والزبدة، كما تدخل في تكوين بعض الأطباق مضيفةً عليها مذاقا لذيذا.

الاستخدامات الطبية

مختارات

وتستخدم بذور كستناء الحصان وأوراقها في علاج العديد من الأمراض مثل الدوالي والبواسير والأوردة المنتفخة كما تعالج حالات الإسهال وارتفاع درجة الحرارة وتضخم البروستاتا. وتعتبر بذور هذا النبات الذي ينمو في جبال البلقان جنوب شرق أوروبا علاجا فعالا أيضاً للأكزيما وآلام الحيض والسعال وآلام المفاصل.

وبحسب الخبراء في موقع ويب ميد الطبي، فإن ثمرة الكستناء تعد آمنة للغاية بالنسبة لمعظم الناس عندما يتم تناول مستخرج البذور المطهي، إلا أنها ربما تتسبب في بعض الأحيان ولبعض الأشخاص في حدوث آثار جانبية، مثل الدوخة والصداع واضطراب المعدة والحكة.

وتشير الأبحاث العلمية إلى أن مستخلص بذور كستناء الحصان قد يكون مفيداً في علاج القصور الوريدي المزمن. وينتج هذا المرض عن ضعف جدران أوردة الساق ونقص كفاءة صماماتها، ما يؤدي إلى ركود الدم وصعوبة رجوعه إلى القلب. وفي دراسة نشرت عام 2006، قام الباحثون بتحليل سبع تجارب سريرية وخلصوا إلى أن مستخلص بذور كستناء الحصان هو "علاج قصير الأجل فعّال وآمن" للقصور الوريدي المزمن. 

ووفقا للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي بأمريكا، لا يوجد ما يكفي من الأدلة العلمية لدعم استخدام بذور كستناء الحصان لعلاج القصور الوريدي المزمن بشكل نهائي. ومع ذلك، خلصت ورقة بحثية نشرت عام 2001 إلى أن بعض المكملات الغذائية بالإضافة إلى كستناء الحصان "قد تمنع مضاعفات تستغرق وقتا طويلا ومؤلما لمرضى دوالي الأوردة والبواسير"، طبقاً لما ورد بموقع فيري ويل هيلث الأمريكي.

 

علاج السرطان

كما طور الباحثون طريقة أكثر فعالية للكشف عن الخلايا السرطانية باستخدام ثمرة الكستناء. وبحسب ما نشره موقع "ديلي ميرور" البريطاني، فقد استحدث العلماء إشعاعا يستخدم مادة الإسكولين المستمدة من الكستناء لتعزيز رسم الخرائط والصور الشعاعية، للبحث عن الخلايا السرطانية.

والإسكولين هي مادة كيميائية موجودة في كستناء الحصان ومفيدة للدورة الدموية. ويقول جان غريم، من معهد "سلون كيترينغ" في الولايات المتحدة، إن تطوير تطبيق موضعي من الهلام يجعل هذا الابتكار "منهجا معتمدا وأساسيا في تقنيات التصوير الشعاعي الخاص بالسرطان".

محاذير

تقول أخصائية التغذية بالكلية الأمريكية للتغذية، كاثي وونغ، إن الكستناء والاسم العلمي لها (Aesculus hippocastanum)، استخدمت في الطب الشعبي منذ فترة طويلة لعلاج مختلف الظروف الصحية مثل التخفيف من التورم والالتهاب وتقوية جدران الأوعية الدموية وغيرها. كما تحتوي الكستناء على مضادات الأكسدة القوية والتي تساعد في محاربة الأمراض بشكل أكثر فعالية. وتحذر وونغ من تناول الكستناء مع بعض العقاقير مثل الأسبرين والبلافيكس والتيكليد وغيرها من الأدوية المضادة للتخثر إلا تحت إشراف طبي.

ويحذر الأطباء في الموقع الطبي الأمريكي مرضى السكر والجهاز الهضمي والكبد والكلى من تناول تلك الثمرة إلا بعد مراجعة الطبيب. ويؤكد الخبراء أن بذور كستناء الحصان الخام واللحاء والزهرة والأوراق كلها غير آمنة، ويمكن أن تسبب التسمم. لذا يجب تناول الثمرة بعد شيّها أو سلقها. وتشمل علامات التسمم اضطراب المعدة ورجفان العضلات والتقيؤ والإسهال.

 

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    كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب

    فوائد المكسرات

    تؤكل المكسرات في الغالب نيئة وغير مطبوخة فلا تفقد قيمتها الغذائية، وتحتوي بصورة عامة على كميات كبيرة من السعرات الحرارية وعلى الدهون المفيدة وغير المشبعة والتي لا تزيد من مخاطر البدانة. وتخلو المكسرات أيضا من الجراثيم الضارة والطفيليات. بالإضافة إلى ذلك تحتوي المكسرات على فوائد كثيرة تعرفوا عليها في ملف الصور.

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    كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب

    الكاشو

    الكاشو أو الكاجو له فوائد كثيرة أهمها: امتصاص الحوامض الأسيدية في المعدة، ومخفض لمستوى السكر في الدم، ومنشط للأعصاب والدماغ، ويقلل من خطر السرطان لاحتوائه على السيلينيوم. ويعتبر أيضا مصدر جيد للبروتينات والدهون غير المشعبة المفيدة للجسم، بالإضافة إلى كونه منشط جنسي جيد لاحتوائه على كميات كبيرة من الزنك.

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    كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب

    جوز الهند

    حليب جوز الهند لغسل الكلية والمسالك البولية وتقي من مرض الربو، أما قشرته فتحتوي على أحماض أمينية مهمة مثل الليوسين والايسوليوسين المفيدة للغدد النخاعية والدرقية والطحال.

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    كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب

    حب الشمس

    وهي ثمرة نبتة عباد الشمس وتحتوي على كميات كبيرة من زيت الكتان الدهني المهم، وعلى الألياف الغذائية المهمة، وعلى حامض الفوليك المفيد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى ذلك فان حب الشمس يحتوي على عدة فيتامينات مهمة ،كالثيامين وفيتامين بي 5.

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    كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب

    الفستق

    ارتبطت دهون الفستق بسمعة سيئة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية قد تزيد من مخاطر البدانة، لكن العلماء اكتشفوا حديثا أن دهون الفستق لا تفعل ذلك إن تم استهلاك حفنات صغيره منه، بالإضافة إلى ذلك فان الفستق يقلل من مستوى الكولسترول في الدم ويمد الجسم بمضادات الأكسدة مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بإمراض القلب والشرايين.

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    كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب

    البندق

    البندق غني بفيتامين (E) المفيد ضد الأكسدة. ويساعد البندق على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم لاحتوائه على ألياف سهلة الذوبان ويقي من مشاكل القلب. والبندق غني أيضا بالبروتينات والأحماض الدهنية غير المشبعة والمغنيزيوم.

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    كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب

    اللوز

    يفيد اللوز في علاج أمراض الصدر والسعال المزمن والربو. ويحتوي أيضا على كميات كبيرة من المعادن المفيدة، كالفوسفور، بالإضافة إلى ذلك يحتوي اللوز على دهون غير مشعبة تساعد على تهدئة الأعصاب وتنشط عمل الدماغ وتقلل من مخاطر الأزمات القلبية وتقلل من نسبة الكولسترول في الدم.

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    كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب

    الجوز

    يعتبر الجوز مضاد فعال للفطريات والديدان المعوية ومقوي جيد للجهاز الهضمي، ويحتوي الجوز على كميات كبيرة من الدهون غير المشبعة غير الضارة بالجسم، بالإضافة إلى الكاربوهيدرات والسعرات الحرارية العالية. أما بروتين الجوز فيحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم.

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    كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب

    الزبيب

    يحتوي الزبيب على مواد غذائية نافعة تساعد على إزالة السموم ومقاومة الفيروسات في الجسم، بالإضافة إلى ذلك فانه يقوي عمل المعدة والكبد والطحال ويساعد في علاج الروماتيزم وأمراض القلب وضغط الدم.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب

يعتقد كثيرون أن أكل المكسرات مضر للصحة ومزيد للوزن، لكن العلماء اكتشفوا أن للمكسرات فوائد صحية كبيرة تطغي على مضارها. في ملف للصور نتعرف على بعض هذه الفوائد. (25.03.2013)  

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