 هذا المهاجم في طريقه ليصبح ″الأفضل″ في العالم! | عالم الرياضة | DW | 28.10.2019

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عالم الرياضة

هذا المهاجم في طريقه ليصبح "الأفضل" في العالم!

قيل بحقه إنه لاعب استثنائي، كما اعتبره في تصريحاته الأخيرة الدولي الألماني إلكاي غوندوغان مؤكدا أنه ضمن أفضل المهاجمين في العالم، بل وفي طريقه ليصبح "الأفضل على الإطلاق". فمن هو هذا اللاعب؟

Fußball Champions League - Basel vs Manchester City Tor 0:4 (Reuters/Action Images/A. Boyers)

لاعب مانشستر سيتي الدولي الألماني إلكاي غوندوغان.

إنه راحيم ستيرلينغ المتربع على عرش مانشستر سيتي. المهاجم الشاب البالغ من العمر 24 عاما، قال بحقه المدرب بيب غوارديولا مؤخرا "إنه لاعب استثنائي". وفي مباراة صاحب المركز الثاني في الترتيب العام للدوري الإنجليزي، والذي جمعته بأتلانتا بيرغامو الإيطالي ضمن منافسات دوري الأبطال الأسبوع الماضي، فاز مان سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. ثلاثة منها حملت توقيع راحيم ستيرلينغ. بعد أيام وفي منافسات الدوري، فازت كتيبة غوارديولا مجددا، وكان الضحية هذه المرة أستون فيا بثلاثية نظيفة، وكان الهدف الأول من نصيب راحيم سترلينغ.

عقب هذه المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المرحلة العاشرة من بريميرليغ، أشاد بقوة صاحب الهدف الثالث في هذه المباراة، الدولي الألماني إلكاي غوندوغان بزميله واذعا إياه "في صفوف المهاجمين الخمس الكبار في العالم".

Fussball l Spieler Raheem Sterling (Getty Images/M. Atkins)

مهاجم مان سيتي راحيم ستيرلينغ

وتابع غوندوغان أن ستيرلينغ أمام تحدٍ وحيد يتمثل في "الاستمرارية"، قبل أن يتراجع" "لكنه في الأشهر الـ12  الـ18 الأخيرة أثبت قدرته على تقديم أداء رفيع ومستقر"، مضيفا "إذا ما واصل طريقه بهذا الشكل، فإنه سيصبح الأفضل على الإطلاق".

يذكر أن راحيم ستيرلينغ أحرز 13 هدفا من 14 مباراة. ويعد من اللاعبين المفتاح القادرين على حسم نتيجة المباراة. "حاليا، لا توجد أي حدود أمامه. والأمر بيدنا نحن لمساعدته ودعمه في تحقيق أهدافه وتطلعاته"، يقول غوندوغان.

وانتقل الدولي الإنجليزي راحيم ستيرلينغ في موسم 2015 من ليفربول مقابل نحو 50 مليون يورو، إلى مان سيتي حيث وقع هناك عقدا إلى غاية صيف 2023. وقفزت قيمته التسويقية الحالية في ميركاتو اللاعبين إلى حدود 140 مليون يورو، وفق تقديرات موقع "ترانسفيرماركت" الألماني.

ويلعب راحيم سترالينغ أساسا كظهير أيسر، لكن يمكنه أيضا اللعب في قلب الهجوم.

و.ب

 

 

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