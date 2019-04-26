هذا اللاعب لن يتخلى عنه غواردويلا حتى مقابل نصف مليار يورو

"لم نمنح فودين عقدا هكذا. إنه اللاعب الوحيد الذي لن نبيعه تحت أي ظرف، اللاعب الوحيد. حتى مقابل 500 مليون يورو، لن نبيعه". كان هذا أبرز ما جاء في تصريحات مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الأخيرة حول الموهبة الصاعدة فيل فودين. "لن يذهب فيل إلى أي مكان آخر، فيل هو سيتي. لن نتعاقد مع أي شخص آخر عند ذهاب دافيد سيلفا. نحن نعرف تماما من هو ساحرنا المستقبلي"، يسطر بذلك غواردويلا وبالخط العريض مستقبل فيل فودين مع النادي الإنجليزي.

يذكر أن عقد اللاعب الإنجليزي مع سيتي ممتد إلى غاية 2024. والملفت أن فودين لعب منذ انطلاق الموسم 101 دقيقة فقط، في معدل بلغ إلى غاية اللحظة عشر دقائق بكل مباراة في البريميرليغ مقابل دقيقة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن غوارديولا يصقل مواهب لاعب خط الوسط بمهل شديد. وهو ما جعل مدرب بايرن ميونيخ السابق محط انتقادات شديدة لأنه وحسب اعتقاد المنتقدين، غوارديولا لا يمنح الموهبة الفذة ذو 19 عاما الفرصة الكافية.

غير أن المدير الفني لسيتي يعلل قراراته بوجود "منافسة شديدة" داخل الفريق "وعلى هذا اللاعب أو ذاك تقبل الوضع كما هو". في حقيقة الأمر إنها فلسفة غوارديولا في صناعة اللاعبين، التي تستند على دعم مطلق وتحفيز مستمر، لكن دون تسرع وبحكمة. والأمر ذاته كان مع الدولي يوسوا كيميش في بايرن ميونيخ ، حيث يعود الفضل بدرجة كبيرة لغوارديولا للمستوى الذي وصل إليه كيميش اليوم. ويقول المدرب الإسباني الآن عن فودين "من الأفضل التعامل مع الأشياء بتروي. الأمر واضح تماما. فودين له مكان في صفوف الفريق الأول لسيتي. ولا أعتقد أن إدارة أخرى كانت ستمنحه فرصة للتطور والنضج، بل كانت ستعيره إلى نادٍ آخر". ويضيف "أنا نفسي أتضايق عندما لا أشرك فودين في مباريات معينة، لكن عليّ أيضا التفكير في الفريق بمجمله وليس فقط في فودين".

غوارديولا مؤمن بأن فيل فودين سيصبح قريبا نجم سيتي، بل ونجم البريميرليغ بدون منازع. ويعد فيل فودين هو أولا عب مولود في الألفية الثالثة يحرز هدفا في الدوري الإنجليزي، وذلك لصالح مان سيتي على حساب توتنهام ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الانجليزي الموسم الماضي.

والتحق بسيتي في موسم 2017، وفاز مع فريقه الأول بلقب بطولة الدوري 2018، بعد أن شارك في خمس مباريات ليصبح أصغر لاعب يفوز بهذا اللقب منذ انشاء البطولة.

وجذب الأنظار إليه بشكل رسمي في أغسطس من عام 2015، في مباراة الفريق أمام تشيلسي، حين مرّر كرة رهيبة لأغويرو عززت رصيد سيتي إلى هدفين مقابل لا شيء.

و.ب