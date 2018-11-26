هذا الشعور ينتاب نصف الألمان خلال شراء هدايا عيد الميلاد

كشف استطلاع للرأي أن حوالي 50 في المائة من الألمان يشعرون بالضغط خلال شراء هدايا عيد الميلاد (الكريسماس). وأظهر الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) أن نقص الأفكار عن طبيعة الهدية التي يمكن شراؤها هو أكثر ما يفسد مزاج الألمان في هذا العيد.
وشكا 42 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، الذي أطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نتائجه، من أنهم لا يعرفون أحياناً نوعية الهدايا التي يجب شراؤها.
كما ذكر آخرون أن الصعوبة في إيجاد منتجات معينة والتزاحم في المتاجر يفسد عليهم بهجة العيد. ويساور نحو 20 في المائة من الألمان قلق إزاء كيفية توفير الأموال المطلوبة لاقتناء هذه الهدايا.
يشار إلى أن الاستطلاع أجرته شركة "بيريسكوب باي ميكينزي" لأبحاث السوق. وشمل أكثر من 2500 مستهلك في ألمانيا.
ر.ض/ع.ش (د ب أ)
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ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟
ما يزال "خير جليس في الزمان" يتربع على عرش أكثر الهدايا شيوعاً بين الألمان. فطبقاً لدراسة دولية أجرتها مؤسسة "ديلوات" الاقتصادية، يفضل أكثر من 41 في المائة من الألمان إهداء كتاب.
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ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟
بما أن ألمانيا من الدول المعروفة عالمياً بإنتاجها للشوكولاتة الفاخرة، فإن الشوكولاتة، طبعاً، احتلت المركز الثاني في قائمة أكثر الهدايا شيوعاً، إذ يفضل ربع الألمان إهداءها.
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ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟
أعرب 70 في المائة من المستطلعة آرائهم عن رفضهم لأية هدايا أنتجت عبر مخالفة المعايير الأخلاقية، مثل عمالة الأطفال، وهو مؤشر على حرص الألمان على معرفة مصدر هداياهم قبل شرائها.
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ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟
في المركز الثالث على قائمة الهدايا المحببة للألمان تتربع العطور ومستحضرات التجميل، إذ أعرب نحو ربع المستطلعة آرائهم عن نيتهم شراءها.
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ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟
رغم الانتشار الواسع للتسوق الإلكتروني، إلا أن أكثر من نصف المستطلعة آرائهم ما زالوا يفضلون شراء هداياهم في المحلات المتخصصة، ولا تردعهم في ذلك ازدحام المحلات في المواسم.
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ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟
بالنسبة للرجال الألمان، لا يثق 40 في المائة منهم في ذوقه ويفضل إهداء أحبائه المال، ويفضّلون تلقي الكتب وأجهزة التسلية الإلكترونية، فيما تفضل الألمانيات الكتب ومستحضرات التجميل.
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ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟
قدّرت دراسة مؤسسة "ديلوات" أن المواطن الألماني ينفق على الهدايا حوالي 226 يورو، مقابل 122 يورو ينفقها في المتوسط على المواد الغذائية أثناء موسم عيد الميلاد. الكاتب: إينزا فيرده/ ياسر أبو معيلق
الكاتب: الكاتب: إينزا فيرده/ ياسر أبو معيلق