هذا الشعور ينتاب نصف الألمان خلال شراء هدايا عيد الميلاد

كشف استطلاع للرأي أن حوالي 50 في المائة من الألمان يشعرون بالضغط خلال شراء هدايا عيد الميلاد (الكريسماس). وأظهر الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) أن نقص الأفكار عن طبيعة الهدية التي يمكن شراؤها هو أكثر ما يفسد مزاج الألمان في هذا العيد.

وشكا 42 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، الذي أطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نتائجه، من أنهم لا يعرفون أحياناً نوعية الهدايا التي يجب شراؤها.

كما ذكر آخرون أن الصعوبة في إيجاد منتجات معينة والتزاحم في المتاجر يفسد عليهم بهجة العيد. ويساور نحو 20 في المائة من الألمان قلق إزاء كيفية توفير الأموال المطلوبة لاقتناء هذه الهدايا.

يشار إلى أن الاستطلاع أجرته شركة "بيريسكوب باي ميكينزي" لأبحاث السوق. وشمل أكثر من 2500 مستهلك في ألمانيا.

ر.ض/ع.ش (د ب أ)