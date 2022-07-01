 هذا الاسبوع في مراسلون حول العالم | مراسلون حول العالم | DW | 10.07.2022

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مراسلون حول العالم

هذا الاسبوع في مراسلون حول العالم

أوكرانيا: شهود عيان يتحدثون عن فظائع ارتكبها جنود روس +++ لاتفيا: مركبات مستخدمة ضد دبابات روسية. +++ لبنان: الخبز ينفد +++ فرنسا: رسوم ضد صدمة الإرهاب

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وضعية اللاجئين في بلغاريا

مراسلون حول العالم - وضعية اللاجئين في بلغاريا 01.07.2022

العالم هذا الأسبوع

مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع 24.06.2022

Es handelt sich um ein Videostill aus einem DW-Eigendreh Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben.

تركيا: الطيران بين مكان العمل والمنزل 24.06.2022

Titel: Israeli volunteers take Palestinians to Israeli hospitals Ort: Israel Schlagwörter: Israel, Palestinians, Road to Recovery, Sendedatum: 31.05.2022 Rechte: DW Bildbeschreibung: Joshua Rosenstrauch, a volunteer with the organization Road to Recovery drives a Palestinian patient to a hospital in Israel.

إسرائيل: خدمة نقل للمرضى الفلسطينيين 24.06.2022

المزيد مراسلون حول العالم

MOSCOW REGION, RUSSIA - NOVEMBER 19, 2019: Singers Intars Busulis (L) and Anastasia Spiridonova perform during a gala concert of The Voice Russia at Crocus City Hall. Mikhail Tereshchenko/TASS

لاتفيا: أغنيات ضد حرب بوتين 01.07.2022

Fokus_Bulgarien Still aus DW-ED Tags: Bulgarien, Schwarzes Meer, Goldküste, Ukraine, Flüchtlinge, Tourismus

بلغاريا: لاجئون يُضطرون لمغادرة الفنادق بسبب السيّاح 01.07.2022

Fokus-Europa-Sendung Fokus_Italien_Nonnen Ist ein Still aus einem DW-Eigendreh.

إيطاليا: راهبات من الفاتيكان يلعبن كرة القدم 01.07.2022

May 28, 2022, Lysychansk, Ukraine: Soldiers on a tank in the streets of LysychansÃ­k. Lysychansk is a city on the high right bank of the Donets River in the Luhansk region. The city is part of a metropolitan area including Severodonetsk and Rubizhne; the three towns constitute one of Ukraine's largest chemical complexes. Lysychansk is now the frontline since the Russian troops destroyed the bridge connecting Severodonetsk to Lysychansk. Russian troops are attacking the city and moving towards it. The Russian army occupies the main road that connects Lysychansk to Kramatorsk. (Credit Image: © Rick Mave/SOPA Images via ZUMA Press Wire

أوكرانيا: مقاتلون متطوعون من بيلاروسيا 01.07.2022

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Screenshot of Russian leader Vladimir Putin's speech on February 24, 2022. Quelle: http://en.kremlin.ru/multimedia/video

أوكرانيا تدعو لاعتبار بوتين "مجرم حرب" ومجموعة السبع: المجرمون سيحاسبون 17.03.2022

طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.

Ein Bundeswehrsoldat steht am 07.02.2017 in Rukla in Litauen zusammen mit Soldaten des multinationalen Gefechtsverbandes mit einer Nato-Fahne für Bundesverteidigungsministerin von der Leyen (CDU) und die Präsidentin von Litauen, Grybauskaite bereit. Die Bundeswehr führt in Litauen ein Nato-Bataillon zur Abschreckung Russlands. Litauen fühlt sich wie die beiden anderen baltischen Staaten und Polen durch den mächtigen Nachbarn Russland bedroht. Foto: Kay Nietfeld/dpa ++

قمة مدريد.. استراتيجية جديدة وتعزيز الجناح الشرقي للناتو 28.06.2022

من المقرر أن يوافق قادة حلف الناتو في قمة مدريد على نشر مزيد من القوات القتالية لردع روسيا. وفيما إذا كانت السويد وفنلندا ستصبحان عضوين في الحلف، فإن الأمر لا يزال غير واضح، حيث هناك بعض العقبات التي يجب تجاوزها أولا.

Ukrainian soldiers cross a destroyed bridge, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2. 2022. Russia renewed its assault on Ukraine’s second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas. That came Wednesday even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe. (AP Photo/Emilio Morenatti)

++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++ 03.03.2022

دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.