 هذا أكثر ما بحث عنه الناس في ألمانيا على غوغل خلال 2019 | عالم المنوعات | DW | 11.12.2019

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منوعات

هذا أكثر ما بحث عنه الناس في ألمانيا على غوغل خلال 2019

كشف محرك البحث الشهير غوغل عن قائمة أكثر المصطلحات شيوعا خلال عام 2019. وفيها جاءت بعض الأسماء وأيضا الأحداث الرياضية في الصدارة. فما أكثر ما بحث عنه الألمان خلال هذا العام؟

google homepage Bildschirm Lupe (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

كما في كل عام يعلن محرك البحث غوغل عن قائمة أكثر الكلمات التي تم البحث عنها. في هذا العام تصدر في ألمانيا اسم ريبيكا قائمة البحث، بعد أن اختفت تلميذة من برلين في شهر فبراير/شباط الماضي.

مختارات

في الوقت الذي استعان فيه زوج من البيرو بخرائط غوغل من أجل العثور على أفضل طريقة للوصول إلى "جسر التنهدات " في العاصمة ليما، أكتشف الزوج صدفة شخصية تبين له فيما بعد أنها زوجته، لكن المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد. (13.10.2018)

هل جربت سابقاً أن تبدأ مشروعاً ثم لم يُكتب لك النجاح المنتظر فاضطررت إلى التخلّي عنه؟ لست وحدك، فكبار الخبراء في العالم قد يبدأون مشاريع ويتبين لهم لاحقاً أنها لم تحقق تطلعاتهم، ومنهم عملاق الانترنت غوغل! (15.11.2019)

في المركز الثاني جاءت كنيسة نوتردام في باريس، التي احترق سقفها في شهر أبريل/نيسان من هذا العام. وفي المركز الثالث جاء كأس العالم لكرة اليد، ثم صانع الموضة كارل لاغرفيلد، الذي توفي هذا العام. يليه اسم "يولن" وهو الطفل ذو العامين الذي علق في مغارة في إسبانيا، ولم يستطع رجال الإنقاذ إخراجه، فتوفي فيها.

ثم جاءت عبارات: الانتخابات الأوروبية، كأس العالم للسيدات، 30 سنة على سقوط الجدار، توماس كوك، غريتا تونبيرغ.

ف.ي (د.ب.ا)

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