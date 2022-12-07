 هذا أجر رونالدو في حال انضمامه للنصر السعودي ! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.12.2022

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هذا أجر رونالدو في حال انضمامه للنصر السعودي !

تردد اسم فريق النصر السعودي كوجهة قادمة محتملة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة تعددت التكهنات بشأن قيمتها الإجمالية. صحيفة ماركا الإسبانية ذهبت إلى القول أن الصفقة ستشمل أيضا مرحلة ما بعد اعتزال رونالدو اللعب.

FIFA Fußball WM 2022 in Katar | Marokko - Portugal

قال مارسيلو سالازار المدير الرياضي لفريق النصر السعودي لكرة القدم، إن الصبر هو مفتاح ناديه للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأصبح رونالدو لاعبا حرا بعد تركه مانشستر يونايتد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وعانى رونالدو (37 عاما) من بطولة كأس عالم مخيبة للآمال مع المنتخب البرتغالي، حيث سجل هدفا واحدا فقط، وفي النهاية جلس على مقاعد البدلاء وأصبح بديلا في الأدوار الاقصائية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو سيتلقى أجرا سويا قدره 200 مليون يورو في العام خلال الفترة التي سيلعب فيها للنصر. غير أن الصفقة ستشمل أيضا مرحلة ما بعد اعتزاله، إذ من المتوقع أن يعمل كـ"سفير" وحينها ستزداد قيمة أجره السنوي لتتجاوز القيمة المشار إليها أعلاه، فيما ذكرت تقارير أخرى أن العقد سيمتد إلى عام 2025، وأن النجم البرتغالي سيتوجه قريبا للرياض للتوقيع عليه.

كريستيانو رونالدو - محطم الأرقام القياسية

وذكرت مجموعة من التقارير أن النصر يتصدر فعلا سباق التعاقد مع رونالدو مطلع كانون الأول / ديسمبر، ومع ذلك لم يتم إبرام الصفقة حتى الآن، وقال سالازار إن النادي سينتظر الفرصة. عند سؤاله عما إذا كان رونالدو في خططه في المستقبل القريب، قال سالازار لـ"فلاش سكور" "غير مسموح لي قول نعم أو لا". وأضاف "دعونا ننتظر ونرى كيف ستجري الأمور حتى نهاية العام. كما ترون، هذه مفاوضات شاقة ، ليس للنادي فقط، ولكن للبلاد وعالم كرة القدم، والتي يجب أن تجريها سلطات أعلى". وأكد "ما يمكنني قوله أن كريستيانو رونالدو من بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. كان دائما نموذجا بالنسبة لي كرياضي، وذلك بسبب الرغبة التي يظهرها لتحقيق الفوز".

وأضاف "وبعد ذلك، كمواطن برتغالي، أدعمه دائما. ولكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل". ويعتقد سالازار أنه ليس من الضروري أن تكون خطوة انتقال رونالدو للسعودية تراجعا له في مسيرته. وقال "أتواجد هنا منذ خمس سنوات، وكل اللاعبين الذين تحدثت معهم يتفاجؤون للغاية عندما يصلون إلى هنا، خاصة على مستوى البطولة". وأكد "حدث هذا مع لويس غوستافو، الذي كان لاعبا دوليا برازيليا وفاز بالفعل بلقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ. هذا أمر طبيعي بالنسبة للأشخاص الذين لا يعلمون ( شيئا عن كرة القدم السعودية)".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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