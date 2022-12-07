هذا أجر رونالدو في حال انضمامه للنصر السعودي !

قال مارسيلو سالازار المدير الرياضي لفريق النصر السعودي لكرة القدم، إن الصبر هو مفتاح ناديه للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأصبح رونالدو لاعبا حرا بعد تركه مانشستر يونايتد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وعانى رونالدو (37 عاما) من بطولة كأس عالم مخيبة للآمال مع المنتخب البرتغالي، حيث سجل هدفا واحدا فقط، وفي النهاية جلس على مقاعد البدلاء وأصبح بديلا في الأدوار الاقصائية.
من جهتها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو سيتلقى أجرا سويا قدره 200 مليون يورو في العام خلال الفترة التي سيلعب فيها للنصر. غير أن الصفقة ستشمل أيضا مرحلة ما بعد اعتزاله، إذ من المتوقع أن يعمل كـ"سفير" وحينها ستزداد قيمة أجره السنوي لتتجاوز القيمة المشار إليها أعلاه، فيما ذكرت تقارير أخرى أن العقد سيمتد إلى عام 2025، وأن النجم البرتغالي سيتوجه قريبا للرياض للتوقيع عليه.
وذكرت مجموعة من التقارير أن النصر يتصدر فعلا سباق التعاقد مع رونالدو مطلع كانون الأول / ديسمبر، ومع ذلك لم يتم إبرام الصفقة حتى الآن، وقال سالازار إن النادي سينتظر الفرصة. عند سؤاله عما إذا كان رونالدو في خططه في المستقبل القريب، قال سالازار لـ"فلاش سكور" "غير مسموح لي قول نعم أو لا". وأضاف "دعونا ننتظر ونرى كيف ستجري الأمور حتى نهاية العام. كما ترون، هذه مفاوضات شاقة ، ليس للنادي فقط، ولكن للبلاد وعالم كرة القدم، والتي يجب أن تجريها سلطات أعلى". وأكد "ما يمكنني قوله أن كريستيانو رونالدو من بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. كان دائما نموذجا بالنسبة لي كرياضي، وذلك بسبب الرغبة التي يظهرها لتحقيق الفوز".
وأضاف "وبعد ذلك، كمواطن برتغالي، أدعمه دائما. ولكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل". ويعتقد سالازار أنه ليس من الضروري أن تكون خطوة انتقال رونالدو للسعودية تراجعا له في مسيرته. وقال "أتواجد هنا منذ خمس سنوات، وكل اللاعبين الذين تحدثت معهم يتفاجؤون للغاية عندما يصلون إلى هنا، خاصة على مستوى البطولة". وأكد "حدث هذا مع لويس غوستافو، الذي كان لاعبا دوليا برازيليا وفاز بالفعل بلقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ. هذا أمر طبيعي بالنسبة للأشخاص الذين لا يعلمون ( شيئا عن كرة القدم السعودية)".
ح.ز/ م.س (د.ب.أ)
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
"السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة