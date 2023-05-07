هدوء نسبي في السودان بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

السودان ـ هدوء حذر عقب تقارير عن انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار

تواصل القتال في السودان بين طرفي الصراع، رغم تجديد الهدنة بين الطرفين. ووفقا لتقارير إعلامية، وقعت هجمات جوية وأخرى بالمدفعية خلال الليل، في العاصمة وحولها. وإن بدا الوضع هادئا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.