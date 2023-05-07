هدوء نسبي في السودان بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مع دخول الهدنة في السودان حيز التنفيذ يأمل المدنيون في عودة الهدوء بعد المعارك الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع. الهدنة فرصة لالتقاط الأنفاس للخروج من المناطق الملتهبة.
بعد يوم شهد تواصل الغارات الجوية والانفجارات في الخرطوم بدأ رسميا ليل الإثنين سريان وفق إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان اللذين أكدا نيتهما احترامه. وخلّفت الحرب الدائرة خسائر فادحة في البنية التحتيّة.
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم غارات جوّية وقصفا مدفعيا متبادلا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فيما اتّفق طرفا النزاع مجددا على هدنة إنسانيّة تستمرّ أسبوعا.
تواصل القتال في السودان بين طرفي الصراع، رغم تجديد الهدنة بين الطرفين. ووفقا لتقارير إعلامية، وقعت هجمات جوية وأخرى بالمدفعية خلال الليل، في العاصمة وحولها. وإن بدا الوضع هادئا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
قال مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن السودان يشهد انتهاكات فظيعة رغم توقيع الأطراف المتحاربة لاتفاق لتجنيب المدنيين والبنى التحتية المعارك والسماح بدخول المساعدات، وأشار لخسائر فادحة تكبدها برنامج الأغذية العالمي.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول