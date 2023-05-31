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هدوء مشوب بالحذر في السودان في أول ايام عيد الأضحى

ساد الهدوء المشوب الحذر العاصمة السودانية الخرطوم في أول ايام عيد الأضحى في أعقاب الهدنة لمدة يوم واحد. وكان القتال العنيف قد تجدد أمس الثلاثاء ، فيما طالب قائد الجيش البرهان الشباب بالانضمام للجيش.