هدوء مشوب بالحذر في السودان في أول ايام عيد الأضحى

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ساد الهدوء المشوب الحذر العاصمة السودانية الخرطوم في أول ايام عيد الأضحى في أعقاب الهدنة لمدة يوم واحد. وكان القتال العنيف قد تجدد أمس الثلاثاء ، فيما طالب قائد الجيش البرهان الشباب بالانضمام للجيش.
في ظل احتدام المعارك في الخرطوم عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مقرّ رئيسي للشرطة في العاصمة السودانية، أعلن قائد الجيش السوداني البرهان وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى.
تظاهر عشرات السودانيين في الخرطوم وولاية النيل الأبيض ضد انتهاكات قوات الدعم السريع، التي تواصلت معاركها مع قوات الجيش. ويتركز القتال في العاصمة ومحيطها وفي إقليم دارفور.
تتواصل معاناة ملايين المدنيين في الخرطوم وإقليم دارفور وأجزاء أخرى من السودان من جرّاء الحرب المحتدمة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع. لماذا يمانع الجيش إدخال المساعدات الإنسانية إلى الخرطوم؟
بمجرد انتهاء هدنة قصيرة لثلاثة أيام، اندلعت مواجهات عنيفة مجددا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصة الخرطوم. واندلع الصراع في السودان وسط خلافات حول خطط لإنهاء الحكم العسكري في أعقاب انقلاب عام 2021.
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