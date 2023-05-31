 هدوء مشوب بالحذر في السودان في أول ايام عيد الأضحى | DW الأخبار | DW | 28.06.2023

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DW الأخبار

هدوء مشوب بالحذر في السودان في أول ايام عيد الأضحى

ساد الهدوء المشوب الحذر العاصمة السودانية الخرطوم في أول ايام عيد الأضحى في أعقاب الهدنة لمدة يوم واحد. وكان القتال العنيف قد تجدد أمس الثلاثاء ، فيما طالب قائد الجيش البرهان الشباب بالانضمام للجيش.

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TOPSHOT - Sudanese greet army soldiers, loyal to army chief Abdel Fattah al-Burhan, in the Red Sea city of Port Sudan on April 16, 2023. - Battling fighters in Sudan said they had agreed to an hours-long humanitarian pause, including to evacuate wounded, on the second day of raging urban battles that killed more than 50 civilians including three UN staff and sparking international outcry. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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Rauch steigt auf, während die Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces weitergehen. Im Sudan kämpfen seit Mitte April 2023 die Armee und paramilitärische Einheiten des ehemaligen Vizepräsidenten um die Vorherrschaft. +++ dpa-Bildfunk +++

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17.05.2023 An aerial view of the black smoke and flames at a market in Omdurman, Khartoum North, Sudan, May 17, 2023 in this screengrab obtained from a handout video. VIDEO OBTAINED BY REUTERS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

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