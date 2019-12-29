 هدوء متوتر في إدلب عقب دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.03.2020

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أخبار

هدوء متوتر في إدلب عقب دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ

عقب قصف متبادل بين قوات الحكومة السورية والقوات التركية، شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم هدوءا متوترا في منطقة إدلب السورية التزاما ببنود اتفاق تركي روسي على وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/الجمعة.

هدوء حذر في إدلب والأصبع على الزناد

هدوء حذر في إدلب والأصبع على الزناد

تشهد منطقة إدلب السورية اليوم (الجمعة 06 مارس/آذار 2020) هدوءاً مشوبًا بالتوتر، إثر اتفاق روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار، إذ قال شهود ومقاتلون إن الخطوط الأمامية الرئيسية، التي شهدت غارات جوية مكثفة قامت بها طائرات روسية وسورية، مقابل ضربات مدفعية وطائرات مسيرة تركية، كانت هادئة نسبياً بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار في منتصف الليل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر عسكري قوله صباح اليوم الجمعة إن هناك التزاما بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب وإن الوضع على الأرض هادئ. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "غياب تام للطائرات الحربية التابعة لقوات النظام وحليفتها روسيا عن أجواء إدلب" منذ بدء الهدنة. ودارت، وفق المرصد، "اشتباكات متقطعة مع تبادل لاطلاق النار في الساعات الثلاث الأولى من يوم الجمعة، من دون تسجيل أي خسائر بشرية، ثم توقفت لاحقاً". وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس "يسود الهدوء الحذر والهدنة لا تزال صامدة حتى الآن". وأفاد مراسلو فرانس برس عن هدوء تام قرب جبهات القتال.

لكن يبدو أن الاتفاق لم ينجح في وقف شامل لإطلاق النار، إذ قال شهود إن القوات الحكومية السورية والفصائل الإيرانية الموالية لها استمرا في إطلاق نيران المدافع الآلية وقذائف المورتر والمدفعية على بعض الخطوط الأمامية في محافظتي حلب وإدلب.

وأثارت المعارضة السورية شكوكاً في أن الاتفاق سيستمر، وسط انتقادات بأنه لا يلبي مطلبا تركياً رئيسياً بأن تنسحب القوات السورية إلى مشارف منطقة عازلة بإدلب متفق عليها في سوتشي بين روسيا وتركيا في 2018. ولم يأت الاتفاق الجديد على ذكر منطقة آمنة تتيح وصول الملايين من النازحين إليها من الحرب.

مختارات

مع بدء الاجتماع بين الرئيسين التركي والروسي، قدم بوتين تعازيه لأردوغان بعد مقتل جنود أتراك في إدلب. الرئيسان أكدا على أن الوضع السياسي أصبح متوترا ما يتطلب مباحثات مباشرة وشخصية من أجل الوصول إلى إجراءات فاعلة. (05.03.2020)

مع تواصل القصف والتقدم العسكري للنظام السوري وتواصل نزوح المدنيين، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا للضغط على النظام لوقف هجماته، محذرا من وصول الأمر إلى "كارثة إنسانية". (15.02.2020)

اتفق الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان على وقف اطلاق النار في إدلب بشمال غرب سوريا اعتباراً من منتصف هذه الليلة وإقامة ممر آمن على طول طريق سريع، بيد أن أردوغان حذر من أن بلاده سترد على أي هجوم للنظام السوري. (05.03.2020)

ليلة دموية جديدة شهدتها محافظة إدلب في شمال غرب سوريا؛ إذ أوقعت غارات جوية نسبتها أنقرة لدمشق 33 قتيلاً في صفوف الجيش التركي. وفي ردود الفعل خرجت أصوات منددة وأخرى تدعو إلى ضبط النفس وثالثة تعبر عن قلقها. (28.02.2020)

المشهد في إدلب دولي بامتياز، تتشابك فيه مصالح النظام السوري وحلفائه، إزاء مصالح أعداء النظام غير المتفقين على شكل تحالفهم. أردوغان زج قواته في إدلب فتورط في المستنقع الصعب، وبحثاً عن حليف فتح بوابة الهجرة إلى أوروبا. (04.03.2020)

وما يرفع التخوّفات من فشل هذا الاتفاق، هو سقوط عدة محاولات للهدنة في إدلب خلال الأسابيع الماضية. ونقل شهود أن تركيا أدخلت 15 ألف جندي لوقف تقدم هجوم النظام السوري المدعوم من روسيا وانتزاعه عدة أراضي من المعارضة المسلحة، خاصة بعد مقتل عدد من الجنود الأتراك في هجوم حكومي سوري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا على وقف إطلاق النار في إدلبيوم أمس الخميس، بعد محادثاتهما في موسكو لاحتواء الصراع. وقد اتفقا على إنشاء ممر آمن بالقرب من الطريق السريع إم4، الذي يمتد من الشرق إلى الغرب عبر إدلب ، وتسيير دوريات مشتركة على طول الطريق من 15 مارس آذار.

وتسبّب الهجوم في تشريد ما يقارب من مليون شخص،حسب أرقام الأمم المتحدة، في أكبر حركة نزوح جماعي تشهدها الحرب السورية منذ بداياتها.

ونقلت مصادر ديبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مساء اليوم اجتماعًا مغلقًا بطلب من روسيا، حتى تشرح محتوى القرار الذي توصلت إليه مع تركيا، في حين آمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أن يؤدّي الاتّفاق التركي الروسي حول إدلب إلى "وقف فوري ودائم للعمليات القتالية" يصب في مصلحة السكّان.

كما رحب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بالاتفاق، متحدثًا في تصريح صحفي عن أن استمرار العمل به سيتيح رفع المساعدات الإنسانية للسكان في إدلب. وردًا على سؤال بشأن إمكانية فرض منطقة حظر طيران في إدلب، رّد بوريل أنه "يتعين تركيز الجهود على الجانب الإنساني".

وبدوره، أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تفاؤله عقب الاتفاق، متحدثًا لإذاعة ألمانيا أن تركيا وروسيا ليست لهما المصلحة في أن يصبح النزاع داخل سوريا نزاعًا تركيًا-روسيًا. لكن أشار إلى ضرورة الالتزام بالاتفاق، وبأن تمارس روسيا نفوذًا على بشار الأسد، حتى تتمكن المنظمات الإغاثية من مساعدة السكان .

إ.ع/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Syrien Angriffe in der Provinz Idlib (picture-alliance/AA/I. Idilbi)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    قتلى بين الطرفين

    دق كل من النظام السوري وتركيا ناقوس الخطر بعد أن ثار غضب الأخيرة لمقتل 8 أتراك؛ من بينهم خمسة جنود في قصف طال موقعين لها خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، لترد أنقرة بقصف مواقع سورية موقعة 13 قتيلاً. وأسفرت الغارات السورية عن ارتفاع عدد القتلى الأتراك، ليبلغ حتى هذه اللحظة 14 شخصاً.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (picture-alliance/AA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    نقاط مراقبة تحت المراقبة!

    تخضع ثلاث نقاط مراقبة تركية لحصار من النظام السوري، ويشار إلى أن تركيا تملك اثنتي عشر نقطة مراقبة في إدلب، وذلك بموجب اتفاق روسي تركي يعود لعام 2018. وقد أجج الصراع على النقاط التركية المحاصرة الخلاف بين الطرفين.

  • Syrien Hubschrauber geht in Flammen auf (picture-alliance/AP Photo/G. Alsayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    إسقاط طائرة هليكوبتر تعود للجيش السوري الحكومي

    في الحادي عشر من الشهر الحالي سقطت مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري أثناء تحليقها في سماء إدلب، مما أدى إلى مقتل عسكريين سوريين. واتهمت وسائل إعلام تركية الفصائل السورية بهذا. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري إصابة "إحدى طائرات الهليكوبتر العسكرية بصاروخ معاد " فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي.

  • Syrien Idlib Maarat al-Numan Soldaten (picture-alliance/Photoshot/Maher)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تقدم على الطريق الدولي

    تركز تقدم جيش النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي المجاور، حيث يمر طريق "إم 5" الدولي، فارضاً سيطرته على عدة بلدات وقرى. ويشكل الطريق أهمية استراتيجية إذ يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية في حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

  • Syrien | Türkischer Militärkonvoi passiert Grenze ( Getty Images/AFP/O. Haj Kadour)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تعزيز تركي

    قامت القوات التركية بتعزيز نقاط المراقبة التابعة لها بعناصر من قوات المهام الخاصة "الكوماندوز"، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة. تضمنت التعزيزات عربات عسكرية مختصة بالتشويش الراديوي، وسيارات إسعاف عسكرية مدرعة.

  • Syrien | Umgesiedelte syrische Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    النزوح الأكبر

    أدى تصاعد العنف بين الطرفين إلى موجة نزوح كبيرة، وصلت إلى 700 ألف سوري حتى اللحظة، وذلك هروباً من 200 ضربة جوية نفذها طيران النظام السوري في منطقة إدلب، كما ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري. فيما وصفتها الأمم المتحدة بـ"أسوأ موجة نزوح منذ بدء الحرب".

  • Syrien Flucht vor dem Krieg in Idlib (Getty Images/AFP/R. Al Sayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    وضع مأساوي!

    يعاني النازحون من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، دون مكان مبيت يأويهم، مع تعاظم الوضع المأساوي في المحافظة التي تصل نسبة النازحين فيها إلى 40% من السكان، خاصة بعد سيطرة النظام السوري على الممرات الإنسانية التي كانت تزودهم بمساعدات الطوارئ الدولية؛ بما فيها الغذاء.

  • Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister (DHA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    "على الناتو التدخل"

    طالبت تركيا من خلال وزير دفاعها خلوصي آكار، بتدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بهدف وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب. وكان أردوغان أعلن في وقت سابق عن "مواصلة الرد" على أي هجمات سورية، مهدداً بعملية واسعة في المحافظة إن لم تتوقف القوات السورية عن زحفها.

  • Donald Trump und Robert C. O'Brien (picture-alliance/AP/E. Vucci)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    البيت الأبيض: لا تدخل عسكري في إدلب

    جاء الموقف الأمريكي تجاه الأزمة في إدلب عن طريق مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والذي أكد عدم وجود نية للتدخل العسكري في المحافظة، بينما ذكرت مصادر أمريكية أخرى أن واشنطن تفكر في دعم العسكريين الأتراك عبر تقديم معلومات استخباراتية ومعدات عسكرية، مؤكدة وقوفها إلى جانب تركيا.

  • Russland Präsident besucht Cherepovets (picture-alliance/Zuma/Kremin Pool/E. Biyato)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    موسكو في كفة الميزان الأخرى

    اعتبر دبلوماسيون روس أنّ الأحداث في إدلب تؤثر سلباً على العلاقات الروسية التركية، فيما ذكر الكرملين في عدة مناسبات سياسية أنه لا يمكن لموسكو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هجمات المسلحين ضد النظام السوري. إعداد مرام سالم


مختارات

مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

شهدت إدلب خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً حاداً بين النظام السوري وتركيا، مما يضع المنطقة تحت تساؤلات حول إمكانية تحول هذه المواجهة إلى منحنى أخطر، فما هي آخر التطورات بين الطرفين حتى اللحظة؟ (13.02.2020)  

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اتصالات هاتفية أجرتها المستشارة أنغيلا ميركل مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان تناولت ملفات شائكة متعددة، مثل الصراع في ليبيا والحرب في سوريا وأزمة خط الغاز الممتد إلى أوروبا.

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