هدوء حذر في إسرائيل بعد أسابيع من الاحتجاجات

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تراجع حدة الاحتجاجات في إسرائيل بعد إعلان نتنياهو تجميد التعديلات القضائية. وانقسام في الآراء يطغى على الشارع حول قرار نتنياهو بين مؤيد ومعارض للقرار. والبعض يعتبر القرار تراجع أمام اليساريين في البلاد.
حذر وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت أن الانقسام الداخلي بشأن التعديل القضائي يمثل خطرًا مباشرًا على أمن البلاد، داعيًا نتنياهو إلى وقفه، في موقف يظهر الشقاق في ائتلاف نتنياهو. ودعا وزير الأمن الوطني بن غفير إلى فصل غالانت.
تواصلت الاحتجاجات في إسرائيل رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعليق العملية الجارية أمام الكنيست بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والذي يواجه معارضة شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.
ذكرت تقارير إعلامية إنه كان من المتوقع أن يوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا للأمة، صباح اليوم الإثنين، للتعليق على إصلاحاته القضائية المثيرة للجدل، بيد أنه تم تأجيل الخطاب وسط خلافات داخل ائتلافه.
على وقع ضغوط واحتجاجات حاشدة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تأجيل البت في إقرار قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل وقال إن ذلك يأتي "من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة.. ومن أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء".
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