هدوء حذر في إسرائيل بعد أسابيع من الاحتجاجات

غالانت: النزاع حول التعديل القضائي خطر على أمن إسرائيل

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت أن الانقسام الداخلي بشأن التعديل القضائي يمثل خطرًا مباشرًا على أمن البلاد، داعيًا نتنياهو إلى وقفه، في موقف يظهر الشقاق في ائتلاف نتنياهو. ودعا وزير الأمن الوطني بن غفير إلى فصل غالانت.