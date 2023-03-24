 هدوء حذر في إسرائيل بعد أسابيع من الاحتجاجات | DW الأخبار | DW | 28.03.2023

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DW الأخبار

هدوء حذر في إسرائيل بعد أسابيع من الاحتجاجات

تراجع حدة الاحتجاجات في إسرائيل بعد إعلان نتنياهو تجميد التعديلات القضائية. وانقسام في الآراء يطغى على الشارع حول قرار نتنياهو بين مؤيد ومعارض للقرار. والبعض يعتبر القرار تراجع أمام اليساريين في البلاد.

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