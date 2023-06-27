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هدنٌ من دون التزام!

كثيرة هي الهدن التي أطلقت من طرفي النزاع في السودان، وطالما انتهكت. لماذا تعلن عنها الجهات المتحاربة؟ ولماذا لا يرغب بها السكان؟

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