 هدنٌ من دون التزام! | معلومات وخدمات | DW | 27.06.2023

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معلومات وخدمات

هدنٌ من دون التزام!

كثيرة هي الهدن التي أطلقت من طرفي النزاع في السودان، وطالما انتهكت. لماذا تعلن عنها الجهات المتحاربة؟ ولماذا لا يرغب بها السكان؟

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