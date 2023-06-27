هدنٌ من دون التزام!

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كثيرة هي الهدن التي أطلقت من طرفي النزاع في السودان، وطالما انتهكت. لماذا تعلن عنها الجهات المتحاربة؟ ولماذا لا يرغب بها السكان؟
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كثيرة هي الهدن التي أطلقت من طرفي النزاع في السودان، وطالما انتهكت. لماذا تعلن عنها الجهات المتحاربة؟ ولماذا لا يرغب بها السكان؟
بين النزوح داخل السودان واللجوء إلى بلدان مجاورة يعاني سودانيون من نتائج الاقتتال الداخلي. والبعض منهم يتعرض للقتل في طريق الهروب.
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