 هدنة هشة في السودان واستمرار عمليات إجلاء الأجانب | DW الأخبار | DW | 26.04.2023

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هدنة هشة في السودان واستمرار عمليات إجلاء الأجانب

تتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب ، على الرغم من انتهاك الهدنة المؤقتة من خلال الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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السودان.. قوات "الدعم السريع" تتهم الجيش بالإخلال بالهدنة 25.04.2023

اتهمت قوات "الدعم السريع" الجيش السوداني بخرق الهدنة المتوصل إليها يوم أمس وقالت إن مقاتلات الجيش لا زالت تحلق في سماء الخرطوم، فيما كان الجيش قد أكد أنه سيلتزم بالهدنة بشرط إلتزام "المتمردين" بوقف الأعمال العدائية.

21.04.2023 dpatopbilder - HANDOUT - 21.04.2023, Sudan, Khartum: Rauch steigt in der Nähe des Doha International Hospital auf. Bei den Kämpfen im Sudan ist am 21.04.2023 ein weiterer Mitarbeiter der Vereinten Nationen ums Leben gekommen. Foto: Uncredited/Maheen S/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung innerhalb der nächsten 14 Tagen und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

استمرار القتال في الخرطوم رغم إعلان هدنة العيد 22.04.2023

شهدت الخرطوم الجمعة معارك عنيفة نهارا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالرغم من الهدنة المعلنة، وعلت أصوات الانفجارات في بعض أحياء العاصمة السودانية في أول ايام عيد الفطر فيما تستمر الدعوات لإجلاء الأجانب.

dpatopbilder - HANDOUT - 23.04.2023, Jordanien, Amman: Auf der Luftwaffenbasis Al-Asrak in Jordanien steigen Soldaten der Bundeswehr in eine Bundeswehrmaschine, um in den Sudan zu fliegen. Die Bundeswehr hat am Sonntag im Sudan einen Einsatz für die Evakuierung deutscher Staatsbürger begonnen. Für die Rettungsmission flog die Luftwaffe nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Militärtransportern in das von Kämpfen erschütterte Land. Die Bundesregierung und andere westliche Staaten haben eine militärisch geschützte Rettungsaktion seit Tagen vorbereitet. Die Bundeswehr verlegte dafür mehrere hundert Fallschirmjäger mit Waffen und Material aus Deutschland nach Jordanien. Foto: Neumann/Bundeswehr/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

السودان: المعارك تتواصل وألمانيا تقوم بأول عملية إجلاء 23.04.2023

فيما تتواصل المعارك منذ أكثر من أسبوع رغم الهدنة، تسارعت عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان من قبل عدة دول على رأسها الولايات المتحدة. كما قام الجيش الألماني بأول عملية إنقاذ بعد توقف محاولته الأولى.

TOPSHOT - This image grab taken from AFPTV video footage on April 20, 2023, shows an aerial view of black smoke rising above the Khartoum International Airport amid ongoing battles between the forces of two rival generals. - Hundreds of people have been killed since the fighting erupted on April 15 between forces loyal to Sudan's army chief Abdel Fattah al-Burhan and his deputy, Mohamed Hamdan Daglo, who commands the paramilitary Rapid Support Forces (RSF). (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

المعارك تدخل الأسبوع الثاني.. بدء عمليات الإجلاء من السودان 22.04.2023

مع دخول المعارك أسبوعها الثاني، وافق الجيش السوداني على إجلاء رعايا أجانب وبعثات دبلوماسية لمختلف الدول عقب إعلان مماثل لقوات الدعم السريع. الإعلام السعودي تحدث عن وصول عشرات السعوديين إلى جدة في أول عملية إجلاء معلنة.