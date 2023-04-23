هدنة هشة في السودان واستمرار عمليات إجلاء الأجانب

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تتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب ، على الرغم من انتهاك الهدنة المؤقتة من خلال الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
اتهمت قوات "الدعم السريع" الجيش السوداني بخرق الهدنة المتوصل إليها يوم أمس وقالت إن مقاتلات الجيش لا زالت تحلق في سماء الخرطوم، فيما كان الجيش قد أكد أنه سيلتزم بالهدنة بشرط إلتزام "المتمردين" بوقف الأعمال العدائية.
شهدت الخرطوم الجمعة معارك عنيفة نهارا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالرغم من الهدنة المعلنة، وعلت أصوات الانفجارات في بعض أحياء العاصمة السودانية في أول ايام عيد الفطر فيما تستمر الدعوات لإجلاء الأجانب.
فيما تتواصل المعارك منذ أكثر من أسبوع رغم الهدنة، تسارعت عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان من قبل عدة دول على رأسها الولايات المتحدة. كما قام الجيش الألماني بأول عملية إنقاذ بعد توقف محاولته الأولى.
مع دخول المعارك أسبوعها الثاني، وافق الجيش السوداني على إجلاء رعايا أجانب وبعثات دبلوماسية لمختلف الدول عقب إعلان مماثل لقوات الدعم السريع. الإعلام السعودي تحدث عن وصول عشرات السعوديين إلى جدة في أول عملية إجلاء معلنة.
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