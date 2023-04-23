هدنة هشة في السودان واستمرار عمليات إجلاء الأجانب

السودان.. قوات "الدعم السريع" تتهم الجيش بالإخلال بالهدنة

اتهمت قوات "الدعم السريع" الجيش السوداني بخرق الهدنة المتوصل إليها يوم أمس وقالت إن مقاتلات الجيش لا زالت تحلق في سماء الخرطوم، فيما كان الجيش قد أكد أنه سيلتزم بالهدنة بشرط إلتزام "المتمردين" بوقف الأعمال العدائية.