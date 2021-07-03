هدف كين في الوقت الإضافي يرسل إنجلترا إلى نهائي أمم أوروبا

أحرز هاري كين هدف الفوز في الوقت الإضافي ليقود إنجلترا للتغلب 2-1 على الدنمارك باستاد ويمبلي اليوم الأربعاء (السابع من يوليو/ تموز 2021) والتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام إيطاليا.

وضرب منتخب إنجلترا موعدا في المباراة النهائية مع نظيره الإيطالي على نفس الملعب يوم الأحد القادم، بعد فوز المنتخب الأزرق بركلات الترجيح على منتخب إسبانيا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى أمس الثلاثاء.

ويطمح منتخب إنجلترا، الذي صعد للنهائي للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة، للتتويج بثاني لقب كبير في تاريخه، بعد فوزه بكأس العالم عام 1966، التي استضافها على ملاعبه.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 / 1، حيث بادرت الدنمارك بالتسجيل عن طريق ميكيل دامسغارد في الدقيقة 30، ليصبح هذا هو أول هدف يهز شباك إنجلترا في النسخة الحالية للبطولة، علما بأنه أول هدف أيضا يتم تسجيله من ركلة حرة مباشرة في (يورو 2020).

الدنمارك كانت سباقة في التسجيل

ولم يهنأ منتخب الدنمارك بتقدمه كثيرا، بعدما سجلت إنجلترا هدف التعادل عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل سيمون كيير، قائد منتخب الدنمارك، هدفا عكسيا في الدقيقة 39. وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي ليحتكما لوقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وفرض منتخب إنجلترا سيطرته على الوقت الإضافي مستغلا تراجع اللياقة البدنية للمنتخب الدنماركي، ليضيف هاري كين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 104 من متابعته لركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها وتابعها بعد أن تصدى لها كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك، ليضعها في الشباك.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)