هدف زكريا المتأخر يمنح مونشنغلادباخ التعادل في فرانكفورت

هز دينيس زكريا الشباك قبل النهاية بثمان دقائق ليمنح بوروسيا مونشنخلادباخ التعادل (1ـ1) مع مستضيفه أينتراخت فرانكفورت اليوم الأحد (17 فبراير/ شباط 2019) ليعزز مكانه في المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، متقدما بنقطتين على لايبزيغ.

وتأخر مونشنغلادباخ بهدف في نهاية الشوط الأول عبر داني دا كوستا ولم يستطع اختراق دفاع أينتراخت المنظم لأغلب فترات الشوط الثاني. وانتظر الفريق الضيف إلى أن هز الدولي السويسري الشباك بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82 ليتفادى الهزيمة الثانية على التوالي.

وهذا هو التعادل الخامس تواليا لأينتراخت فرانكفورت في مختلف المسابقات بينها أربع مرات في "البوندسليغا"، إلى جانب تعادله مع مضيفه شاختار دونتسك الاوكراني (2-2) في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". ويعود آخر انتصار لأينراخت فرانكفورت في الدوري إلى المرحلة الثامنة عشرة وتحديدا في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي عندما فاز على فرايبورغ (3-1).

تراجع أينتراخت فرانكفورت إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة، فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 43 نقطة.

ويتأخر لايبزيغ بنقطتين عن مونشنغلاباخ في المركز الرابع عقب انتصاره (3ـ1) في شتوتغارت أمس السبت.

ويملك بايرن ميونيخ، صاحب المركز الثاني والذي تغلب (3-2)على مستضيفه أوغسبورغ أول أمس الجمعة، 48 نقطة متأخرا بنقطتين عن بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على نورمبرغ غدا الاثنين.

ع.ش/ ي.ب (رويترز، أ ف ب)