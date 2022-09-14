هدايا للناخبين.. تصميم "جنسي" يتسبب بإحراج حزب ألماني

أراد حزب البديل من أجل ألمانيا أن يجذب الناخبين في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا السفلى، ولذلك فكر في هدايا صغيرة تعطى للناخبين والمؤيدين للحزب خلال التجمعات واللقاءات. تقليد تتبعه جلّ الأحزاب الألمانية، لكن اجتهاد الحزب الشعبوي أدخله في مشكل.

وتعطي الأحزاب الألمانية غالباً أقلاما ودفاتر ويوميات تحمل شعاراتها للناخبين والمؤيدن، ويمكن إعطاء حلويات صغيرة، لكن حزب البديل أعطى سكاكر ظهر عليها ما يشبه العضو الذكري. الحزب لم يكن ينوي ذلك حسب ما يظهر، فقد أراد أن يكون تصميم هذه السكاكر على شكل السهم الأحمر الذي يوجد في شعاره، لكن المصمم على ما يبدو لم يكن دقيقا في عمله بما يكفي.

التصميم أظهر الشعار الأحمر كقضيب، ما خلق موجة من السخرية في المواقع الاجتماعية الألمانية. صحفية دير شبيغل، آن كاترين مولر، كتبت: "فرع الحزب في سكسونيا السفلى أراد أن يحلّي أجواء آخر تجمعات الحملة الانتخابية بهذه الحلويات، لكن النتيجة كانت على هذا الشكل!".

ولم يعلق الحزب بشكل رسمي على هذه الضجة التي بدأت بصورة نشرتها صحفية دير شبيغل، لكن متتبعون أشاروا إلى أن الصورة هي أكثر ما انتشر عن الحزب خلال هذه الانتخابات، أي أن التصميم المشوه قد مكّن الحزب من شهرة كبيرة في هذه الانتخابات.

ع.ع