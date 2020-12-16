هداف كأس العالم التاريخي يبدأ تدريبا في ميلان

أعلنت الصحيفة الرياضية الإيطالية "غازيتا ديلو سبورت" أن المهاجم السابق للمنتخب الألماني والهداف التاريخي لبطولة كأس العالم ميروسلاف كلوزه حط الرحال بنادي إي سي ميلان الإيطالي للقيام بتدريب لدى الفريق الإيطالي العريق.

وكان من المفروض أن يلتحق كلوزه الذي أحرز لقب كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014 بنادي إي سي ميلان العام الماضي، لكنه اضطر لتأجيل ذلك بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقال كلوزه لصحيفة "غازيتا ديلوسبورت" الإيطالية إنه "بصدد الحصول قريبا على ترخيص لأتمكن من التدريب في الدوريات الكبرى". وأضاف كلوزه البالغ من العمر 42 عاما "أنا على وشك إنهاء مرحلة تدريبية مدتها خمس سنوات، كنت خلالها محظوظا بجمع كثير من الخبرة مع المنتخب الألماني على يد مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف وكذلك مع فريق بايرن ميونيخ للشباب". وشدد كلوزه الذي يعمل حاليا كمدرب مساعد في نادي بايرن ميونيخ الألماني أنه يسعى للتقدم خطوة تلو الأخرى، كما كان يفعل ذلك وهو لاعب.

ع.ش