هجوم يستهدف سفينة إسرائيلية وإيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط

قالت شركتان للأمن البحري إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيرة في بحر العرب قبالة الساحل الغربي للهند. هذا فيما هددت إيران بإغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى.

تعرضت سفينة تجارية، اليوم السبت (23 كانون الأول/ديسمبر 2023)، لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، ألحق بها أضرارا، من دون أن يتسبب في سقوط ضحايا، وفق ما أفادت به وكالتان بحريتان.

ووفق ما أوردته قناة "آر تي عربية" الروسية اليوم، أكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة، بينما أشارت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها "مرتبطة بإسرائيل".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع الماضي إطلاق تحالف دولي من قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة بالبحر الأحمر، في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وتضم القوة التي ستعمل تحت اسم "حارس الازدهار" بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والدنمارك. وقال أوستن إن المهمة الرئيسية للعملية ستكون حل المشاكل الأمنية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وخليج عدن من أجل ضمان حرية الملاحة.

وفي سياق ذي صلة، نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت عن قائد في الحرس الثوري قوله إن البحر المتوسط ​​قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب "جرائم" في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن البريغادير جنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله "سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ​​و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى".

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مدى الشهر الفائت سفنا تجارية تبحر في البحر الأحمر ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

ولا تطل إيران على البحر المتوسط ​​وليس واضحا كيف يمكن للحرس الثوري أن يغلقه، لكن نقدي تحدث عن "ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى".

ونقل عن نقدي قوله "بالأمس صار الخليج الفارسي ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون... في البحر الأحمر".

خ.س/ع.ج (د ب أ، رويترز)