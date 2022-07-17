هجوم ناري.. كيف سيلعب برشلونة بعد ضم ليفاندوفسكي؟

بعد مفاوضات ماراثونية، نجح فريق برشلونة الإسباني أخيراً في الفوز بخدمات نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي. "ماكينة" الأهداف البولندي وضع نقطة النهاية لقصته الباهرة مع الفريق البافاري،ويتأهب الآن لخوض تحد جديد في مسيرته المرصعة بالألقاب الفردية والجماعية.

وسيزيد انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى "البلوغرانا" من قوة هجوم الفريق، ويمنح مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز مرونة تكتيكية كبيرة للتعامل مع اللعب المغلق لبعض الفرق، لاسيما مع توفر الفريق الإسباني العريق على أكثر من مهاجم وبمميزات خاصة.

ثنائية ليفاندوفسكي وأوباميانغ

يتوقع أن يعتمد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز على روبرت ليفاندوفسكي كمهاجم أول للفريق، خاصة وأن الدولي البولندي يتمتع بحاسة تهديفية كبيرة أمام المرمى تساعده على تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف في شباك الخصوم.

إلإ أن الدفع بليفاندوفسكي كمهاجم أول للفريق لايعني بالمرة تجاهل المهاجم الآخر للفريق بيير أوباميانغ، حيث يشير موقع "تريبونا" أن المدرب تشافي يمكنه الاعتماد معاً على الثنائي ليفاندوفسكي وأوباميانغ في خطة 2-4-4.

ويرى نفس المصدر أن أوباميانغ وليفاندوفسكي سيشغلان معاً مركز قلب الهجوم، فيما سيلعب خلفهما على الجهة اليسرى عثمان ديمبيلي وفي الجهة اليمنى رافينيا. أما وسط الميدان فسيشغله الثنائي بيدري وكيسي. وسيتكون الدفاع من الرباعي ألبا، أراوخو، غارسيا ودست، وفي حراسة المرمى تير شتيغن.

بعدما تألق مع البايرن، هل يفعلها ليفاندوفسكي مع برشلونة أيضاً؟ صورة من الأرشيف.

السير على خطى كلوب

ويعني اعتماد تشافي على الثنائي ليفاندوفسكي وأوباميانغ في مركز قلب الهجوم، السير على خطى المدرب الألماني يورغن كلوب. وكان كلوب قد اعتمد على هذا الثنائي عندما كان مدرباً لفريق بوروسيا دورتموند قبل عدة سنوات.

ووظف كلوب لاعبه روبرت ليفاندوفسكي في مركز قلب الهجوم، ووضع أوباميانغ كجناح أيمن، إلا أن المهاجم الغابوني كان يدخل باستمرار إلى مربع العمليات بهدف خلق الزيادة العددية، والرفع من فرص تسجيل الأهداف، والتي نجح الثنائي في تسجيل الكثير منها.

وأشار موقع "إفس برشلونة نوتيسيا" أن الثنائي أوباميانغ وليفاندوفسكي الذي توهج كثيراً خلال حمله لقميص بوروسيا دورتموند يمكنه أن يشكل "ثنائياً ذهبياً" عند لعبه معاً في خط هجوم الفريق الكتالوني.

خطط أخرى...

من جهة أخرى، قد يجد مدرب برشلونة تشافي صعوبة في الدفع معاً بالثنائي ليفاندوفسكي وأوباميانغ بسبب تقدمهما في السن، ورغبته في منح الفرصة الكاملة لبعض اللاعبين من أجل إبراز موهبتهم بشكل كبير مع برشلونة هذا الموسم.

ويُرجح أن يعتمد تشافي على ليفاندوفسكي كمهاجم صريح للفريق، فيما ستتم عملية المداورة بينه وبين أوباميانغ في مركز قلب الهجوم وذلك حسب طبيعة المباراة، مما يمنح الثلاثي ليفاندوفسكي، رافينيا وديمبلي أفضلية قيادة الهجوم ومن خلفه وسط مكون من بوسكيتس، بيدري وكيسي. في حين قد يشغل الدفاع الرباعي ألبا، أراخو، غارسيا ودست، وفي حراسة المرمى الألماني تير شتيغن.