 هجوم كيماوي في حلب..ونظام الأسد وجماعات معارضة يتبادلان الإتهامات | أخبار | DW | 25.11.2018

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أخبار

هجوم كيماوي في حلب..ونظام الأسد وجماعات معارضة يتبادلان الإتهامات

أصيب نحو مائة شخص بحالات اختناق في مدينة حلب شمال سوريا إثر تعرضهم لقصف بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي "غازات سامة". ونظام الأسد والمعارضة يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم.

Syrien Mutmaßlicher Gas-Angriff in Aleppo (picture-alliance/AP Photo/SANA)

بدأت وحدة من الجيش الروسي اليوم (الأحد 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بفحص المصابين في مدينة حلب السورية بعد تعرضها لقصف بغازات سامة. وقالت قاعدة حميميم العسكرية الروسية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الْيَوْم إن " مجموعات من وحدات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للجيش الروسي في سوريا، بدأت فحص المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، فضلا عن مراقبة الوضع في المنطقة بعد الهجوم الكيميائي من مسلحي تنظيم النصرة الإرهابية".

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الكيماوي في سوريا.. جريمة تتكرر دون عقاب!

وأكدت القاعدة الروسية أن "البيانات الأولية تؤكد أن القذائف التي أطلقت على المناطق السكنية في حلب محشوة بالكلور". وأضافت "سبق ولفتنا إلى حقيقة أن منظمة الخوذ البيض الناشطة في سوريا، كانت تحاول تنظيم استفزازات باستخدام المواد الكيميائية في المنطقة منزوعة السلاح حول إدلب، لاتهام الجيش السوري بشن هجمات بالأسلحة الكيميائية على السكان هناك". وقالت "ومن الواضح جدا أن الخوذ البيض على صلة مباشرة بالمنظمات الإرهابية في سوريا ولاسيما تلك المتواجدة في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب".

وتعرضت مدينة حلب أمس السبت لقصف بقذائف مدفعية قالت الحكومة السورية إنها تحتوي غازات سامة أدت لإصابة أكثر من مئة شخص. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن "وصول 94 حالة اختناق الى المشافي" من أحياء في حلب عبقت فيها "رائحة الكلور". وشاهد مصور وكالة فرانس برس في مستشفى في حلب مساء السبت عشرات المدنيين يعانون من صعوبة في التنفس الى المشفى، أغلبهم من النساء والأطفال والذين تمت معالجتهم بواسطة اقنعة تمدهم بالأوكسجين.

UNO verlängert Untersuchung zu Chemiewaffeneinsatz in Syrien (Getty Images/N. Treblin)

صورة من الأرشسف لفريق من خبراء أمميين في الأسلحة الكيماوية

ونفى مسؤولون من المعارضة استخدام أسلحة كيماوية واتهموا حكومة بدمشق بمحاولة توريطهم. وحذرت فصائل المعارضة السورية من استخدام القوات الحكومية السورية السلاح الكيمائي في مناطق غرب مدينة حلب، كما اتهمت القوات الحكومية بقصف المدينة يوم السبت.
وقال القائد العسكري في الجبهة الوطنية للتحرير، النقيب عبد السلام عبد الرزاق، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "وصلتنا معلومات من مدينة حلب أن النظام يعمم على مقاتليه بعد منتصف ليل السبت/الأحد برفع الجاهزية وارتداء الأقنعة الواقية ويدعو الأهالي إلى الانتباه والحذر من قصف غرب حلب وشمالها بالسلاح الكيماوي".

ولم يتسن التحقق عبر مصادر مستقلة من المسؤولية عن الهجوم بغازان سامة في حلب. ومنذ إندلاع الأزمة السورية تعرضت مدن وبلدات عديدة لهجمات كيماوية، وجهت فيها الاتهامات لنظام الأسد وأحيانا لفصائل معارضة.

ح.ز/م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • Syrien Aleppo Umayyaden-Moschee vor dem Krieg

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    جامع حلب الكبير أو الجامع الأموي أو جامع بني أمية هو أكبر وأحد أقدم المساجد في مدينة حلب السورية. أصبح جزءا من التراث العالمي منذ عام 1986. شيدت مئذنة المسجد في عام 1090 ودمرت في نيسان/ أبريل من العام 2013 نتيجة للمعارك التي اندلعت هناك خلال أحداث الحرب.

  • Syrien Aleppo Umayyaden-Moschee

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    تأثر الجامع بالمعارك الدائرة في حلب خلال الحرب السورية سنة 2013 فبالإضافة إلى تدمير مئذنته وسط اتهامات بين المعارضة والنظام، تعرضت مكتبته التاريخية للحرق نتيجة للمعارك الدائرة في محيطه. منذ نيسان/ أبريل 2013 اُعتبر المسجد من أحد مناطق الاشتباكات بين الثوار وقوات الحكومة السورية، التي تتمركز بمنطقة غير بعيدة عن المسجد.

  • Weltkulturerbe Aleppo

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    سوق حلب القديم من أبرز معالمها التاريخية ويسمى أيضا بـ "بازار حلب" ويضم العديد من الأسواق التاريخية باعتبار أنه ينظر إلى حلب كعاصمة اقتصادية لسوريا ومدينة تجارة بامتياز. سوق حلب كان من المواقع التي كان السياح يحرصون على زيارتها.

  • UNESCO Weltkulturerbe Zitadelle von Aleppo

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    شيدت معظم أجزاء السوق في القرن الرابع عشر وسميت حسب أسماء الحرف والمهن المزاولة فيها، مثل سوق الصوف. السوق منح للتجار ولبضائعهم خانات متواجدة حول الأسواق. أخذت الخانات أيضاً أسماءها من مواقعها وحرفة السوق الواقع فيه. كانت هذه الخانات قبل الحرب تتميز بواجهاتها الجميلة المحصنة بالأبواب الخشبية المتينة.

  • Syrien Aleppo zerstörter Großer Basar

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    أما اليوم فقد تحول السوق الكبير إلى كومة ضخمة من الخراب والدمار والأنقاض بسبب المعارك الشرسة بين قوات الجيش النظامي وقوى المعارضة المسلحة.

  • Zerstörung im Basar von Aleppo nach Gefechten

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    وحتى المحلات والدكاكين، التي لم تدمر بالكامل أغلقت وانتهى النشاط التجاري في هذه المنطقة، وذلك بسبب استمرار الوضع المتردي.

  • ARCHIVBILD 2007 aus Aleppo Syrien

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    قلعة حلب الأثرية التي تعتبر أيضا من أبرز معالم المدينة السياحية وهي مدرجة ضمن التراث العالمي. لم تتأثر بشكل كبير من الحرب لكن في أغسطس 2012 تعرضت بوابتها الخارجية لأضرار نتيجة قصفها إثر اشتباكات دارت بين الجيش السوري الحر والجيش السوري النظامي في محاولة السيطرة على القلعة.

  • Altstadt von Aleppo (vorher und nachher) BILDKOMBO

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    صورة من فوق تظهر الفرق بين محيط قلعة حلب التاريخية قبل الأحداث وبعدها. دمار كبير غير ملامح المنطقة نتيجة المعارك القوية.

  • Aleppo Syrien Stadtübersicht

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    صورة شاملة لحلب من فوق تعود لسنة 2007، أي قبل أربع سنوات من بداية الصراع السوري.

  • Weltkulturerbe Aleppo

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    حلب التي تعتبر من أقدم مدن العالم، ومحجا للسياح والمهتمين بالتاريخ تحولت اليوم إلى منطقة إستراتيجية تخضع لحسابات الحرب والتحالفات العسكرية.

  • Syrien Verkäufer im zerstörten Aleppo

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    باتت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها تسيطر على أكثر من 85 في المائة من مساحة الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة منذ العام 2012، تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين. وبات مقاتلو المعارضة محصورين داخل عدد من الاحياء في جنوب شرق المدينة، وسط مساعي لخروجهم عبر ممرات آمنة.

  • Syrien Aleppo (Getty Images/AFP/Y. Karwashan)

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    حلب الشرقية ما تزال تحت القصف..مقاتلو المعارضة ما يزالون يتحصنون في بعض الجيوب، بعد تقدم كاسح لقوات نظام الأسد فيما تبقى من أحياء المدينة.

  • Syrien Flüchtende aus dem östlichen Aleppo (Reuters/Sana)

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    المدنيون يحاولون الفرار من مناطق القصف في شرق حلب...منذ بدء هجوم قوات الأسد على شرق حلب في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 384 مدنيا بينهم 45 طفلا في حلب الشرقية جراء القصف والغارات والمعارك، فيما قتل 105 مدنيين في غرب حلب نتيجة قصف من مقاتلي المعارضة.

  • Syrien Krieg - Kämpfe in Aleppo (Reuterse/Sana)

    في صور: حلب بين الأمس واليوم

    الأمم المتحدة أبدت قلقها ازاء معلومات حول فقدان المئات من الرجال بعد هروبهم من شرق حلب إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام، وكذلك منع آخرين من الفرار من مناطق المعارضة.


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