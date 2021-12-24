هجوم على كنيس في القدس الشرقية يسفر عن قتلى وجرحى

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هجوم مسلح في القدس الشرقية يسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل. الهجوم الذي استهدف مساء الجمعة المصلين أمام كنيس، يعد الأشد دموية منذ سنوات.
بعد هجوم قرب كنيس يهودي في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين برصاص مسلح فلسطيني، أصيب إسرائيليان في هجوم آخر نفذه فتى فلسطيني، وسط اعتقالات وتعزيزات أمنية وتواصل الإدانات الدولية.
لقي سبعة إسرائليين حتفهم، بعد أن أطلق مسلح فلسطيني النار عليهم، أمام كنيس بالقدس الشرقية، حسب الشرطة الإسرائيلية. ودانت واشنطن ذلك، مؤكدة أنه لن يغير في برنامج جولة وزير خارجيتها المرتقبة للمنطقة.
بعد مقتل سبعة إسرائيليين برصاص فلسطيني قرب كنيس يهودي في القدس الشرقية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية 42 شخصًا وسط تشديد الإجراءات الأمنية، في حين توالت الإدانات الدولية للهجوم.
في عظته الأسبوعية دعا بابا الفاتيكان الجانب الفلسطيني والإسرائيلي إلى الحوار والتوصل إلى سلام، بعد تفجيرين في القدس تسببا بمقتل شخصين ومقتل مراهق فلسطيني في نابلس الأسبوع الماضي.
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