 هجوم صاروخي يستهدف ″المنطقة الخضراء″ في بغداد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.12.2021

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هجوم صاروخي يستهدف "المنطقة الخضراء" في بغداد

استهدف هجوم بصاروخين فجر الأحد المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ السفارة الأمريكية، على ما أفادت القوات الأمنية العراقية في بيان، موضحةً أن أحد الصاروخين تمّ إسقاطه عبر منظومة سيرام الدفاعية.

طائرة أمريكية فوق سفارة واشنطن في بغداد - من الأرشيف بتاريخ 31 ديسمبر 2019

الصاروخ الذى تم اعتراضه سقط بالقرب من السفارة الأمريكية، بينما سقط الصاروخ الثاني على بعد حوالى 500 متر

أوردت وكالة الأنباء العراقية في وقت مبكر اليوم الأحد (19ديسمبر/ كانون الاول 2021) نقلاً عن بيان لخلية الإعلام الأمني أن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا.

وقال البيان: "تم تفجير الصاروخ الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام (الدفاعية) أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، مما تسبب بأضرار بعجلتين (بسيارتين) مدنيتين". ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط خسائر في الأرواح أو إصابات. وذكر البيان أن قوات الأمن بدأت تحقيقاً لتحديد موقع الإطلاق.

وعلمت وكالة الانباء الفرنسية من مصادر أمنية عراقية ان الصاروخ الذى تم اعتراضه سقط بالقرب من السفارة الأمريكية، بينما سقط الصاروخ الثاني على بعد حوالى 500 متر. وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتضم المنطقة الخضراء  سفارات أجنبية من بينها السفارة الأمريكية ومباني الحكومية، وهي هدف متكرر للصواريخ التي تطلقها جماعات يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران قد تزيد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يعود لأسباب منها إحياء الذكرى السنوية لمقتل الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني والقيادي العراقي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكان الاثنان قد قُتلا في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2020.

يُشار إلى أنه في الأشهر الاخيرة تعرضت  القوات الامريكية  والمنشآت الامريكية في العراق لهجمات عشرات المرات بصواريخ أو عبوات ناسفة مربوطة بطائرات بدون طيار. وغالباً ما توجه الاتهامات إلى الجماعات الموالية لإيران في العراق بشنها. وجاء الهجوم في الذكرى العاشرة للانتهاء الرسمي للاحتلال الأمريكي للعراق بعد الاجتياح العسكري للعراق عام 2008.

ع.أ.ج/ ع غ (أ ف ب، رويترز)

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  • تفجيرات إرهابية في البصرة - صورة بتاريخ 7 ديسمبر 2021

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    مستنقع الموت

    لم تنجح سياسة بوش في خلق الاستقرار بالبلد التي تحوّل إلى بؤرة لا استقرار وساحة من القتل. تجاوزت حصيلة القتلى العراقيين حتى عام 2010 أكثر من 100 ألف، ووصلت بين الجنود الأمريكيين إجمالاً إلى حدود 5 آلاف فضلاً عن آلاف المصابين. زيادة على مهاجمة الأهداف الامريكية، عاش العراق عنفاً طائفياً خطيراً بين فصائل شيعية وأخرى سنية، كما تدهور الاقتصاد أكثر، ما انعكس على أعداد الفارين من البلد.


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