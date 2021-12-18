هجوم صاروخي يستهدف "المنطقة الخضراء" في بغداد

أوردت وكالة الأنباء العراقية في وقت مبكر اليوم الأحد (19ديسمبر/ كانون الاول 2021) نقلاً عن بيان لخلية الإعلام الأمني أن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا.

وقال البيان: "تم تفجير الصاروخ الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام (الدفاعية) أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، مما تسبب بأضرار بعجلتين (بسيارتين) مدنيتين". ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط خسائر في الأرواح أو إصابات. وذكر البيان أن قوات الأمن بدأت تحقيقاً لتحديد موقع الإطلاق.

وعلمت وكالة الانباء الفرنسية من مصادر أمنية عراقية ان الصاروخ الذى تم اعتراضه سقط بالقرب من السفارة الأمريكية، بينما سقط الصاروخ الثاني على بعد حوالى 500 متر. وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية من بينها السفارة الأمريكية ومباني الحكومية، وهي هدف متكرر للصواريخ التي تطلقها جماعات يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران قد تزيد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يعود لأسباب منها إحياء الذكرى السنوية لمقتل الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني والقيادي العراقي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكان الاثنان قد قُتلا في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2020.

يُشار إلى أنه في الأشهر الاخيرة تعرضت القوات الامريكية والمنشآت الامريكية في العراق لهجمات عشرات المرات بصواريخ أو عبوات ناسفة مربوطة بطائرات بدون طيار. وغالباً ما توجه الاتهامات إلى الجماعات الموالية لإيران في العراق بشنها. وجاء الهجوم في الذكرى العاشرة للانتهاء الرسمي للاحتلال الأمريكي للعراق بعد الاجتياح العسكري للعراق عام 2008.

ع.أ.ج/ ع غ (أ ف ب، رويترز)