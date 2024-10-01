++ هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل.. تغطية متواصلة ++

أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت صواريخ تستهدف إسرائيل عقب تحذيرات أميركية من هجوم إيراني وشيك. وقال الجيش في بيان "أطلقت صواريخ من إيران باتجاه دولة إسرائيل" مضيفا أن صافرات الإنذار دوت في كل أنحاء إسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء (الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024)، أن إيران أطلقت صواريخ تستهدف إسرائيل عقب تحذيرات أميركية من هجوم إيراني وشيك. وقال الجيش في بيان "قبل قليل، أطلقت صواريخ من إيران باتجاه دولة إسرائيل" مضيفا أن صافرات الإنذار دوت في كل أنحاء إسرائيل، بما في ذلك القدس.

وقال الجيش في بيان متوجّها إلى المواطنين الإسرائيليين "الهجوم الإيراني متواصل. يُطلب منكم البقاء في منطقة محمية حتى إشعار آخر. الانفجارات التي تسمعونها هي نتيجة اعتراض صواريخ أو سقوطها". في هذه التغطية المتواصلة نتابع أولا بأول آخر المستجدات. (الأوقات بتوقيت وسط أوروبا):

19:50 - وزيرة الخارجية الألمانية تندد بالهجوم الإيراني

أدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على موقع إكس الهجوم الإيراني على إسرائيل. وكتبت: "تتعرض إسرائيل في الوقت الحالي لهجوم صاروخي من إيران. إنني أدين الهجوم المستمر بأشد العبارات الممكنة. لقد حذرنا إيران بشدة من هذا التصعيد الخطير. ويجب على إيران أن توقف الهجوم فوراً. فهو يقود المنطقة نحو الهاوية".

19:24 - بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر الجيش الأميركي بمساعدة إسرائيل وإسقاط الصواريخ الإيرانية. مؤكدا أن بايدن وهاريس يتابعان الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات في البيت الأبيض.

19:21 - أربعة قتلى في الهجوم بإطلاق النار في تل أبيب

أفادت الشرطة الإسرائيلية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بالرصاص، الثلاثاء، في هجوم في مدينة تل أبيب في وسط إسرائيل، مضيفة أنّه تمّ "تحييد" المهاجمَين. وقالت الشرطة في بيان "قُتل أربعة مدنيين بنيران إرهابيين اثنين. إضافة إلى ذلك، هناك سبعة أشخاص مصابين بجروح متفاوتة الخطورة وفقا لمصادر طبية. تمّ تحييد الإرهابيَين في الموقع".

19:15 - إيران تعلن استهداف إسرائيل بالصواريخ

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله اليوم الثلاثاء إنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران "أكثر سحقا وتدميرا". وأضاف الحرس الثوري بأن الهجوم على إسرائيل رد على اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وقائد حركة حماس إسماعيل هنية بشكل خاص.

فيما حذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة من أنه إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكبت المزيد من "الأعمال الخبيثة" فسيكون هناك "رد مدمر".

19:10 - إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

سلطة مطارات إسرائيل تعلن عدم السماح بإقلاع أو وصول أي طائرة بكافة المطارات الإسرائيلية.

ع.م/خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)