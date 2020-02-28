هجوم ساري على لاعبيه يثير قلق إدارة يوفنتوس!

بعد خسارته أمام ليون الفرنسي، برسم الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، شن مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري هجوماً قوياً على لاعبيه. وقال المدرب الإيطالي، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت": "افتقرنا للتصميم والإصرار والشراسة في الهجوم .. لايمكنني جعل اللاعبين يفهمون مدى أهمية تحريك الكرة بسرعة".

وأضاف ساري أن لاعبيه يحركون الكرة ببطء شديد، ويقفون في أماكن خاطئة. وأردف: "نقوم بالكثير من الأشياء عكس ما نقوم به في التدريبات".

ويبدو أن كلمات ساري الأخيرة قد أثارت قلق إدارة يوفنتوس، التي بدأت تفكر جدياً في مستقبل المدرب الإيطالي مع "السيدة العجوز".

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ماوريسيو ساري، يُواجه شبح الإقالة من تدريب يوفنتوس، بسبب تصريحاته الأخيرة وكذلك بسبب نتائج الفريق، الذي تلقى أكثر من هزيمة في هذا الموسم.

وأوضحت "ديلي ميل" أن أكبر الشخصيات في إدارة فريق "البيانكونيري" متفاجئة من هجوم ساري على لاعبيه. وقالت إن إدارة الفريق تشعر بقلق كبير من تداعيات ذلك على الفريق بقية هذا الموسم.

وتابع نفس المصدر أن لاعبي يوفنتوس يُكافحون من أجل فهم التعليمات "الغامضة" للمدرب ماوريسيو ساري. وأردف وفقاً لمعومات مُستقاة من وسائل إعلام إيطالية أن ساري "يفتقر إلى الهوية والتكوين النموذجي"، حسب نفس المصدر.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس ولاعبي الفريق على حد سواء ليسوا سعداء بنتائج المدرب ماوريسيو ساري وطُرقه التدريبية.وأضافت أن يوفنتوس قد يضطر إلى إقالة ساري في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ويُعين عوضاً عنه المدرب السابق ماسيميليانو أليغري.